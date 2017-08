Apuestas por el MVP: Westbrook y ‘KD’, los favoritos

Westbrook, Durant, Leonard y LeBron | Fotomontaje: Samuel Aular - VAVEL

Ya iniciaron las apuestas para ver quién va a ser el ganador del MVP de la temporada en la NBA (la Regular Season comenzará el 17 de octubre). Para los usuarios de Bovada -la mayor casa de apuestas deportivas de Las Vegas- Russell Westbrook es el máximo candidato a llevarse el galardón, el point guard californiano de los Oklahoma City Thunder ya lo conquistó la campaña pasada. Kevin Durant, Kawhi Leonard, LeBron James, James Harden y Giannis Antetokounmpo también son favoritos.

Russell Westbrook

El actual Most Valuable Player firmó 42 triples-dobles en la pasada temporada. The Brodie compartirá vestuario al menos esta campaña con Paul George y todo parece indicar que sus números perderán en espectacularidad. En la 2016-17, Russ promedió 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias en 34.6 minutos. ¿Podrá Westbrook repetir estos números? Difícil pero no imposible. Why not?

Kevin Durant

Como era de esperarse y por el gran rendimiento que tuvo durante todos los partidos de las Finales 2017, Kevin Durant se quedó con el MVP de la definición por el anillo de la NBA. Durant promedió 35.2 puntos, 8.4 rebotes y 5.4 asistencias para ser nombrado el jugador más valioso de las Finales ante los Cleveland Cavaliers. Durantula ganó el MVP de la temporada 2013-14 gracias a sus 32 puntos por encuentro, siete rebotes y cinco asistencias.

Kawhi Leonard

Michael Jordan ha asegurado que Kawhi Leonard es el jugador más completo del momento. Leonard, quien tiene un acuerdo de aprobación con Jordan Brand, sin duda ha hecho lo suficiente para recibir elogios durante sus primeras seis temporadas. Dos veces ganador del premio al Jugador Defensivo del Año de la NBA, Leonard asumió responsabilidades adicionales la temporada pasada en la ofensiva y promedió los máximos de su carrera en puntos (25.5) y asistencias (3.5), mientras que promedió 1.8 robos. La Garra fue el MVP de las Finales de 2014 con apenas 23 años.

LeBron James

El Rey de Cleveland Cavaliers siempre es candidato a llevarse este galardón, que ya ha conquistado previamente cuatro veces. En la temporada anterior, James promedió 26.4 puntos, 8.7 asistencias y 8.6 rebotes en 37.8 minutos por partido.

Hace unas semanas LeBron subió unos vídeos a su Instagram Stories con unos mensajes que parecía que tuvieran un destinatario claro: sus haters. “Nunca perderé. Este es el precio de ser grande. Te odian mientras estás ganando, pero les encanta cuando te rompes. Quieren verme caer. Lo sé“, escribe King James en su red social mientras se entrena para lo que será su nueva temporada en la NBA, la número 14 de su carrera y con grandes retos por delante.

Los otros candidatos

James Harden (Rockets), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Steph Curry (Warriors), Anthony Davis (Pelicans), Paul George (Thunder) y Chris Paul (Rockets) completan el TOP 10 de favoritos para llevarse el Jugador Más Valioso de la siguiente campaña, según Bovada.