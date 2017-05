Popovich comienza a preocuparse

Gregg Popovich. (Foto vía San Antonio Spurs)

La situación en los San Antonio Spurs no hace más que empeorar, después de que Golden State Warriors consiguiera remontarles más de 20 puntos tras perder a su estrella Kawhi Leonard, esta noche han vuelto ha caer en La Bahía con un contundente 136-100. Esto complica mucho la serie a los de Popovich, que regresan a Texas con un parcial de 2-0 abajo.

Tras el partido, el entrenador de San Antonio Spurs analizó los problemas de su equipo. "La única manera en la que puedo procesar que esto no va de X y O, de rebotes, pérdidas de balón y cosas así, Kawhi no estaba y no creo que nosotros hayamos podido creer .Y tienes que creer. No pienso que lo hayan hecho como equipo, lo cual probablemente significa un poco de sentimiento de culpa por ellos en el aspecto psicológico y del subconsciente". Además, Popovich se mantuvo en su postura, "no creo que ellos comenzaran el juego creyendo que podían hacerlo y eso muestra una falta de confianza, de intensidad, de morder. Todo ese tipo de cosas. Ha sido decepcionante".

Sin duda el primer partido supuso una tara mental para los tejanos, ya que fue un duro golpe no poder mantener la cómoda ventaja de la que disponían, antes de que Leonard se viese obligado a abandonar el partido por lesión.

"Bueno, ya sabéis. Hemos perdido una gran oportunidad en el primer partido. Fue un tema de pérdidas de balón. Cometer 31 no es algo bueno, desde luego. En el tablero también estuvimos pasivos, especialmente en el último tramo. Cuando pudimos sellar el partido y no lo hicimos". Comentó Popovich sobre esto.

Por último, "Pops" quiso acordarse de la actuación de LaMarcus Aldridge. "LaMarcus tiene que anotar para nosotros, no puede ser tan tímido. Falló algunos lanzamientos en el primer cuarto, no puede suceder. Tienes que anotar. La anotación tiene que venir de alguna parte. Creo que él tendrá una mayor responsabilidad en el tercer partido", añadió acerca de su jugador.