Google Plus

¿Ahora qué, Kyrie? / Fotomontaje: Álvaro García (VAVEL.com)

Hace apenas una semana saltaba de una de las noticias del verano en la NBA: Kyrie Irving habría pedido el traspaso a los Cleveland Cavaliers. Según varias informaciones, el base no querría seguir en Ohio debido a la alargada sombra de LeBron James y le gustaría encontrar cobijo en un equipo que le considere un primer espada. No se saben los motivos oficiales pero diversas fuentes hablan de una mala relación con la directiva o con LeBron James.

¿Por qué se quiere ir Irving?

Es difícil responder a esta pregunta de forma totalmente veraz pero viendo las condiciones en las que está el jugador, el presente y el futuro de la franquicia, se puede deducir varios motivos por los que el jugador habría pedido el traspaso el pasado viernes. Según medios como ESPN, el principal motivo del jugador es su malestar con los directivos de los Cavaliers.

Un rumor que surgió posteriormente a conocerse la noticia, aseguraba que los Cleveland Cavaliers habían tratado de ofrecer a Kyrie en los traspasos relacionados con Paul George o Jimmy Butler. Todo ello sin permiso del jugador y sin comunicarle lo que estaba sucediendo. Todo ello enfadó a Irving que se sintió como una pieza de cambio más y no como un estandarte del equipo. Este sentimiento pareció agudizar su autoconsideración como segunda espada de LeBron y generar un deseo de convertirse en el máximo valuarte de un equipo. Algo que también vinculan con una supuesta mala relación con James. Al parecer, Irving no se siente lo suficientemente valorado al lado del jugador de Ohio. LeBron, decidió no opinar al respecto ni mediar lo más mínimo en cualquier operación que hiciese la franquicia por lo que mostró su desinterés sobre la situación del base.

Otro rumor que tiene mucho peso tras la situación en la que está el alero, es que el propio James ha comunicado a Kyrie su intención de abandonar Cleveland el próximo verano. Esto derivaría en una caída en picado de la franquicia para situarse en el pozo en el que estaba antes de su regreso. Irving, al no querer repetir la misma película que se encontró cuando llegó a la NBA, decidió abandonar el barco con anterioridad. Un 'te dejo antes de que me dejes tú'.

En definitiva, un 'Kyriedrama' del cual nadie puede obtener la verdad absoluta ya que el protagonista no ha confirmado ni desmentido nada y desde la franquicia no se han pronunciado. La única información fiable parecen los destinos que el jugador ha elegido como preferibles: Spurs, Timberwolves, Knicks, Heat, Suns y Nuggets.

Posibles destinos

En una reunión con la directiva, Irving y su agente pusieron sobre la mesa una serie de destinos preferenciales para el jugador. Pero, ¿realmente estas franquicias podrían hacerse con sus servicios?

San Antonio Spurs

Ha trascendido que la prioridad número uno para Irving sería acabar jugando en Texas a las órdenes de Greg Popovich. La falta de activos interesantes para los Cavaliers (excluyendo a Kawhi Leonard, por supuesto) haría un hipotético intercambio muy complicado. En San Antonio tendrían que buscar un tercer equipo interesado en entrar dentro de la operación, probablemente con LaMarcus Aldridge como protagonista. Si consiguieran encontrar una fórmula, la llegada de Irving a los Spurs dinamitaría la conferencia oeste y consigo a toda la NBA.

Minnesota Timberwolves

La gran amistad que une a Irving y Jimmy Butler desde que coincidieran en el Team USA sería uno de los factores clave para la llegada del base a Minneapolis. Él, Butler y Towns formarían un Big Three de mucha categoría en el ya salvaje oeste. El principal problema es que Andrew Wiggins quedaría fuera de la ecuación y tendría que recalar en Cleveland, lo cual supondría que los de Ohio optan por la reconstrucción total y darían por perdido a LeBron James en 2018. Además, los Wolves tendrían que coexistir con un backcourt formado por Irving y Teague por lo menos hasta el mes de enero, ya que el base recién firmado no puede ser traspasado hasta entones.

Miami Heat

Pat Riley hace tiempo que busca una estrella para los Heat. Desde que se deshicieran ‘The three amigos’, en Miami andan huérfanos de glamour. Lo intentó con Hayward pero este prefirió a los legendarios Celtics, así que hay que seguir de cerca a unos de los tipos más expertos de la liga. ¿Que podrían ofrecer los Heat a cambio? Pues prácticamente nada que pudiera interesar a los Cavs, pero quizás si a otro equipo. Riley podría reunir un paquete de jugadores jóvenes y alguna ronda futura del Draft para enviarla a un tercero, que en Cleveland recalara una estrella y así él conseguir la suya. En los últimos rumores, se habla de que Dragic y Winsolw podrían recalar en Ohio por Irving.

New York Knicks

Desde un principio, la opción que ha sonado con más fuerza como posible destino de Irving. Principalmente porque los Knicks tienen lo que los Cavaliers buscan: Una estrella para seguir en la pelea un año más. Parece que Carmelo Anthony tiene como prioridad a los Rockets, pero si finalmente LeBron pudiera convencerlo, se podría dar un intercambio directo o buscar a un tercer equipo para hacer más atractivas las propuestas. Irving, criado en New Jersey, no vería nada mal regresar a casa y jugar para una de las franquicias más legendarias de la NBA. Según ESPN, a principios de semana se discutió un traspaso que implicaba a Cavs, Suns y Knicks con Irving, Anthony, Love, Bledose o Chanlder como principales implicados.

Phoenix Suns

El equipo de Arizona también mostró su interés en hacerse con Irving y se rumoreó que podía entrar en varios traspasos a tres bandas con el base con el princio con el base cómo cartel. Esta opción se ha descartado en los últimos días tras la tajante respuesta de los Suns de traspasar a Jackson para hacerse con Irving.

Denver Nuggets

El último equipo que ha sonado para recalar el exterior ha sido Denver Nuggets. Mike Miller contó a la prensa que Irving estaba interesado en recalar ahí, y con Millsap de interior, podrían hacer un buen combo con los bloqueos y la movilidad y habilidad de Irving con el balón en sus dominios.

Sólo el tiempo dirá dónde termina jugando Irving, si en el lejano oeste, iluminado por las luces de la Gran Manzana o bajo el sol abrasador de Miami. O quizás, pasa un año más en Cleveland, porque Kyrie no es libre para decidir su destino, y el 'Rey' necesita un fiel escudero.

¿Se irá Kyrie Irving de Cleveland?

Sergio Montes

La situación de Kyrie refleja totalmente los pensamientos y sensaciones que se viven en Cleveland después de la derrota de las pasadas finales contra Golden State Warriors. La forma en la que se perdió dolió mucho, hasta el extremo de replantear todo un proyecto. Muchas decepciones provenientes de los jugadores del banquillo evidenciaban la necesidad de moverse bien en el mercado.

La mecha que prendió la llama este verano fue la destitución de David Griffin. Respetado por LeBron y por todos y cada uno de los jugadores del equipo, tuvo que hacer las maletas. Dejó un vacío de incertidumbre que afectó mucho a Kyrie. LeBron sintió una traición por parte del propietario del equipo y se replanteó su futuro lejos de Ohio. Kyrie, ve que su mentor empieza a no confiar en el proyecto y siente la necesidad de cobrar protagonismo. Y no precisamente en ese ambiente enrarecido y embravecido. Se vienen malos tiempos por Ohio e Irving lo sabe.

Por ello piensa que una retirada a tiempo es una victoria. Pueden salir ganando todos si las cosas se hacen bien. La marcha del base se antoja necesaria después de todo el revuelo y es de vital importancia las piezas que consigan a cambio.

Se necesita presente para convencer a LeBron y futuro para no caer demasiado bajo. ¿Acertará o no con su marcha Irving? El tiempo lo dirá pero lo que es seguro es que como al lado de James, no va a estar en ningún sitio.

Edgar Ruiz

Kyrie Irving quiere salir de Cleveland y por el momento y tiempos en lo que se ha movido, parece decidido a que sea esta misma temporada. Que los directivos de la franquicia lo incluyeran en diferentes propuestas de traspasos puede ser motivo de molestia, pero los jugadores saben que no tienen ni voz ni voto en cuanto a su destino. Por tanto, Kyrie sabe alguna cosa que el resto del mundo desconoce y puede estar relacionado con el futuro de LeBron James.

Se hace difícil que pensar que Irving, quien no había pisado la postemporada en toda su carrera, quiera romper el binomio que forma con James después de conseguir juntos tres finales consecutivas y un título de campeón. La tendencia actual en la NBA es que jugadores puntales en sus equipos ceden parte de protagonismo para poder sumar a otras estrellas con el objetivo de lograr anillos, por lo que cuesta creer que Iriving quiera ir en dirección contraria. Otra cosa bien diferente es que LeBron le haya desvelado sus planes de futuro y estos hayan hecho reflexionar a Irving sobre el suyo al frente de los Cavaliers.

Si James tiene planeado abandonar Cleveland por segunda vez, tiene cierta lógica que Irving quiera marcharse de una franquicia que quedará desolada en apenas un año. ¿Pero porqué ahora y no conjurarse en una última batalla juntos? Eso es algo que sólo Kyrie sabe.