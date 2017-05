Google Plus

Isaiah Thomas ha recibido los consejos de Kobe Bryant. Foto: USAToday.com

A veces es complicado admitir que necesitas ayuda aunque hace muy grande a aquellos que reconocen necesitarlo. Kobe Bryant es toda una leyenda de la liga. Cinco anillos a sus espaldas y muchísimos partidos memorables que quedarán en el recuerdo de todos los aficionados. Tras su retiro, decidió alejarse del deporte que tanto ama aunque parece volver a acercarse a través de los jugadores que se dejan la piel en la pista en esta presente temporada. Isaiah Thomas lo confirmó hace varios días, pero ahora es Kobe Bryant el que admite haber estado dando consejos al base de los Celtics que lucha por hacerse con un puesto en las Finales de Conferencia Este.

Kobe Bryant se ha mostrado abierto a prestar ayuda a cualquier jugador que así se lo pida. “Estoy abierto para quien me necesite.” decía el mítico número 24 de los oro y púrpura. No es un secreto, ya ha estado ayudando a multitud de jugadores en esta actual temporada. Jugadores como James Harden, Russell Westbrook, Gordon Hayward o Draymond Green han contado con el apoyo de ‘Black Mamba’ y ahora es Thomas el que se une a esta lista.

Esta ayuda fue pedida por el base de los Celtics tras la muerte de su hermana, lo que le hizo plantearse mucho el seguir acompañando a sus compañeros en la primera ronda de los Playoffs. “Escucha, no sé si deberías jugar o no. Ninguno de nosotros ahora puede decirte lo que tienes que hacer; el único consejo que puedo darte es que si vas a jugar, tienes que hacerlo de verdad. Puede que encuentres paz en algunos momentos en la cancha.” Le contestó Bryant.

No ha sido nada fácil para él afrontar esta trágica situación que, como es obvio, no ha conseguido superar todavía. Sin embargo, mostró todo su valor y salió a la pista entre aplausos y gritos de ánimo dando una lección a más de uno. Kobe Bryant sigue moviendo sus hilos detrás de las pistas y no será la última vez que ocurra.