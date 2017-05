Kevin Durant da la victoria a los Warriors en un igualado tercer partido

Tercer partido de la serie entre Golden State Warriors y Utah Jazz. La serie viajaba hasta Salt Lake City tras haberse quedado en Oakland las dos primeras victorias. Los aficionados querían ganar este partido más que nunca. Algunos jugadores de la plantilla de los Warriors hicieron unos comentarios que pudieron resultar bastante molestos sobre la ciudad de Salt Lake City. Dejaron claro su preferencia de haber jugado contra los Clippers ya que Utah es muy aburrido y no hay vida nocturna. La gente que fue a ver el partido, demostró a todos que sí se mueve la masa, pero para apoyar a su equipo local en unos Playoffs en los que no aparecían desde 2012. Sabían que la victoria era muy necesaria. Si los Warriors ponían el 3-0 en la serie, podían dar por perdidas sus opciones de jugar las Finales de Conferencia.

Utah Jazz, con sed de venganza

Los locales salieron al partido con el objetivo de ponerle las cosas apretadas a los de la Bahía. Conocían cuáles fueron sus principales fallos en los dos primeros partidos y trataron de darles una solución. Intentaron mandar en el partido e imponer su ritmo. Los Warriors no estuvieron cómodos desde el comienzo de un partido muy lento en el que les costaba avanzar. Sin embargo, los Jazz estaban en su salsa. Poco a poco iban sumando puntos y rebajando considerablemente el número de pérdidas de balón con respecto a los dos primeros partidos. George Hill no pudo vestir de corto y se notó mucho su ausencia. A pesar de la buena defensa desplegada, seguían atragantándose en ataque y no conseguían ponerse por delante en el marcador a pesar de los numerosos errores de los visitantes que no tuvieron su mejor noche en el tiro. El trío arbitral no estuvo quieto. El silbato sonó más de la cuenta y acabó perjudicando a ambos equipos. El partido se hizo muy lento, lo que imposibilitó que los Jazz se pusieran por delante.

Golden State salió dormido

A pesar de tener pocas distracciones en una ciudad como Salt Lake City, los de Oakland parecieron salir muy despistados a la pista desde el primer minuto. Los segundos iniciales del partidos fueron un cúmulo de despropósitos por parte de los chicos de Mike Brown. Fue necesario un toque de atención con varios tiempos muertos muy precoces. La defensa parecía estar al nivel de la de los partidos anteriores, pero les costaba mucho salir al contraataque. Se vieron muy limitados ya que el acierto en el tiro exterior no acompañó. Por suerte, cuentan con un factor clave que se unió a la plantilla este pasado verano. En su roster, cuentan con uno de los mejores anotadores de la historia de la competición, y Kevin Durant se encargó de mantener a los suyos en el partido aunque no pudo evitar que los Jazz se fueran un punto por delante al descanso.

Rudy Gobert, un martillo pilón en la pintura

Fue la noche del francés. Tras un comienzo un tanto malo en la serie, tuvo la oportunidad de redimirse e hizo mucho daño en la pintura de los Warriors. Draymond Green se cargó de faltas muy rápido y las rotaciones en el interior, llegaron en un momento temprano del partido. Rudy Gobert se paseó a su gusto en la pintura de unos Warriors que no podían hacer otra cosa más que provocar faltas y esperar que fallara los tiros libres. Gobert fue dañino para Golden State. A diferencia de los dos primeros partidos de la serie, fue el jugador que marcó la diferencia para los Jazz. 21 puntos y 15 rebotes para él.

A falta de un MVP, ahí tienes otro

No fue la mejor noche de Stephen Curry. A pesar de conseguir calentarse en los últimos minutos del partido, estuvo totalmente desaparecido desde el principio. Su primer triple llegó en el tercer cuarto y sus cifras anotadoras eran muy bajas. Hizo un gran trabajo repartiendo juego, como es de costumbre, pero no consiguió sumar al ataque de los suyos. Klay Thompson tampoco estuvo nada acertado. Sus números fueron bastante mediocres y sufrió mucho por la buena defensa desplegada por los interiores de Utah. Kevin Durant fue el hombre para los Warriors. Estuvo concentrado desde el primer minuto del encuentro y solo conjugaba el verbo enchufar. Las metió de todos los colores y de todos los sabores para mantener a Golden State en el partido en todo momento. Podemos atribuirle plenamente la victoria al alero de Maryland. Terminó el partido con 38 puntos y 13 rebotes.