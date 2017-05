Lonzo Ball y sus extravagantes zapatillas

Así son las nuevas zapatillas de Lonzo Ball. Foto: SLAMonline.com

Por unas circunstancias o por otras, el nombre de Lonzo Ball ha estado en boca de muchos en estos últimos meses. El Draft se acerca y es una de las principales opciones para las tres primeras elecciones pero no se está dando bola a eso precisamente. Todos conocemos ya la figura de su padre. LaVar Ball ha dado tantos titulares a la prensa que Cristiano Ronaldo o Messi desde que se dio a conocer la historia de sus tres hijos a los que prepara para que algún día se conviertan en superestrellas de la NBA. De los creadores de… “Lonzo Ball es mejor que Stephen Curry”, “Lonzo Ball será mejor que Michael Jordan” o “Le ganaría en un uno contra uno a Michael Jordan” llegan “Las zapatillas de Lonzo Ball valen 495 dólares”.

En estos últimos días se ha dado a conocer la noticia de que Lonzo Ball tendrá sus propias zapatillas personalizadas por la marca de su familia al haber sido rechazado por marcas como Nike, Adidas o Under Armour. LaVar pedía contratos desorbitados para su hijo que ni siquiera ha sido seleccionado en el Draft. Por ello, se pusieron manos a la obra y han decidido hacer sus propias zapatillas personalizadas. No está tan mal hasta que te das cuenta del precio que tienen. 495 dólares tendrás que gastar si quieres hacerte con un par.

Jugadores como Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Stephon Marbury o Steph Curry lanzaron sus primeras zapatillas propias por menos de la mitad de lo que cuestan unas ‘ZO2s’. Como era de esperar, esta noticia ha dado la vuelta al mundo por ser bastante surrealista, no nos vamos a engañar. Sin embargo, LaVar Ball ha tenido respuesta para todo engrandeciendo así aún más su leyenda. “Si no te las puedes permitir no eres un gran jugador de verdad.” En The Dan Le Batard Show de ESPN tuvo la oportunidad de seguir explicando el por qué de su elevado precio. “Cuando eres el propietario de la marca, puedes poner el precio que quieras.”

Lonzo Ball, no se ve muy preocupado por la polémica. Se ha mostrado muy ilusionado por ser el primer jugador en llegar a la NBA con unas zapatillas hechas para él. “¿Qué chaval de 19 años puede crear sus propias zapatillas de modo que quiera?” “Es un sueño hecho realidad porque me encantan las zapatillas y todo el proceso que conlleva mola mucho.” dijo en la entrevista. No solo ofrecen las zapatillas de Ball, sino también unas chanclas con el logotipo de la marca familiar. Estas tienen un precio menor a las zapatillas pero sigue siendo totalmente desorbitado. 220 dólares por unas chanclas que podrían llegar a costar menos de 20 o 30 euros en una tienda cotidiana. “Prada y Gucci venden las suyas al precio que quieren. Las nuestras son mejores, sientan mejor.” Justificó LaVar Ball.