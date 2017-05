Previa Celtics - Wizards: el Garden dictará sentencia en el séptimo

Google Plus

'Habemus septum' en NBA VAVEL: Celtics vs Wizards.

Los séptimos partidos se están haciendo de rogar en los presentes playoffs. El único precedente se produjo en la eliminatoria entre Clippers y Jazz y, para decepción de muchos, estuvo poco disputado. Un desastre que esperan arreglar Boston Celtics y Washington Wizards.

El TD Garden se preparará para otra gran noche. En juego está llegar a la Final de la Conferencia Este, lugar donde aguardan los Cleveland Cavaliers. Una penúltima parada ilusionante a la par que difícil, por no decir imposible.

Todo o nada a un solo partido. Este es el sentimiento de un 'Game 7' que ha venido forzado por un triplazo ganador de John Wall. La estrella de los capitalinos levantó a toda Washington a falta de 3'5 segundos para dejar claro que no se iban a rendir y que, como no, van a Boston para tratar de tumbar la fortaleza verde.

Ser local es una garantía

Y es que los de Brad Stevens tienen dos caras bien diferenciadas: cuando juegan en casa son un equipo fuerte, mientras que como visitantes flojean bastante, sobre todo a la hora de defender. Una condición que les ha hecho sufrir en esta serie, aunque los Wizards cojean prácticamente del mismo pie.

Seis partidos y seis triunfos locales para poner el 3-3. Isaiah Thomas trató de evitar esto con un último lanzamiento a la desesperada, pero no tuvo éxito. El pequeño héroe de los Celtics, que ha pedido consejo a todo un eterno rival como Kobe Bryant, tratará de hacerse grande otra vez para devolver a la franquicia más laureada de la historia al lugar de donde pertenece.

Y es que por aquellos lares llevan sin disfrutar de una final de conferencia desde la temporada 2011/12. Demasiado tiempo de espera para 17 anillos pero que, sin embargo, nada tiene que ver con el caso de los de DC, que no las pisan desde la 1978/79 o, lo que es lo mismo, desde que se llamaban Bullets.

IT4 ha encontrado un aliado en un viejo enemigo 'celtic' | Foto: NBA.com

Mucho más que un Wall vs Thomas

Pero esta eliminatoria va mucho más allá de la historia de ambos equipos y de sus respectivas estrellas. Uno de los emparejamientos clave está siendo el duelo de bases. Eso es indudable. Pero existen otras dos posiciones que están dando que hablar: la de escolta y la de pívot.

En la primera se están midiendo Avery Bradley y Bradley Beal. Los dos grandes socios en los tiempos más recientes de Thomas y Wall. Dos excelentes tiradores que huyen lejos de la etiqueta de francotirador o de '3+D', y que están elevando su juego a otro nivel.

Son dos piedras angulares dentro de sus respectivas plantillas. Los Celtics ya padecieron la baja del bueno de Avery en la postemporada pasada, donde pegaron un bajón a raíz de la lesión que les acabó costando la eliminación frente a los Hawks, momento en el que se dio a conocer la verdadera importancia del enérgico escolta.

Los mejores socios para dos grandes estrellas | Foto: NBA.com/celtics

Por su parte, y a pesar de varios años donde se rumoreaba una mala relación con su líder, Beal ha resultado ser el complemento perfecto. Tiene una facilidad innata para buscarse tiros liberados o, por contra, para crearlos él mismo. Indefendible cuando está enchufado.

Mientras, pasando del perímetro al juego interior, encontramos la elegancia y la técnica de Al Horford contra la garra del bruto Marcin Gortat. Dos estilos completamente opuestos de pívot que, en todo caso, coinciden en sus particulares descuidos a la hora de defender.

Ambos están ofreciendo su mejor versión en esta serie. Uno de los puntos débiles en el esquema de Boston es el rebote, aspecto en el que el polaco de los Wizards ha tratado de hacer mella. No obstante, el dominicano se ha mostrado muy enchufado y ha rozado el triple-doble en más de una ocasión.

La batalla también se juega en la pintura | Foto: NBA.com/celtics vía Getty Images

En total, tres aspectos que se deberán tener en cuenta también en el séptimo. Ha sido una serie de gran nivel con partidos muy distintos. Del triple ganador de Wall a los 53 puntos de Isaiah Thomas en el segundo. Puro espectáculo para unos playoffs muy necesitados y que, por su bien, necesitaban una eliminatoria de alto nivel.

Desde la 2:00 horas de la madrugada del lunes (hora española) se podrá disfrutar de este encuentro y, por qué no, tal vez de otro "We want Oubre" de un TD Garden totalmente entregado.

WIN OR GO HOME!