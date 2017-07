Entrevista a Willy Hernángomez en NBA VAVEL: "El futuro de los Knicks está en los jóvenes"

Willy Hernángomez para NBA VAVEL: "El futuro de los Knicks está en los jóvenes" (Martí Valerse)

El año pasado, una vez ya instalado en New York, Willy Hernangómez respondió a una entrevista que le pudo realizar NBA VAVEL en exclusiva. En ella, nos dejó claro que venía a luchar por minutos y a cumplir el sueño americano. Muchos meses después, el bueno de Willy volvió a atendernos después de haber hecho una temporada maravillosa como rookie y tras haber sido elegido para el quinteto de mejores jugadores de primer año.

En la entrevista, el jugador fue preguntado sobre muchos temas: el futuro de los New York Knicks, los Agentes Libres, su relación en el vestuario con distintos jugadores en incluso sobre las ventanas FIBA. Así pues, aquí tienes la entrevista al completo y en exclusiva que pudimos hacer a un rookie que no dejó indiferente a nadie, Willy Hernangómez.

Entrevista a Willy Hernángomez

P. Antes de comenzar, me gustaría saber cómo ha sido su vuelta a Madrid y el reencuentro con algunos jugadores como Luka Doncic.

R. La verdad es que este año ha sido tan intenso, que casi no he tenido tiempo para echar de menos a mis amigos o a mi familia. Reencontrarme ahora con ellos, y por supuesto con Luka, ha sido un subidón. El año pasado estábamos todo el tiempo juntos. Comíamos o cenábamos en mi casa, jugábamos a la play… me encanta verle de nuevo.

P. Hablando un poco sobre su verano, ¿cómo afronta desde el punto de vista de la preparación física y táctica su segunda temporada en la NBA? ¿Hay algún aspecto que el año pasado no reforzase y se ha dado cuenta que éste verano tiene que trabajarlo?

R. Cuando llegas a una liga tan larga e intensa como la NBA, te das cuenta de lo importante que es estar bien físicamente para aguantarla hasta el final. En verano uno no se puede relajar mucho. Por supuesto que me doy más caprichos que durante el resto del año, especialmente con la comida y con las horas de gimnasio.

Foto: NBA.COM. com

Cuando llegué a España, estuve un mes sin tocar balón. Seguía haciendo ejercicio, voy al gimnasio, o a jugar con mis amigos a padel, pero hasta hace poco no había empezado a entrenar de nuevo. Ahora ya estoy volviendo a ponerme a punto para no perder la forma.

P. ¿Cree que su paso por la NBA cambia su forma de entender el baloncesto? ¿Qué aspectos de su juego cree haber mejorado desde su llegada a la NBA?

R. Allí todo es muy diferente. El ritmo, los viajes, la manera de jugar… todo es distinto a lo que estaba acostumbrado. Llegas allí y no estás habituado a la manera de jugar de algunos jugadores porque todavía no los conoces. Los primeros partidos dedicaba mucho tiempo por mi cuenta a hacer scouting a los jugadores.

Según fue avanzando la competición les fui conociendo más y empiezas a saber cómo enfrentarte a cada uno. Mejoras tu manera de defender al contrario, y por su puesto también muchos aspectos de tu juego. En los Knicks tenemos un entrenador para cada aspecto especifico que queramos mejorar. Está todo al alcance de la mano, solo tienes que tener ganas y echarle horas.

P. Hablando un poco sobre su equipo, los New York Knicks, ¿qué sintió la primera vez que pisó el Madison Square Garden?

R. Es un sueño. Jugar en el Madison es especial para cualquier jugador NBA. Cuando además es tu casa, la sensación se multiplica. Es un sueño que tenía desde niño y al sentir que lo cumples solo puedes estar feliz.

Foto: NBA.COM. com

P. ¿Cómo fue su relación con pesos pesados de la liga como Carmelo Anthony, Joakim Noah o Derrick Rose?

R. Me llevo genial con todos. Carmelo tiene mucha experiencia y nos da muchísimos consejos a los jóvenes. Joakim es super divertido, me río muchísimo con él y me ayudó una barbaridad aconsejándome sobre cómo defender a jugadores que aún no conocía.

Derrick me sorprendió mucho. Es un chico muy tímido y muy reservado, pero la verdad es que conmigo conectó muy bien desde el principio, ¡es genial!

P. ¿Espera que Derrick Rose vuelva a firmar con los Knicks este verano? ¿Qué pieza cree que le falta a los Knicks para convertirse en un equipo candidato a luchar por todo?

R. No sé que pasará con él. Me han preguntado mucho por él y por Carmelo. Yo creo que el futuro de los Knicks está en que los jóvenes tomen el relevo y para eso, Kristaps es una pieza clave en la que apoyarse.

P. Sobre su temporada de rookie… En ocasiones Jeff Hornacek le dejaba sin jugar algún partido, pese a tener un gran rendimiento ¿cómo afrontó esta situación?

R. Bueno, empecé jugando menos hasta que me hice a la liga y luego fui sumando regularidad. Es normal que sobre todo al principio tuviera que adaptarme a la manera de competir y entender la manera de jugar de cada contrario. La suerte que he tenido es que no he sufrido el famoso Rookie Wall. He sido bastante constante y no he tenido bajones grandes que como jugador te puede tocar pasar a veces.

P. Además, en este primer año ha coincidido con Kristaps Porzingis y todo hace pensar que el año que viene seguirán juntos ¿cuánto de importante fue su presencia en su etapa de adaptación?

Kristaps me ha ayudado en todo. Cuando él llegó al equipo, tuvo que aprender mucho a base de la experiencia. Yo he tenido la suerte de que él me ha aconsejado en todo y me ha ayudado en ese camino que él ya había pasado. Me ha dado mil consejos y mil recomendaciones. Mi año no hubiera sido igual sin él. Estoy super agradecido.

Foto: NBA.COM

P. La NBA no es sólo una liga complicada porque se enfrenta uno a los mejores jugadores, sino que también hay que lidiar con muchos otros condicionantes, ¿a éste respecto, cómo ha enfrentado el cambio de horario en las giras de la Conferencia Oeste?

R. La competición es larga, los viajes son largos y la diferencia horaria entre una costa y otra es grande. Es complicado, por eso lo más importante es estar preparado mental y físicamente.

P. Hablando un poco sobre los jugadores ¿Cuál es el jugador al que más le costó defender? ¿Y al que más ilusión le hizo enfrentarse?

R. El que más me costó defender… seguramente Brook López, es muy físico. Y al que más ilusión me hizo enfrentarme… LeBron James. Siempre me ha encantado desde pequeño, y poder jugar contra él es increíble.

P. Su hermano Juancho ha iniciado con usted esta etapa en la NBA ¿Cómo le ha visto en su primera temporada y qué ha sido lo que más le ha sorprendido de él?

R. Creo que Juancho ha jugado una temporada muy buena. Ha trabajado como un animal y los resultados han sido muy buenos para su primer año. Le queda todavía mucha cuerda. Mi mejor encuentro de este año fue cuando jugamos el uno contra el otro en Nueva York. Estaba toda la familia y fue un momento muy especial para todos. Nunca nos hubiéramos imaginado que este día iba a llegar.

P. Dejando el baloncesto americano, ¿qué le parece la decisión de la FIBA de crear la fase de grupos para clasificarse para el Mundial de Baloncesto?

R. No estoy a favor de las ventanas FIBA. Los NBA no podemos acudir con nuestras selecciones y en nuestro caso somos 10 españoles allí. No apoyo las ventanas.

Willy Hernangómez en un partido | Foto: Getty Images

P. Además, ya se sabe que España se verá las caras con Luka Doncic, ¿cómo ve el futuro salto de éste jugador a la NBA? ¿Cree que podrá ser número uno del Draft?

Luka llegará lejos en la NBA seguro, pero todavía no es su momento, ¡tiene tiempo!. Es muy joven y tiene muchas cosas que mejorar, pero tiene un talento innato para esto y trabaja muy duro. Va a llegar donde quiera.

P. Conocida ya la NBA y su dureza, ¿entiende más a jugadores que deciden no acudir con sus selecciones nacionales para descansar y retomar energía?

R. La NBA es una competición muy intensa y muy larga. Si no estás bien físicamente, no llegas al final. El físico lo es todo y por supuesto también hay un componente mental. Si no has tenido un buen año, entiendo a quien necesite ese tiempo de descanso para poder recuperarse.

P. Para cerrar la entrevista, ¿qué expectativas tiene de cara a la nueva temporada? ¿confía en que será el asalto definitivo a los Playoffs?

¡Eso espero! Ojalá que mis vacaciones sean mucho más cortas el año que viene. Mi sueño ahora mismo es poder ganar un anillo y espero que algún día se cumpla. Creo que los Knicks tienen mucho futuro por delante de la mano de los jugadores jóvenes y vamos a trabajar para ello.