El futuro de Kyle Lowry

Kyle Lowry tendrá que tomar una importante decisión este verano | Foto: NBA.com

22'4 puntos, 4'8 rebotes, 7 asistencias, 1'5 robos, 0'3 tapones, un acierto en el tiro del 46'4% y del 41'2% en triples. Además de todo eso, Kyle Lowry ha tenido también en la temporada 2016-2017 su mejor año en lo referido a la estadística de eficiencia (22'9). A sus 31 años, el base del equipo canadiense ha completado la mejor temporada de su carrera. Lo ha hecho además a sabiendas de que este año tenía la posibilidad de prolongar su contrato un año más con los Raptors a razón de 12 millones anuales. El tres veces All-Star, ha decidido declinar dicha opción y será agente libre sin restricciones este verano siendo además uno de los jugadores más codiciados. Superada la treintena y con su palmares aún por estrenar, Kyle Lowry se enfrenta a una difícil disyuntiva que le hará decidir entre optar a un contrato muy elevado o renunciar a algo de dinero para jugar en un equipo aspirante.

La opción continuista

Si algo se le ha achacado a Kyle Lowry en las últimas temporadas, es su rendimiento en la postemporada. Toronto Raptors ha sido barrido por Cleveland Cavaliers en las semifinales del este y el base se ha perdido los dos últimos partidos de la serie a causa de una lesión en el tobillo. Hasta entonces su rendimiento en Playoffs estaba siendo discreto. Sus estadísticas han bajado hasta los 15'8 puntos, 3'1 rebotes, 5'9 asistencias, 1'5 robos, 0'5 tapones, un acierto del 46'2% en tiros y del 34'2% en triples. Mientras otras estrellas alcanzan su mejor nivel llegada la hora de la verdad, las estadísticas demuestran que Kyle Lowry no consigue ni siquiera trasladar sus números de Regular Season a los Playoffs.

Pese a sus bajones en Playoffs, en Toronto están encantados con Lowry

Pese a eso, en Toronto están convencidos de que el base es uno de los mejores jugadores de la liga en su posición. La franquicia canadiense es el conjunto que más dinero podría ofrecer al jugador. Hasta 200 millones de dólares repartidos en cinco años. Es decir, el base terminaría contrato con 36 años y seguramente bastante mermado en el apartado físico. Otro de los problemas, son las múltiples renovaciones que tiene que afrontar Toronto además de la de Lowry. Jugadores recién llegados como Serge Ibaka o PJ Tucker y otros con más pasado en los Raptors como Patrick Patterson, también son agentes libres este verano y querrán obtener un buen contrato.

Por último, la otra estrella del equipo, DeMar DeRozan, tiene contrato con la franquicia canadiense hasta 2021 y goza de muy buena relación con Lowry por lo que podría ser decisivo en que permaneciese en el equipo.

La opción del aspirante

Sólo hay dos bases con mejor reputación que Lowry que sean agentes libres este verano: Stephen Curry y Chris Paul. El primero es casi seguro que seguirá en Golden State, pero el segundo también ha sido relacionado con el mismo destino que Lowry: San Antonio Spurs. Fue el reputado periodista, Marc Stein el primero en recalcar que Kyle Lowry podría considerar seriamente el volver a jugar en la Conferencia Oeste (jugó en Grizzlies y Rockets) al verse incapaz de ganar un Este que dominan año sí y año también los equipos de LeBron James.

Pocos equipos ofrecen las garantías de competir por el anillo como San Antonio Spurs

Es aquí donde más sentido cobra la opción de los Spurs. Un equipo ya hecho y que no se ha bajado de los Playoffs en los últimos 20 años, consiguiendo además por el camino cinco campeonatos. El creciente dominio de Kawhi Leonard, la aportación desde el poste de Aldridge, la veterania de Ginobili y Pau Gasol y los jóvenes pujantes como Dejounte Murray. Todo eso encauzado en una de las mejores filosofías de equipo de toda la liga y en un equipo dirigido por uno de los entrenadores más reputados y apreciados por los jugadores. Tony Parker está a punto de cumplir 35 años y los de Gregg Popovich deberían pensar en un reemplazo a corto plazo. Pocos mejores que un Lowry que sigue hambriento y al que aún le quedan buenos años de baloncesto.

Si por algo se caracteriza la franquicia tejana, es por haber mantenido la excelencia durante muchos años y seguir aspirando a todo en la NBA.

La opción nostálgica

Son muchos los jugadores que en la agencia libre tantean la opción de marcharse a jugar a su ciudad de origen. Suele haber un vínculo especial entre la persona y el lugar donde se ha criado y no pocas cosas hay mejores que proporcionar éxitos a la gente de tu ciudad. Kyle Lowry es nativo de Philadelphia y esto coloca a los Sixers como una opción para ser tomada en cuenta en verano. Actualmente la principal debilidad de los Sixers está en el puesto de base y aunque la lotería del Draft y el propio Draft podrían cambiar esto, no suena descabellado imaginar a Lowry en ese escenario. Un equipo que aún no ha terminado su reconstrucción, pero que ya cuenta con piezas muy valiosas como Joel Embiid o Saric y que está a la espera de que debute Ben Simmons. Los Philadelphia 76ers cuentan también con mucho espacio salarial que podrían aprovechar para ofrecer un suculento contrato al base. Eso sí, esta opción seria de las tres la que menos garantías inmediatas de ganar el anillo ofrecería a Lowry.

Palabra de Lowry

En recientes declaraciones a ESPN, Kyle Lowry decía que actualmente su única motivación era ganar el anillo. "Ser mejor, divertirme, ganar un anillo y asegurarme de que mi familia este feliz. Eso es todo lo que deseo". Además el base fue preguntado por la posibilidad de obtener un anillo con los Raptors, a lo que respondió diciendo que él cree que puede conseguirlo allí donde vaya.

Las cartas están sobre la mesa, pero aún hay muchas incógnitas... ¿Priorizará Lowry las opciones de ganar al dinero? ¿Le ofrecerán los Toronto Raptors un contrato máximo? ¿Se interesará San Antonio Spurs por él? ¿Tendrá en cuenta la opción de Philadelphia 76ers? Y sobretodo: ¿Ha jugado Kyle Lowry su último partido con la camiseta de los Raptors?