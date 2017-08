Dennis Smith Jr. firma con Under Armour

El pasado 22 de junio, los Dallas Mavericks seleccionaron con el pick #9 a Dennis Smith Jr., un base con un estilo que llevan años buscando, y que según algunos expertos, podría ser el gran robo de este Draft 2017, para ser la novena elección.

Habiendo Dennis Smith Jr. dado ya sus primeros pasos en la NBA tras jugar la Summer League, el base procedente de North Carolina State y Under Armour acordaron vincularse bajo un contrato que reportará unos seis millones de dólares a lo largo de tres años al jugador nacido en Fayetteville (Localidad de donde procede el rapero J. Cole). En una decisión que Smith retrasó hasta después de la Summer League (a diferencia de la gran parte de sus compañeros de Draft), los directivos de Under Armour se mostraron muy contentos por haber podido atar a un jugador con el brillante potencial que parece tener Dennis, con el que ya han cruzado camino en varias ocasiones.

El primer contacto entre la marca y el jugador se produjo en el campus de baloncesto SC30, que se organiza bajo el nombre de Stephen Curry, al que son invitados los mejores jóvenes de la nación y allí pueden ser observados por varios expertos, entre los que se encuentran directivos de Under Armour, como fue el caso de Kris Stone. La primera vez que vio a Dennis Smith fue en el campus de Curry, y, llegando al gimnasio donde se hallaba Steph viendo a los chicos jugar, vio al recíen coronado MVP por aquel entonces Stephen Curry corriendo por el gimnasio. "Vi a Curry salir corriendo de allí tras ver como un chico que jugaba de base elevarse hasta poner el codo en el aro y hacer un mate impresionante sobre otro chico. Y allí en la pista estaba Curry, alguien que venía de ganar un MVP, perder la cabeza viendo hacer un mate a un chico de instituto"

Con esas palabras supo Stone que Dennis Smith sería un chico especial, algo que han podido comprobar este mismo verano gracias a Seth Curry, que ha sido clave en la operación para que Smith firmara con la prestigiosa marca deportiva. Tras conocerle, Seth confirmó a Stone las buenas sensaciones que tenían sobre Dennis Smith Jr. y cerraron el pacto con el jugador sin problemas.

Explosive since day 1. De-Day is here. Welcome to the sqUAd, @Dennis1SmithJr. #TeamUA pic.twitter.com/wM793Ypx6t