Cleveland Cavaliers podría reclamar a Irving

Irving y THomas en pugna por el balón Vía: Cavsnation

El culebrón Irving-Cavaliers vuelve a escena. Ahora no por el base que fichó por Celtics, sino por Isaiah Thomas. El antiguo '4' de la franquicia de Massachusetts no ha pasado las pruebas médicas al seguir arrastrando las molestias que ha tenido en estos últimos meses en la cadera. El periodista Adrian Wojnarowski confirmó, a través de Twitter la noticia.

Isaiah pasó este viernes el reconocimiento médico en Cleveland dónde sus problemas de cadera volvieron a hacer acto de presencia. El jugador, que abandonó la Ohio tras someterse al examen médico, aún no ha podido correr cuando quedan tan sólo tres semanas para que el equipo comience la pretemporada. Una persona que está involucrada en este movimiento afirma que "la situación es muy sensible".

Cavaliers baraja varias opciones

Ahora la pelota está en el tejado de los vigentes subcampeones que cuentan con varias alternativas. La primera de ellas es la más drástica de todas: anular el traspaso y que todos los jugadores vuelvan a sus franquicias anteriores, algo que puede ser viable. Por otro lado, la segunda de ellas sería renegociar el traspaso y meter a más jugadores o picks del Draft para que Cleveland Cavaliers aceptase esta opción. Con la duda de la marcha de LeBron James, los de Ohio intentarían buscar varias rondas del Draft para empezar la reconstrucción del equipo cuanto antes.

El mítico jugador de Detroit Pistons, Isiah Thomas pudo hablar con el jugador momentos después del traspaso. El ex base de los Celtics no se esperaba para nada este movimiento: "He hablado con él y está dolido, emocionalmente está herido. Si se piensa solo en baloncesto, será fantástico para él y para Kyrie. A los dos les va a ir bien. Pero claro, si lo piensas es como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, uno que vino por sorpresa. Kyrie sabía que lo iban a traspasar, lo estaba esperando y estaba preparado. Pero Isaiah ahora está pensando a qué colegio irán sus hijos, dónde va a vivir… No se lo esperaba para nada. Lo que más conmueve es que lo dio todo por los Celtics, dio su corazón por el equipo. Es un negocio, todos los sabemos. Pero la forma en la que ha sucedido todo le ha dolido mucho. Creo que le costará volver a tener confianza, a creer y mostrar ese nivel de lealtad, de amor hacia una franquicia. Y creo que los Cavaliers tendrán que trabajar con él para que vuelva a disfrutar y a estar a gusto con la situación en la que está. Es un jugador muy pequeño, lo que le diferencia es el amor, la pasión. Si pierde algo de todo eso, va a ser muy difícil para él. Los Cavaliers tienen que lograr que vuelva a confiar en su equipo, en este caso en ellos".

De momento se desconoce la situación de Cavs y se espera que en pocas horas ambos equipos renegocien o que los de Ohio tomen una decisión acerca de un trade que puede cambiar el rumbo de la Conferencia Este.