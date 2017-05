El miedo al abismo

Google Plus

Los Angeles Clippers suman una temporada en blanco por sexto año consecutivo, quedando eliminados en la primera ronda de los Playoffs, esta vez frente a los Utah Jazz. Como consecuencia, la franquicia angelina queda en una situación de incertidumbre, ya que tres de sus jugadores principales -Chris Paul, Blake Griffin y J.J. Redick- saldrán a la agencia libre este verano, lo que puede significar tener que desmontar de nuevo el equipo para llevar a cabo una reconstrucción.

Claves del fracaso

Una de las claves por las que los Clippers han sufrido este continuo fracaso en sus intentos por escalar a la cima, han sido las lesiones. En concreto, Blake Griffin es el jugador que más se ha visto afectado por dicho factor. El ala-pívot no ha estado disponible las dos últimas primeras rondas que han disputado los Clippers -no disputó ningún partido la pasada temporada, y en la presente no pudo finalizar la serie de siete partidos-.

Otra de las claves ha sido el mal de altura. Los Clippers tuvieron en sus manos el pase a las finales de conferencia en la temporada 2014-15, al posicionarse 3-1 por encima de los Houston Rockets. Dicha oportunidad fue desaprovechada y finalmente fueron eliminados.

Otro de los casos del mal de altura fue el sufrido el pasado año ante unos Portland Trail Blazers que, tras su desarme -LaMarcus Aldridge, Nicolas Batum, Wesley Matthews y Robin Lopez abandonaron el equipo- consiguieron remontar la serie y pasar a las semifinales de conferencia.

Varias tentativas para marcharse

Los tres jugadores tienen experiencia y calidad considerable para ser pretendidos por los mejores equipos de la NBA… Y por los que más dinero ofrezcan.

En primer lugar, Chris Paul quiere ganar un campeonato. El base de 32 años se encuentra en un gran momento, situándose entre los mejores bases de la liga, pero está harto de perder. El jugador no ha llegado ni siquiera a una final de conferencia durante los 12 años que lleva en la NBA, y no quiere dejar el baloncesto sin levantar el trofeo de campeón. Algunos equipos donde podría encajar serían San Antonio Spurs o New Orleans Pelicans podrían ser su destino.

La franquicia texana busca un acompañante para Kawhi Leonard, mientras que los Pelicans pondrán un proyecto interesante -jugaría junto a Anthony Davis y DeMarcus Cousins-, mucho dinero y por supuesto, el poder volver a la que fue su casa.

En segundo lugar, Blake Griffin ha demostrado que tiene capacidad para ser no sólo determinante, sino incluso para ser MVP. El ala-pívot aún es joven, pero buscará un proyecto ganador, aunque todo apunta a que tratará de firmar un contrato cercano al máximo. Tanto Oklahoma City Thunder como Boston Celtics son destinos más que probables si finalmente abandona el equipo.

Nacido y criado en Oklahoma, además de poder acompañar a un desatado Russell Westbrook, losThunder podría ser un destino diseñado para Blake Griffin. Mientras, en Boston sería la referencia ofensiva junto al pequeño -pero matón- Isaiah Thomas, acompañando en la pintura a un experimentado Al Horford, formando un big-three que haría soñar de nuevo a los Celtics.

Por último, la situación de J.J. Redick es la más incierta de las tres. El escolta cumplirá 33 años este verano, y buscará conseguir un buen contrato. Se habla incluso que buscará firmar en torno a 18 millones de dólares por temporada. La incógnita en este jugador es, si el factor ganador será determinante en las negociaciones. Si no es así, los New York Knicks podrían estar interesados para finalizar su reconstrucción.

Aunque si el jugador desea un proyecto ganador, Memphis Grizzlies es una franquicia que requeriría de su potencial ofensivo -después de lo visto con Chandler Parsons-, y tendría un rol muy importante.

¿Podrían continuar en el equipo?

Tanto Blake Griffin como Chris Paul rechazaron la opción de continuar una temporada más -por 21 y 24 millones de dólares respectivamente- para salir a la agencia libre. Por otro lado, el escolta J.J. Redick finalizaba contrato la presente temporada.

Si Steve Ballmer quiere renovar a estos tres jugadores, no sólo le va a costar poner dinero sobre la mesa, sino convencerles de nuevo de que Los Angeles Clippers es un equipo capaz de ser el mejor equipo de la NBA, obteniendo jugadores que complementen el equipo en la agencia libre.