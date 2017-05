Manu Ginóbili le gana al tiempo

Google Plus

La imagen del día: Manu Ginóbili evita que James Harden empate el partido, a falta de décimas de segundo. Foto: NBA.com

No marcó una exorbitante cantidad de puntos. Tampoco rompió récords, esos a los que tanto valor se les confiere en el mundo de la competencia. Sin embargo, cualquiera que haya posado sus ojos en lo que sucedió anoche dentro del AT&T Center, no dudará en señalarlo como el motor de las sonrisas dibujadas en las caras del público texano. Porque cuando todos estaban bloqueados, él bloqueó para ganar. Emanuel Ginóbili demostró, una vez más y como si todavía hiciera falta, que para prevalecer en un deporte y una liga de elíte como lo son el básquet y la NBA, más importante que los años es la inteligencia. Y es que sólo con ella, que no envejece si se utiliza periódicamente como lo hace Ginóbili, es posible entender que el argentino de San Antonio Spurs haya dominado el juego con doce años más y muchas piernas menos que James Harden, la estrella de Houston Rockets, a la que le propinó una tapa en los segundos finales para ganar el partido.

Inteligencia y pasión. Una voluntad que se materializó en la cancha, guiada por ideas claras. Todo eso en el momento más caliente del encuentro clave en una de las series más duras de las Semifinales de Conferencia, contra un pujante equipo que dobla a los Spurs en velocidad y en potencia, pero no en sabiduría. Ya que, como dijo en cierta ocasión Phil Jackson, “San Antonio tiene un agregado diferente, ahí juega Ginóbili.”

Reacio a los flashes y al endiosamiento, sitio común en el que caemos los que intentamos describir a figuras de su talla, el bahiense habla con sus actos. “Los adjetivos son las arrugas del estilo”, concluyó el escritor y periodista cubano Alejo Carpentier en uno de sus ensayos sobre el lenguaje. Ginóbili parece leerlo antes de cada salida a la cancha. Evade los catálogos e intenta que cada acción lo defina, lo vuelva a construir. Porque “ni las ideas ni los sustantivos envejecen”. Y Manu Ginóbili es uno de los inoxidables.