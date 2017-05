Aldridge, es tu momento

LaMarcus Aldridge | Foto: NBA.com

Tras una buena primera ronda de playoff en la serie ante Grizzlies, LaMarcus Aldridge, solo hizo cuatro puntos en el pasado partido, dejando bastante solo a un Kawhi Leonard que no pudo reducir la ventaja con la que los Rockets ganaron el encuentro, así que o Aldridge mejora su rendimiento y no se empequeñece, o San Antonio lo tendrá muy difícil.

"Hubo tantas áreas en las que no tuvimos un buen rendimiento, tantas cosas que debemos mejorar", dijo su compañero de equipo Manu Ginobili. "Tengo que averiguar qué puedo hacer mejor", dijo Pau Gasol, a LaMarcus tendrás que preguntarle a él. "Este no es nuestro problema", dijo el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich. "La defensa de la transición fue horrible. Nuestras opciones ofensivamente eran horribles. Simplemente no jugamos un juego muy inteligente en ningún aspecto. "

Estas declaraciones de todo el equipo dejan ver que el problema fue colectivo y que en general estuvieron mal en casi todos los ámbitos en el primer choque ante Rockets, alejando la crítica sobre la actuación individual de Aldridge, al que apoyan.

"No es excusa, pero la última serie (Memphis) fue un poco diferente", dijo Aldridge. "Es sólo el primer juego. Ahora, entendemos que va a ser un encuentro duro, algo que ya sabíamos. Sólo tenemos que jugar mejor, a nuestro ritmo, no jugar su ritmo. Si quieren subir y bajar y tomar disparos rápidos, no somos quienes somos".



"Sólo tengo que tomarme mi tiempo, tengo que pedir la pelota más, seguro. Y cuando la tengo, debo tomarme mi tiempo. Estaba tratando de apresurarme. Normalmente, me tomo mi tiempo y trato de aprovecharlo, pero estaba apurado. Así que el próximo juego definitivamente iré más lento. "

A pesar de todo ello Aldridge ya tiene experiencia ante los Rockets en playoff, a los que ya eliminó con una gran actuación, y aunque ahora en los Spurs, sus prestaciones han bajado, tiene su parte buena y su parte mala, la primera es que no tiene que asumir responsabilidades ya que no es el jugador franquicia, y respecto a lo segundo, es que ha coincidido con un juego hecho más para Kawhi, que aspira desde hace dos años al título de MVP.

"Es otra amenaza ofensiva para nosotros", dijo Leonard. "Hace dos equipos abajo en el bloque bajo, y una vez que lo lanza, usualmente tenemos tiros abiertos".

"Definitivamente tengo que ayudar a Kawhi", dijo Aldridge. "Él compitió, todos compitieron, pero tengo que tomar mi tiempo allí y hacerlos pagar. Una vez que empezamos a faltar disparos fáciles, y me perdí dos layups, creo que después de eso todos empezamos a jugar demasiado rápido, algo que no nos convenía y se vio en el resultado".