Previa NBA Sunday: primer plato, segundo y postre

Google Plus

Previa NBA Sunday: tres platos | Fotomontaje: NBA Spain

La NBA tiene un día dedicado para aquellas personas que siguen el mejor baloncesto del planeta. Un día en el que te permite compaginar la NBA y la ausencia de ojeras. Un día perfecto para aficionar a este maravilloso deporte a los más pequeños. Y con esta idea nació el NBA Sunday, un domingo en el que te brindan los mejores partidos a un gran horario y con todos las especies del mejor baloncesto americano.

En esta ocasión, y rompiendo el mapa tradicional que están siguiendo en estas semifinales, la NBA brinda tres partidos. También hay que recordar que todos los encuentros serán retransmitidos en Movistar Deportes y podrás encontrar todas las crónicas en VAVEL. Además, para las personas de Barcelona, cabe recordar que el NBA Café ofrecerá un encuentro en directo y vivir en un restaurante la magia de esta liga. Sin más rodeos... este es el menú de tres platos que brindan para el NBA Sunday del siete de mayo, Día de la Madre.

Primer plato: Raptors vs Cavaliers

Dará comienzo a las 21:30 (hora española)

En el primer entrante ofrecen un emocionante encuentro entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors. Un choque que puede estar marcado por la definitiva eliminación del equipo canadiense. Puesto que el equipo de LeBron James se ha puesto (3-0) en la eliminatoria y de ganar se clasificaría para las Finales de la Conferencia Este. Para más inri, lo haría sin haber perdido ni un solo partido y con muchísimo tiempo para descansar.

Pero enfrente tendrán a unos Raptors que seguro que no querrán dar su brazo a torcer. Los de Toronto querrán caer con la cabeza bien alta y no irse de vació en estas semifinales. La mala noticia para el equipo de Canadá, es que Kyle Lowry no podrá jugar salvo milagro médico. Y sin lugar a dudas, las posibilidades de pasar se reducen muchísimo sin una de sus principales estrellas.

Segundo plato: Wizards vs Celtics

Dará comienzo a las 00:30 (hora española)

Probablemente se trate de una de las eliminatorias más bonitas y disputadas de todos estos Playoffs. Tensión, rabia, ansia de ganar y dos equipos que no se gustan el uno a otro. Por no hablar del precioso duelo que ofrecen en cada partido John Wall e Isaiah Thomas. Dos de los mejores bases de toda la Conferencia Este y un auténtico deleite para los ojos del espectador. La estrella de los Wizards promedia 29.0 puntos por partido y 11.0 asistencias y Thomas ha sido clave en las dos victorias verdes.

La mala noticia para los Wizards es que Oubre Jr. no podrá jugar el Game 4. La decisión de la NBA ante la pelea con Olynyk ha sido la sanción por un partido sobre el jugador Kelly Oubre Jr. el cual se perderá el partido que se celebrará el domingo. Habrá que ver cómo afecta esta situación a los Wizards y cómo suplen dicha baja.

Tercer plato: Rockets vs Spurs

Dará comienzo a las 3:00 (hora española)

En el tercer plato o el postre, los fans de la NBA viajan a la Conferencia Oeste. El motivo no es otro que otro de los mejores choques que se pueden ver en una cancha de baloncesto, Houston Rockets vs San Antonio Spurs. Dos equipos que tienen mucho que decir y que harán las delicias de los espectadores. Eso sí, el encuentro será a las (3:30 de la mañana) y solo estará permitido para los fans de la pelota naranja más valientes.

La unión Leonard y Aldridge fue demasiado para los Houston Rockets que vieron como los Spurs recuperaban la ventaja de campo. Además, tendrán que tener mucho cuidado y es que de ganar hoy los Spurs... tendrían más de media serie resuelta. Al equipo de James Harde tan solo les vale ganar.

En breves instantes dará comienzo este NBA Sunday plagado de emociones y de mucho baloncesto.