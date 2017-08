La novela llega a su fin: Kyrie Irving jugará en los Celtics

Google Plus

Thomas e Irving durante un partido de la NBA / FOTO: GiveMeSport

Tras muchos días de idas y venidas de reuniones entre jugadores y de rumores día tras día, finalmente Kyrie Irving y los Cleveland Cavaliers rompen sus lazos, cortan su relación que ha durado más de cuatro años en los que el base y la franquicia han ganado un anillo.

El deseo de Kyrie de abandonar la franquicia de Ohio era más que un hecho desde que el jugador de la NBA se enteró del intento por parte de la directiva de traspasarle en el pasado Draft a los Phoenix Suns a cambio de Eric Bledsoe y de esa manera hacerse también con los servicio de Paul George.

No obstante, esto no llego a buen puerto e Irving, ya con una mala relación con sus compañeros de equipo con los que no habló durante los pasados Playoffs quería un nuevo equipo en donde liderar él solo sin estar a la sombra de LeBron James al que veía como un jugador que le eclipsaba. Poco a poco el tema se fue enturbiando cada vez más hasta que finalmente esta madrugada los Boston Celtics se han convertido en la franquicia que ha dado un paso adelante y se ha hecho con los servicios del base número 2.

El traspaso consiste en la llegada de Irving al TD Garden a cambio de Isaiah Thomas y varios jugadores, el hombre que hasta el momento era el encargado de liderar un proyecto ambicioso junto con Al Horford y compañía. A cambio, los Cavaliers obtienen a Thomas, Crowder, Zizic y un pick del Draft del año que viene. De esta manera, los Cavs se aseguran un escudero de LeBron y un posible jugador franquicia en caso de corroborarse la marcha de LeBron hacia otro equipo de la NBA.

Ahora solamente queda por ver cómo afrontarán Irving y los Cavs una nueva temporada por separado donde Kyrie intentará derrocar a Cleveland de la Conferencia mientras que los Cavs buscarán mantenerse en lo más alto de la NBA, llegando a una nueva final.