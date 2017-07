Paul Millsap pone rumbo a Denver

Google Plus

Paul Millsap en un partido esta temporada | Bleacher Report

El reciente agente libre Paul Millsap se marcha a Denver a razón de 90 millones de dólares por tres temporadas. El contrato es de dos años más uno opcional del equipo que ejercería en el tercer año por un montante de 32 millones.

La ex estrella de Atlanta, que salía a la agencia libre hace tres días, no ha tardado en buscarse equipo para las próxima campaña. The Vertical ha adelantado la noticia, más concretamente Shams Charania. Su exdirector, Wojnarowsky, reciente fichaje de ESPN también ha confirmado los rumores y se hará oficial en las próximas horas. El jugador de 32 años se queda a poco de duplicar su salario, firmado en el contrato con Atlanta en el 2015.

Otra estrella más del Este que abandona la conferencia y se suma a una, cada vez más atractiva, conferencia Oeste. Millsap ha seguido los pasos de su tocayo Paul Goerge y de Jimmy Butler al cambiar de aires. La temporada pasada el ala-pívot estadounidense promedió 18.1 puntos por partido y 7.7 rebotes. Con esta adquisición el equipo de Denver se asegura una pintura de mucha calidad y dinámica con Jokic y el propio Millsap. La llegada de este All-Stars puede ser clave para la marcha de Danilo Gallinari del estado de Colorado. Según fuentes de la liga, ayer domingo, se entrevistó con los Clippers de Los Ángeles.

Con su marcha, Atlanta no cuenta con ninguno de los titulares que les llevó a liderar la conferencia en 2014-2015. En esa temporada los Hawks consiguieron una gran racha de victorias desde finales de diciembre hasta inicios de febrero. Cuatro de sus de sus cinco titulares fueron al All-Stars (Jeff Teague, Kyle Korver, Paul Millsap y Al Horford). Consiguieron el mejor récord de la conferencia este. Mike Buldenhozer ganó el trofeo a entrenador del año. En playoffs eliminaron a Brooklyn Nets y a los Washington Wizards, ambos por 4-2, pero fueron eliminados en las finales de conferencia por los Cleveland Cavaliers de LeBron James.