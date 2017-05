Warriors o Cavaliers, ¿qué equipo tiene peor camino a las finales?

Cuadro de playoffs a día ocho de mayo | Foto: NBA.com

Lo normal sería que esta noche (03:00 AM) en Salt Lake City los Golden State Warriors pongan el 4-0 en la serie y certifiquen su presencia, una vez más, en finales de conferencia. Los Cleveland Cavaliers hicieron ayer lo propio y ya acumulan once victorias consecutivas en playoffs, si se suman los tres últimos partidos de las finales de la temporada pasada.

De sobra es conocido que la conferencia este es el patio de recreo de LeBron James, sumando un récord más, esta vez se han convertido en el primer equipo de la historia que comienza dos playoffs seguidos ganando sus ocho primeros partidos. En la NBA es normal que un gran jugador convierta a un equipo mediocre en uno competente, pero quizá solo LeBron sea capaz de convertir un equipo competente en uno campeón.

El caso de los Warriors es bien distinto, este verano consiguieron hacerse con los servicios de Kevin Durant, posiblemente el mejor anotador de la liga, arrebatándoselo al único equipo en su conferencia que consiguió ganarles la temporada pasada más de un partido en playoffs. Si no puedes con tu enemigo, únete a él.

Mirando a la estadística, en los últimos tres años los Warriors tienen un balance de 31 victorias por 8 derrotas en el oeste, mientras que los Cavaliers gozan de un balance de 32 victorias por 4 derrotas en el este. Si nos remitimos a los datos de temporada regular de los equipos contra los que se han visto las caras en la postemporada, los rivales de los de Oakland han acumulado un total de 388 victorias y 268 derrotas en Regular Season (59% de partidos ganados), mientras que los de Ohio han jugado contra equipos que han acumulado un total de 391 victorias y 265 derrotas (59% también).

James machaca el aro durante el Cavaliers-Warriors del Christmas Day | Foto: AP

Los datos son tan parejos que asustan, por una vez los números no pueden dar la razón a ninguna de las partes. Debemos remitirnos a las sensaciones, a lo que el espectador ve. Y la realidad es que los Cavaliers tienen menos piedras en el camino, no por lo que hayamos visto hasta ahora, si no por unas hipotéticas finales de conferencia. ¿Y por qué unas finales de conferencia? Porque, si se cumplen los pronósticos, los Warriors se verían las caras con San Antonio Spurs, un equipo mucho más fuerte que los Boston Celtics, hipotético rival de los de Tyronn Lue y que, a pesar de haber ocupado el #1 en el este, no dan la sensación de poder amenazar el reinado de LeBron.

Los de Texas son uno de los pocos equipos capaces de llevar una eliminatoria contra los Warriors a siete partidos, el equipo entrenado por Gregg Popovich ha marcado un antes y un después en la historia moderna de la NBA, todavía tiene caña para rato y, como se suele decir, los viejos rockeros nunca mueren. En el este nadie parece que pueda toserle a los vigentes campeones, como mucho arañarles una o dos victorias.

Realmente la pregunta no es cuál de los dos tiene rivales más duros, si no la calidad de esos rivales respecto al equipo propio. Puede que los rivales en la conferencia este sean más sencillos si miramos al global de victorias, pero en el oeste los Warriors tienen mucho mejor porcentaje de triunfos que los equipos contra los que juegan, algo que no pasa con estos Cavaliers, que se han convertido en un equipo rocoso ahora tras un esperpéntico final de temporada, los Warriors simplemente lo han sido de manera continuada.

Los factores que marcan este debate son muchos: que si la estadística, que si las sensaciones, que si los rivales; por lo que las finales de conferencia harán de juez y parte para determinar cuál de los dos llegó más fácilmente a la (hipotética, no se olvida) final. Hasta ahora las dos primeras rondas han sido plácidas, no se han podido sacar conclusiones de cuál ha sido el mayor martillo pilón (los Warriors han ganado por medias de 15 puntos y los Cavaliers por casi 10), por lo que habrá que esperar para saber quién llegó con más comodidad al enfrentamiento definitivo entre ambos. El espectáculo está servido.