Los Wizards barren a los Celtics

Google Plus

Los Washington Wizards consiguieron colocar el uno a dos en el marcador, en la serie que les enfrenta a los Boston Celtics. Los hombres de Scott Brooks consiguieron su cuarta victoria consecutiva en casa en estos Playoffs, imponiéndose así a los Celtics, que acumulaban seis victorias seguidas.

Primera mitad

En los 12 primeros minutos, los hombres de Brad Stevens fueron totalmente arrollados por los locales, que salieron completamente enchufados. De la mano de Bradley Beal y John Wall, la intimidad en la pintura de Morris y Gortat, y el acierto desde el banquillo de Bogdanovic, los Wizards consiguieron 'apalizar' a los Celtics, terminando el cuarto con un parcial de 39-17 a favor de los capitalinos. Los Celtics parecían un equipo totalmente distinto al de los dos partidos anteriores de la serie. Fueron superados en ganas y en juego en todo momento. Los Wizards, con el apoyo de su público y con la situación en la que se encontraban, salieron a por todas y consiguieron arrollar a su rival en tan solo 12 minutos.

Ya en el segundo asalto, los Wizards bajaron el ritmo; pero los bostonianos continuaron poco acertados y jugando con poca intensidad. Hombres como Thomas o Bradley no aparecieron en los momentos donde más los necesitaban los suyos. Por su parte, Wall y Beal continuaron liderando a los suyos, con la ayuda de un acertado Bojan Bogdanovic. El parcial continuó estando a favor de los locales, que llegaron a disfrutar de una ventaja de 25 puntos. Finalmente, los Wizards se fueron a los vestuarios con una ventaja de 23 puntos (63-40).

John Wall frente a Green y Al Horford | Foto: nba.com

Segunda mitad

Ya en el tercer asalto, la tónica del encuentro seguía siendo la misma. Los capitalinos mantuvieron su ventaja en el marcador, e incluso llegaron a estar con 30 puntos de ventaja. El partido prácticamente estaba resuelto desde hacía ya algunos minutos. Los problemas continuaban para los visitantes. Se vieron muy superados en la pintura con la intimidación de Gortat y Morris, e incluso con las penetraciones a canasta de John Wall. El base de los Wizards fue el mejor de su equipo, pero sobre todo en el tercer cuarto que llevó la batuta de los suyos y se jugó al ritmo que él marcaba. En los Celtics solo destacaron algunos destellos de Horford o Green, pero que no sirvieron para recortar la desventaja.

En el último cuarto estaba casi todo el pescado vendido. Los locales contaban con una ventaja de 26 puntos, y hacía falta un milagro para que, después de lo visto, los Celtics consiguiesen remontar. Ambos conjuntos bajaron los brazos y se relajaron; la situación del partido seguía siendo la misma mientras pasaban los minutos. A mitad de cuarto, los jugadores menos habituales, que no suelen entrar en rotación, disputaron de los conocidos 'minutos de la basura' para poner punto y final a un partido con poca emoción en lo deportivo.

Claves del partido

La principal diferencia del tercer encuentro de la serie fue la actuación de las estrellas de ambos equipos. Los capitalinos contaron con una gran actuación de sus estrellas, manteniendo la regularidad que llevan en esta serie; Wall anotó 24 puntos y repartió ocho asistencias, y estuvo bien secundado por hombres como Otto Porter (19 puntos), Gortat (13 puntos y 16 rebotes), e incluso Beal (poco acertado pero anotó 11 puntos) y Morris (10). Los cinco titulares de los Wizards en dobles dígitos en cuanto a anotación se refiere. Pero la principal baza de los locales anoche, fue la actuación desde el banquillo de Bogdanovic (19 puntos y 10 rebotes con cuatro triples anotados).

Los bostonianos por su parte, no pudieron contar con una gran actuación de sus estrellas. Isaiah, que venía de anotar 53 puntos en el segundo partido de la serie, anoche solo consiguió anotar 13 puntos (solo lanzó ocho tiros de campo). Hombres como Al Horford (16 puntos) o Jae Crowder (14 puntos y siete rebotes) se mostraron más acertados, pero no estuvieron bien acompañados. La segunda unidad de los Celtics solo anotó 31 puntos, en comparación con los 39 puntos anotados por los hombres de banquillo de los Wizards.

Wall vs Thomas | Foto: nba.com

Serie 'igualada' y con mucha tensión

A parte de la paliza que se vivió anoche en el Verizon Center, también se vivieron tres momentos de tensión y enfrentamientos que no nacieron en este partido. A lo largo de la temporada regular, ambos equipos ya tuvieron sus más y sus menos. Pero anoche, saltaron más chispas de las habituales. En el segundo cuarto, se abrió la veda con un breve enfrentamiento entre Mahinmi y Jerebko, provocado por el pívot de los Wizards, pero que terminó sin graves incidentes. El gran problema llegó a mitad del segundo cuarto cuando Olynyk realizó un bloqueo sobre Kelly Oubre Jr. al que le soltó el codo; el escolta no se cortó, y se levantó del parqué para propiciarle un empujón al ala-pívot de los Celtics. Finalmente, el escolta de los capitalinos terminó expulsado y Olynyk consiguió 'irse de rositas'. El último enfrentamiento lo provocó Rozier que empujó varias veces a Brandon Jennings; pero el jugador de los Wizards supo contenerse y la situación no fue a más.

Actualmente la serie está dos a uno a favor de los Celtics. Pero anoche los Wizards demostraron ser un equipo capaz de plantarles cara y arrollarles. La serie tiene toda la pinta de que va a alargarse, si ambos conjuntos mantienen el nivel demostrado hasta hoy. También habrá que estar muy atentos a los enfrentamientos y la tensión existente, que se palpa en cada encuentro. Sin duda, las actuaciones de las estrellas de ambos equipos terminarán decantando la balanza a favor de uno de los dos equipos.

Vídeo-resumen