Celtics y Lakers, pendientes de la lotería

Google Plus

El sorteo de hoy podría marcar el futuro de muchas franquicias. | Foto: SI.

La noche en la que se celebra la lotería del Draft normalmente esta formada por los mayores 'perdedores' de todo el año, los peores equipos de la temporada que aspiran a poder elegir a ese jugador que cambie el destino de la franquicia. Pero este año, el sorteo va a contar con un invitado anómalo: Boston Celtics.

Sí, el equipo que ha finalizado la temporada como primer clasificado en la conferencia este y que ayer eliminaba a los Washington Wizards en el séptimo partido de las semifinales, va a estar presente en esta noche de lotería. Y no sólo eso, si no que es el conjunto que más opciones tiene de llevarse la primera elección. Los Celtics tratarán de ir desde el No 1 del este al No1 del Draft.

¿Cómo es posible?

Cuando los Celtics decidieron romper lo que quedaba del equipo que les dio su último anillo, consiguieron sacar un buen botín a cambio. Enviaron a sus dos estrellas Pierce y Garnett a la nueva y emergente franquicia de los Nets a cambio de tres primeras rondas del Draft (2014, 2016 y 2018) así como una opción para intercambiar las elecciones este año. El equipo afincado en Brooklyn ha terminado la temporada como el peor de toda la NBA, por lo que se le otorga un 25% de probabilidades de recibir la primera elección en junio.

Danny Ainge, en rueda de prensa. | Foto: Boston Globe

Obviamente, en Boston van a utilizar su derecho de intercambio por lo tanto serán ellos quienes dispondrán de tal privilegiada posición.

“Es un win-win. Cuando eres el primer clasificado de tu conferencia y cuentas con tantos alicientes, no puedes correr y tienes que tomarte tu tiempo”, reflexionaba el analista de la TNT Kevin McHale, en el pasado entrenador y ejecutivo de la liga sobre la situación de los Celtics y su colega Ainge, quién decidió no arriesgar en el pasado cierre del mercado de traspasos y conservar sus derechos en el Draft.

Los Lakers se podrían quedar sin elección

Magic Johnson puede ver como su margen de actuación al frente de las operaciones baloncestisticas de los Lakers queda tremendamente limitada después del sorteo de hoy.

A pesar de que los californianos parten como terceros favoritos para llevarse el No 1, también tienen muchas opciones -concretamente un 53%- de bajar hasta la cuarta posición o más, lo cual les quitaría su elección en beneficio de los Philadelphia 76ers. Esta situación se produce debido a que los 76ers adquirieron dicha ronda a través de los Phoenix Suns, que la recibieron gracias al ya lejano traspaso de Steve Nash.

Lonzo Ball es uno de los que más gusta en Los Angeles. | Foto: CBS

Con Markelle Fultz (Washington), Lonzo Ball (UCLA) y De’Aaron Fox (Kentucky) en el horizonte, los Lakers esperan que este escenario no se produzca y poder contar con uno de ellos el próximo año. Pero para que esto suceda, necesitarán algo más que a Magic.

Necesitarán suerte.