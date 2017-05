Paul Millsap: “Todavía puedo mejorar”

Google Plus

Paul MIllsap en un partido de los Atlanta Hawks. Fuente: Zimbio,com

Paul Millsap, ala-pívot de los Atlanta Hawks habló para los medios sobre que el objetivo de la próxima temporada es intentar mejorar sus números. Millsap ha hecho su mejor temporada desde que está en la NBA, ha promediado 18,1 puntos, 7,7 rebotes y 3,7 asistencias por partido, uno de los factores de que el jugador originario de Luisiana haya otro paso de calidad ha sido la salida de Al-Horford, ya que se le ha dado un papel más importante en el equipo, también debido a que su compañero de juego interior Dwight Howard está en una etapa de declive.

Millsap habló para los medios sobre sus objetivos indivuales “Todavía puedo mejorar. No me importa lo que digan los demás sobre la edad o los años o lo que sea. Siempre siento que puedo mejorar. Tengo la sensación de que he hecho grandes progresos en mejorar este año a partir del año pasado, y estoy mirando en dar otro gran paso adelante el próximo año.” La necesidad de los Hawks de que Millsap mejore es evidente, ya que los únicos dos jugadores importantes en ese equipo son él y Dennis Schröder. La necesidad de una tercera pieza para que el equipo aspire al anillos es evidente, y en el mercado de agentes libres de este año intentaran buscarla.

Además del jugador, también habló Mike Budenholzer, entrenador de los Atlanta Hawks sobre la necesidad de que Millsap se quedara en el equipo “Sin duda lo mejor para nosotros es mantener a Paul. Tenemos que hacer todo lo posible para que eso suceda. Creo que esa es nuestra intención. La agencia libre no es una cosa fácil para el jugador o para la organización. Hay un montón de cosas que entrar en ella. Somos increíblemente optimistas e increíblemente comprometidos con Paul” El equipo ha bajado el rendimiento esta temporada, pero no es para alarmarse ya que comparada con la campaña pasada tienen solo cinco victorias menos, el lado positivo es que Dennis Schröder ha explotado como jugador y tienen un base para mucho futuro.