Markelle Fultz se lesiona en la Summer League

Markelle Fultz se retiró lesionado del Thomas & Mack center de Las Vegas - NBA.com

Las lesiones siguen sin tener piedad para las elecciones del Draft de Philadelphia 76ers. Todos los aficionados del equipo se llevaron un buen susto el domingo cuando se enfrentaron a Golden State Warriors en su primer partido de la Summer League de Las Vegas. Al defender una entrada del jugador de Santa Cruz Warriors, Jabari Brown, pisa en su pie y acaba torciéndose el tobillo derecho. Este golpe le obligó a abandonar la cancha para que los médicos del equipo se encargaran del resto. A priori no parece una lesión muy importante por las que deberían preocuparse, sobre todo tras el informe médico lanzado por el propio equipo en las redes sociales.

Según como informan los Sixers, se trata de un simple esguince en su tobillo izquierdo, lo que le tomará de una a dos semanas de recuperación. De esta manera, el número uno del pasado Draft, tendrá que perderse el resto de la Summer League de Las Vegas. No existe una gran preocupación entre la organización, ya que esperan que llegue al 100 % para la pretemporada que dará comienzo en octubre. Tendremos que esperar para ver de nuevo a Fultz en la cancha.

Brett Brown no tendrá que inventarse una alternativa a Markelle Fultz. No se prevé que pueda ocurrir nada más grave. A no ser que alguno de los jugadores vuelva a caer, podremos ver por primera vez en Philadelphia a su núcleo joven en el que han puesto todas las esperanzas para volver a la élite en la ciudad del amor fraternal. Fultz compartirá pista con Joel Embiid, Dario Saric y el gran esperado Ben Simmons que se encuentra totalmente recuperado.

Los aficionados de los Sixers deben estar tranquilos. El jugador se encuentra fuera de peligro pero no volverá a pisar la pista por precaución. Ya han tenido bastante y sería todo un problema contar con una nueva lesión en el grupo. Al igual que ocurrió con Ingram, los Sixers han decidido protegerlo al máximo para poder desplegar todo su arsenal la próxima temporada regular.