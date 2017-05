Lotería del Draft 2017: 'its not luck'

Google Plus

Lotería del Draft: 'its not luck' | Foto: Boston Celtics Twitter

Será suerte o no, pero los Boston Celtics se han hecho con el primer pick del Draft de 2017. Algo que no habían logrado desde que se instauró el Draft común para todos los equipos en 1966. Dando sus frutos el pick que consiguieron a manos de los Brooklyn Nets. En el podio le acompañaron Los Angeles Lakers (que no perdieron su pick) y unos Philadelphia 76ers de Joel Embiid que se quedan con el tercer cajón.

Cabe recordar que este pick uno de los Boston Celtics viene del traspaso que implicó a dos leyendas como son Paul Pierce y Kevin Garnett. Para más tristeza de los de Brooklyn... han visto como una temporada nefasta y a la deriva no se ha traducido en conseguir un buen jugador de cara al futuro. De este modo los Boston Celtics han sumado a una franquicia que ha llegado a la Final de la Conferencia Este a un jugador con mucho futuro.

Algo que solo había sucedido una sola vez en toda la historia y precisamente fue a su eterno rival, Los Angeles Lakers, que en 1982 se hicieron con el pick habiéndose proclamado Campeones de la Conferencia Oeste. Unos Lakers que también tienen muchos motivos para sonreír, puesto que partía con un (46.9%) de posibilidades de quedarse con una bolita del TOP-3. La franquicia angelina no sólo podrá elegir a un joven talento, también conservará la ronda de 2019. Si hubiesen perdido su elección a manos de Philadelphia, los Lakers también habrían tenido que entregar la primera ronda de 2019 a Orlando Magic.

Sacramento Kings, motivos para sonreír

Philadelphia tenía el derecho a intercambiar su primera ronda con Sacramento en el caso de que la elección de los Kings fuese mejor que la suya y así es como ha ocurrido, conformándose Sacramento con la elección inferior de Philadelphia (5º).

Por otro lado, por el traspaso de DeMarcus Cousins, los Pelicans habían enviado su primera ronda a Sacramento, pero con protección en caso de que sea Top-3. En el caso contrario, siendo 10ª como mejor posibilidad, acabaría en las manos de Sacramento. Y así ha sido precisamente; los Kings cierran el Top-10 de la lotería con dos elecciones en su bolsillo para reconstruir o negociar.

Resultados de la lotería del Draft 2017

1º. Boston Celtics (vía Nets)

2º. Los Angeles Lakers

3º. Philadelphia 76ers (vía Kings)

4º. Phoenix Suns

5º. Sacramento Kings (vía 76ers)

6º. Orlando Magic

7º. Minnesota Timberwolves

8º. New York Knicks

9º. Dallas Mavericks

10º. Sacramento Kings (vía Pelicans)

11º. Charlotte Hornets

12º. Detroit Pistons

13º. Denver Nuggets

14º. Miami Heat