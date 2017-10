Anthony Davis: "Rondo es como un entrenador sobre la pista"

Anthony Davis durante el 'Media Day' de los Pelicans | Foto: nba.com/pelicans

La NBA ya está de vuelta y la pretemporada ha dado mucho de sí. A lo largo de la offseason ha habido mucho movimiento y los Pelicans no han sido ajenos a tantos traspasos y firmas. De hecho, el proyecto actual ya lo apuntalaron en el curso anterior con la llegada de DeMarcus Cousins, el socio ideal en la zona para Anthony Davis, que ha trabajado muy duro durante el verano.

"Empecé a entrenar a finales de mayo", aseguró el ala-pívot. Pero no solo para mejorar su condición física y evitar las lesiones del año pasado, sino también para mejorar aspectos de su juego. "He estado trabajando en el manejo del balón. No es que no pudiera botar, pero no me sentía cómodo".

Aparte, ha continuado con su evolución como triplista, donde tratará de mejorar el 29'9% de acierto de la temporada anterior, y con su mejoría como pasador, aspecto en el que uno de sus nuevos compañeros quiso alabarle. Ese no fue otro que Rajon Rondo, jugador con el que Davis está impresionado.

Rondo ya asume galones en NOLA | Foto: nba.com/pelicans

"Aporta mucho en ambos lados de la cancha, es como un entrenador sobre la pista". Además destacó su obsesión por el juego, viendo siempre partidos y animando a que los vean juntos. AD sabe de la importancia del base, quien será el jugador con el que más deberán entenderse él y DeMarcus Cousins. El pick&roll pinta demoledor.

Mientras, sobre su capacidad a la hora de asistir declaró: "Si la defensa va a hacerme un dos o tres contra uno, debo estar preparado para dársela a otros jugadores. Tengo que estudiar las jugadas y saber dónde va a estar todo el mundo". Sin duda, ganas de trabajar no le faltan, algo que bien le podría venir de sus dos referentes: Tim Duncan y Kevin Garnett.

Otras caras nuevas en New Orleans son Ian Clark o Tony Allen. Dos jugadores de perfiles muy distintos y que refuerzan la segunda unidad, para la que también tuvo buenas palabras. Y en ese segundo equipo, tal vez, estará un Jrue Holiday que, esta vez sí, ha podido realizar la pretemporada con el equipo.

Tras firmar una jugosa renovación, Holiday debe ser importante | Foto: nba.com/pelicans

"Creo que es el primer Training Camp de Jrue desde que está aquí", atestiguó The Brow. Cuando no han sido las lesiones fue por la enfermedad de su esposa, que le tuvo apartado durante el principio del pasado curso. Y es que la salud de la plantilla es algo que le ha faltado a estos Pelicans pero que, por suerte, este año ha empezado bien: "Todo el mundo está sano a excepción de Solo (Solomon Hill)", decía antes de la reciente lesión de Rondo, precisamente.

No va ser fácil. Para NOLA va a estar complicado meterse en los playoffs de la reñida Conferencia Oeste. Sus opciones pasan, principalmente, por Anthony Davis y DeMarcus Cousins, a los que Rondo les ha pedido que consigan estar en el primer equipo defensivo de la NBA.

'La Ceja' y 'Boogie' quieren dominar la era del 'small-ball' | Foto: nba.com/pelicans

"Ofensivamente no nos preocupa lo que pueda pasar, nos estamos centrando en la defensa. Yo cubro a DeMarcus y él me cubre a mí". Aparte, tal y como hacía Garnett y como les recuerda Rajon, tienen que hablar en defensa. Cuando ellos hablan al resto a la hora de defender, el equipo protege mejor el aro.

Por tanto, y dado que nadie duda de su talento en ataque, deben apretar los dientes atrás. Han encontrado en Rondo un líder más, lo que es señal de que el problemático base se está adaptando bien. Este aspecto puede suponer un factor diferencial en el devenir de los próximos meses, donde los Pelicans tratarán de hacer el Oeste un lugar todavía más salvaje.