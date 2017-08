ESPN presenta sus pronósticos para la Regular Season 2017-2018

Google Plus

Predicciones oficiales según el medio de comunicación ESPN | Foto: ESPN

Con algunos agentes libres aún por escoger su destino y con varios rumores sobre traspasos importantes en el aire, el grupo mediático ESPN se ha atrevido a realizar sus predicciones sobre las victorias que conseguirá cada equipo en la próxima temporada regular. Se trata de un cálculo estadístico por lo que el resultado final puede distar mucho de unas predicciones que no tienen en cuenta factores como lesiones, adaptación, química o calendario. Aún así, el ranking deja varias sorpresas.

Conferencia Este

Boston Celtics volverán a mandar en el Este. Lo harán gracias a la incorporación de Gordon Hayward y pese a perder piezas importantes como Avery Bradley. conseguiriánn 49'4 victorias, algo menos de las 53 del año pasado. Cleveland Cavaliers volvería a ser segundo con 49'2 victorias. La marcha de un jugador como Kyrie Irving, que no se contempla en las predicciones, y seguramente alteraría este registro. Washington Wizards ocuparía el tercer puesto con 47'5 victorias con un bloque bastante similar al que ya dejó buenas sensaciones en la pasada temporada. Milwaukee Bucks subiría hasta la cuarta posición liderados por Giannis Antetokounmpo, con Khris Middleton desde el inicio y a la espera de la recuperación de Jabari Parker. Los de Wisconsin conseguirían 46'9 victorias. Otro equipo que volvería a la postemporada, sería Charlotte Hornets, en quinto lugar. Las 44'1 victorias son una apuesta arriesgada por el equipo de Kemba Walker que ha tenido en Dwight Howard (traspaso) y Malik Monk (Draft) como incorporaciones más destacadas. Toronto Raptors, pese a mantener el bloque mayoritariamente bajaría a la sexta plaza consiguiendo 43'4 victorias, ocho menos que la temporada pasada. Miami Heat continuaría con el buen juego que practicó a final de temporada y finalizaría como séptimo clasificado con 42'3 victorias. No han sufrido grandes bajas, han renovado a Dion Waiters y James Johnson, además de incorporar jugadores vía draft y agencia libre como Kelly Olynyk y recuperan a algún lesionado como Justise Winslow. Cerrando los puestos de Playoffs encontramos a Detroit Pistons con 35'1 victorias y que superaría la pérdida de Marcus Morris y Kentavious Caldwell-Pope mejorando en dos puestos su registro de la pasada temporada.

Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets y Detroit Pistons serían las sorpresas positivas Ya fuera de la postemporada, encontramos a los Philadelphia 76ers, uno de los proyectos baloncestísticos más prometedores y que de momento se quedaría con 33'2 victorias pese al buen trabajo estival. En décimo lugar, Orlando Magic continuaría sin aspirar a la postemporada y sus 32'2 victorias proyectadas vendrían a decir que aún no están preparados para jugar en mayo. Indiana Pacers caería del séptimo al undécimo lugar donde con 32 victorias. Teniendo en cuenta que han perdido a sus dos mejores jugadores, Jeff Teague y Paul George, parece que espera un año de transición. De estos llevan varios, los New York Knicks, que finalizarían duodécimos con 32 victorias también y que cada vez están más cerca de entregar las llaves del equipo a Porzingis.

Indiana Pacers, Chicago Bulls y Atlanta Hawks afrontan duras temporadas El buen hacer de Sean Marks en los despachos de Brooklyn Nets conseguiría sacarles del pozo del Este para situarles en el puesto número trece con 29'5 victorias. D'Angelo Russell viene a desarrollarse en un equipo en el que gozará de total libertad. En el penúltimo lugar de la Conferencia Este estarían los Chicago Bulls ahora liderados por Dwyane Wade y que únicamente conseguirían 28'5 victorias, unas 13 menos que el año anterior. Atlanta Hawks sería el farolillo rojo de la Conferencia Este con tan sólo 27 victorias una vez ya desmantelado totalmente el equipo que maravilló a todos hace dos temporadas con la marcha de Paul Millsap.

Conferencia Oeste

Golden State Warriors volvería a ser el mejor equipo de la Liga. Únicamente han intercambiado cromos y volverán a ser los máximos candidatos a todo la próxima temporada consiguiendo 62'1 victorias. La apuesta de Houston Rockets por el binomio Chris Paul y James Harden, les haría subir a la segunda plaza del Oeste logrando 55 victorias. San Antonio Spurs seguiría siendo un fijo en Playoffs según ESPN y conseguirían 52'6 victorias. La llegada de Rudy Gay y las renovaciones de Pau Gasol y Patty Mills, que cada vez será más importante para conseguir el pronosticado tercer puesto. En el cuarto lugar, Minnesota Timberwolves, volvería a Playoffs por la puerta grande. Las 50'1 victorias pronosticadas son fruto de incorporaciones como Jimmy Butler o Jeff Teague y del continuo desarrollo de jugadores como Andrew Wiggins o Karl-Anthony Towns. Otros que también han añadido a una superestrella en verano, son los Oklahoma City Thunder que finalizarían quintos con 49'5 victorias. La unión de Paul George con Russell Westbrook, actual MVP suena ilusionante y dotará a los Thunder de mucho más poderío.

Se confía en que este sea el año en que los Timberwolves vuelvan a jugar Playoffs 48'9 victorias es el registro del sexto clasificado, Los Angeles Clippers. Muchos cambios en una plantilla de la que ahora Blake Griffin es dueño y señor y en la que las lesiones pueden tener mucho que ver. Otra novedad en playoffs sería la entrada de los Denver Nuggets con 47'2 victorias. Juntar a Paul Millsap con Nikola Jokic, más algunos de los talentos jóvenes como Gary Harris o Jamal Murray es sinónimo de diversión y parece que también de resultados. Pese a perder a su estrella, Utah Jazz cerraría los Playoffs con 44'7 victorias. El único desliz del verano de los mormones se ha compensado con las llegadas de Ricky Rubio, Thabo Sefolosha, Ekpe Udoh y Donovan Mitchell. Todo eso con el tótem de Rudy Gobert cerrando la pintura.

Dos grandes jugadores como Anthony Davis y DeMarcus Cousins no conseguirían meter a los New Orleans Pelicans en la postemporada y con 44'2 victorias finalizarían en novena posición. Sería sin duda una pésima noticia para la pareja interior más dominante de la NBA. Otro equipo acostumbrado a los playoffs como Portland Trail Blazers finalizaría en décimo lugar con 43'8 victorias. El tándem Lillard-McCollum más la fuerza de Jusuf Nurkic podría ser insuficiente si los secundarios no suben su aportación. Dallas Mavericks finalizaría en el puesto número 11 con 34'6 victorias. Eso sí en las predicciones se da por hecha la renovación de Nerlens Noel, agente restringido a día de hoy.