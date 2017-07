Google Plus

Calderón, un mosquetero para escudar a LeBron en los Cavs. | Foto: NBA

El base español José Manuel Calderón (28/09/1981) se ha convertido hoy de manera oficial en nuevo jugador de los Cleveland Cavaliers para la próxima temporada 2017/2018, contrato por el que percibirá un salario de 2,3 millones de dólares. Calderón se encontraba en el mercado de agentes libres tras haber finalizado su vinculación con Atlanta Hawks. Los Cavs serán el octavo equipo del base extremeño en su ya dilatada trayectoria en la NBA, donde está a punto de afrontar su décimo tercera temporada, tras su paso por Toronto Raptors (ocho años), Detroit Pistons y Dallas Mavericks (un año), New York Knicks (dos años), Los Ángeles Lakers, Golden State Warriors y Atlanta Hawks (este último curso). Calderón promedia en su carrera americana 9,2 puntos, 6,2 asistencias y 2,5 rebotes en 28 minutos por partido.

Calderón ya pertenece a los Cavs. | Imagen: Cleveland Cavaliers

Con la llegada de Calderón, que ha firmado por el salario mínimo establecido por la NBA para jugadores veteranos, los Cavs refuerzan la posición de base y será el reemplazo natural de Kyrie Irving. El jugador español ha realizado un esfuerzo económico evidente para formar parte de un equipo ganador, convencido de poder convertirse en un factor importante durante la próxima temporada, principalmente de cara a los playoffs. Uno de los aspectos que claramente han perjudicado el desempeño de los Cavs en las últimas finales fue su incapacidad para variar el ritmo de juego de los partidos, que permaneció durante toda la serie decisiva anclado en una velocidad desaforada mucho más conveniente para las características de Golden State Warriors.

Campeón de Europa (2011) y del Mundo (2006) con la selección española, Calderón también luce en su palmarés dos medallas de plata (2008, 2012) y una de bronce (2016) en los Juegos Olímpicos. No fue elegido en el Draft del año 2003, lo que no le ha impedido desarrollar una brillante carrera en la NBA, siendo uno de los jugadores más importantes durante años en Toronto Raptors y teniendo la oportunidad de pertenecer a dos franquicias míticas como New York Knicks y Los Ángeles Lakers. Su frustrado paso esta temporada por Golden State, debido a la lesión de Kevin Durant y el fichaje de Matt Barnes, le privó de la posibilidad de haber ganado el anillo de campeón. El pasado dos de marzo fue fichado por los californianos y cortado tan solo una hora después, percibiendo 400.000 dólares. Los Warriors terminaron ganando el campeonato y James McAdoo tuvo el detalle de nombrar de manera expresa a Calderón en las celebraciones.

LeBron James quiere volver al Oracle Arena para recuperar el anillo. | Foto: ESPN

Ahora José Manuel Calderón se une a la causa de la corte del rey destronado LeBron. Tras ganar el anillo en el séptimo partido de las finales de 2016 en el Oracle Arena (3-4) y sucumbir ante Stephen Curry y Kevin Durant en el mismo escenario este año (4-1), el objetivo de Cleveland Cavaliers esta temporada solamente puede ser uno: recuperar su trono. Para ello el '23' de los Cavs necesita incorporar mosqueteros a su guardia y sin duda un espadachín como el base español, veterano de guerra, con experiencia en playoffs y dueño de un juego versátil, puede suponer esa pequeña diferencia que defina de qué lado de la delgada línea terminará una temporada 2017/2018 que, para la franquicia de Ohio, únicamente se ha de limitar a ser campeón o no serlo. Gran reto para Calde y la posibilidad de culminar un hito que sería plena justicia poética.

Vídeo: resumen de la temporada 2014/2015 de José Manuel Calderón en los Nueva York. (Fuente: New York Knicks).