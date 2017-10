Andrew Wiggins firma su renovación: cinco temporadas y 148 millones

Google Plus

Andrew Wiggins en un partido de pretemporada ante Golden State Warriors | Fotografía: Getty images

Según ha informado Darren Wolfson, de ESPN, los Minnesota Timberwolves han atado por fin, al jugador canadiense por el máximo salarial permitido: 148 millones de dólares por cinco temporadas. Después de una larga incertidumbre sobre el futuro de Wiggins, los Timberwolves han finalizado de forma definitiva la negociación del contrato del jugador, que tenía límite este próximo 16 de octubre, día en que finaliza el plazo para que los jugadores escogidos en el Draft de la NBA de 2014 firmen su extensión de contrato con sus equipos.

El equipo de Minnesota ha aglutinado a un equipo joven y lleno de promesas, y aunque han completado prácticamente todo el margen salarial que tenían, han atado finalmente a jugadores como Jeff Teague, Jimmy Butler y Andrew Wiggins, dejando a Karl Anthony-Towns al margen, que intentará renovar la siguiente temporada por otro contrato superior. De esta forma, los Timberwolves se convierten en uno de los equipos más prometedores y competentes de la NBA y uno de los posibles candidatos para luchar por el anillo durante los próximos años.

El jugador canadiense ha demostrado des del momento en que irrumpió en la liga, todas sus facultades ofensivas, en un equipo que carecía de identidad y de futuro. A pesar de ello no ha acabado de destacar en la liga como aquella superestrella que los aficionados esperaban que iba a ser. Una de las mejores facultades de Wiggins es su capacidad individual y anotadora, promediando 23,6 puntos, 4,0 rebotes y 2,3 asistencias en la temporada 2016-17. No obstante, uno de los aspectos que más está dando que hablar es su capacidad defensiva, que aun tener un físico envidiable, permitiéndole defender a jugadores más altos y físicos que él, no es lo que los aficionados y la prensa esperaba ver.

El agente de Wiggins, Bill Duffy, que representaba al escota de los Timberwolves durante los últimos tres años, había negociado este verano un contrato sorprendente para el jugador, pero Wiggins decidió romper su con él, lo que prolongó las conversaciones hasta este mes de octubre. Duffy ha sido agente de jugadores como Yao Ming o Steve Nash y en la actualidad representa a profesionales como Goran Dragic, Mike Conley, Joakim Noah, Rajon Rondo o Zach LaVine. Según ha informado "The Vertical", el nuevo contrato no incluye en su última campaña opción de jugador.

"Estoy muy emocionado de seguir mi carrera con los Timberwolves. Tanto los aficionados como la organización me han apoyado al máximo desde mi primer día aquí. Quiero darles las gracias a Glen Taylor, Tom Thibodeau, a todo el cuerpo técnico y sobretodo a mis compañeros por creer en mí. Hemos tenido buenos momentos a lo largo de estas tres temporadas, pero lo mejor está por llegar. Espero poder hacerlo bien y llevar al equipo a los Playoffs", ha declarado Andrew Wiggins en una entrevista sobre su renovación con Minnesota Timberwolves.

Nuevo big-three

Andrew Wiggins fue nombrado en segunda posición del Draft de la NBA por Cleveland Cavaliers, cuyo equipo lo traspasó dos meses después a Minnesota Timberwolves. El 29 de octubre de 2014, Wiggins debutó como profesional y se llevó una derrota contra Memphis Grizzlies por 101-105. Además, el escolta fue nombrado Rookie del Año en la NBA y fue elegido en el Mejor Equipo de Novatos de la NBA en el año 2015. En ese momento, el canadiense era la gran ilusión del equipo, ya que desde la temporada 2003-04 y liderados por Kevin Garnett, no se clasificaban para los playoffs de la NBA, algo que tenía que acabar.

Andrew Wiggins, Karl Anthony-Towns y Jimmy Butler en la presentación del equipo para la próxima temporada | Fotografía: NBA.com

El 25 de junio de 2015, Karl Anthony-Towns fue elegido por MIinnesota Timberlwolves en la primera posición del Draft de la NBA de 2015, convirtiéndose en el primer jugador latino en ser elegido en dicho puesto. La llegada del pívot, ha ofrecido muchas opciones al equipo, ya que a sus 21 años ha promediado 25 puntos y 12 rebotes en su última temporada. Esto, ha afectado en el protagonismo de Andrew Wiggins en el equipo y es algo que el escolta tendrá que mejorar para que no vuela a suceder con la nueva incorporación de Jimmy Butler.

La temporada pasada no fue lo que esperaban los aficionados de los Timberwolves, consiguiendo un balance negativo de victorias, con un 31-51 en su contra y en consecuencia de ello, no se clasificaron para los playoffs de la NBA. El gran objetivo para esta nueva campaña 2017-18 es verdaderamente positivo y esperanzador para los aficionados, ya que 14 años después podrían volver a ver a su equipo compitiendo entre los 16 mejores de la NBA.

El equipo de Glen Taylor, además de la estrella Jimmy Butler, ha incorporado a jugadores importantes como Taj Gibson, Jamal Crawford, Shabazz Muhammad o Nemanja Bjelica, que tendrán un peso muy importante en las rotaciones del equipo. Asimismo, tras la marcha de Ricky Rubio, ha incorporado al base proveniente de Indiana Pacers, Jeff Teague, que será el "Point guard" titular de los Timberwolves.