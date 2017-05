Los Cleveland Cavaliers liderados por James destrozan a los Boston Celtics

De nuevo LeBron James y sus Cavs han demostrado que no tienen rival en la Conferencia Este, en la pasada madrugada además de dar una gran lección de baloncesto y batir varios records, consiguieron ganar a los Boston Celtics en el TD Garden con una ventaja de 44 puntos, una salvajada, que hace ver, que los de Cleveland, ahora que regresan a casa pueden resolver la eliminatoria por la ‘vía rápida’ ante su público y esperar en Las Finales al vencedor de la eliminatoria Golden State Warriors-San Antonio Spurs.

Brad Stevens estuvo sin ideas

El entrenador de los Celtics, trató de que este partido fuese una posibilidad para empatar la serie, e introdujo la alternativa de Gerald Green, para tratar de dar amplitud a la cancha y conseguir más efectividad desde la línea de tres, pero la suerte no estuvo del lado de estos, con un porcentaje muy pobre en triples.

Además estuvo muy solo, y por su parte, el Big Three de Cleveland devolvía las ofensivas con unos contraataques voraces, de una rápida transición, y todo dirigido bajo la batuta de ‘The King’ James. Por otro lado, Kevin Love volvió al nivel que mostraba en temporada regular, y consiguió 21 puntos y 12 rebotes, siendo una importante amenaza en el juego en la pintura.

Además de todo ello, la diferencia en el primer cuarto se tornó bastante abultada, con una ventaja para los Cavs de más de diez puntos, dejando a Brad Stevens en estado de shock, sin saber qué hacer, sin capacidad de mejora o de cambio.

No hay quien ‘tosa’ a LeBron en estos playoffs

Es de todos conocido que James, en temporada regular hace una campaña ‘normalita’ (con datos y juego que no son normales y a los que ha malacostumbrado este señor a toda la NBA), pero que cuando comienzan los playoffs, se deja de nimiedades, y entra en su mejor modo.

Ya venía haciendo grandes actuaciones como en la del pasado partido, el primero de la serie, pero en este no se iba a quedar atrás. LeBron consiguió 30 puntos, siete asistencias, cuatro rebotes, cuatro robos y tres tapones, y si a todo eso se le suma un equipo entero a un gran nivel detrás de él, y que además está liderado por Kyrie Irving (23 puntos), poco se puede hacer.

Isaiah Thomas no estuvo muy activo, o al menos no le dejaron, Tyronn Lue ordenó una férrea defensa sobre el base de Boston, y esta tuvo su efecto con una gran influencia. Pese a ello, LeBron no tuvo suficiente e hizo un espléndido encuentro, estaba presente en todas las acciones ya fuera en defensa o en la transición a la contra, asistiendo, dirigiendo las posesiones. Los Celtics no podían detener a quizás y para muchos el mejor jugador de baloncesto en la era moderna.

Un partido de récord

De nuevo volvieron los Cavaliers a batir un récord, como ya lo hicieran en los partidos anteriores. Esta vez, en la primera mitad lo batieron con un tiro ‘at the buzzer’ de J.R. Smith, acabando los dos primeros cuartos, con un marcador que tenía una diferencia de 41 puntos favorable a los visitantes, consiguiendo así el récord de más puntos de diferencia antes del descanso en playoffs.

Tras superar el récord que ostentaban los Detroit Pistons, comenzaron los abucheos y recriminaciones en el ‘estadio verde’, donde incluso se escucharon cánticos que nombraban el nombre de Hayward, uno de los posibles objetivos del conjunto de Boston.

Con una segunda parte que de bien poco iba a servir, los Cavs siguieron a lo ‘suyo’, con un LeBron que se quedaría en los 30 puntos por octava noche consecutiva, los Celtics, solo pudieron maquillar el resultado. Isaiah Thomas acabó una noche para olvidar, con dos puntos y seis asistencias, quedándose en el vestuario por problemas en la cadera.

¿No tienen rival los Cavs en el Este?

Si bien la serie acabase en Cleveland, la respuesta será obvia, y es que solo podrían encontrar un posible rival que les plantase cara en la otra conferencia. Los pupilos de Lue dejaron más que sentenciado el encuentro en los minutos finales, que fueron aprovechados por el joven Jaylen Brown (que no se arrugó y dio la cara).

Brown, jugó quizás uno de los partidos más duros, donde pese a anotar 19 puntos, lograr cuatro rebotes y dos asistencias, sabría que de nada serviría. Los Cavs así dejan patente su superioridad de cara a dos partidos en ‘su casa’, donde podrán sellar su pase por cuatro a cero.