Kristaps Porzingis “Quería quedarme en Nueva York y ser un Knick”

Kristaps Porzingis en el media day de los New York Knicks. Fuente: NBA.com

Kristaps Porzingis, ala-pívot de los Knicks y ahora estrella del equipo habló para SiriusXM NBA Radio sobre varios temas referentes al equipo. Se le pregunto sobre el traspaso de Carmelo, su nuevo rol en el equipo, el rumor de su traspaso entre otras cosas. El jugador tiene el objetivo junto a un grupo joven de intentar llegar a playoffs algo que el equipo no llegue desde la temporada 2012-2013.

Porzingis afronta una nueva temporada con un rol de estrella, tras la marcha de Carmelo el jugador ahora es la figura referencia de los Knicks, y sobre ello habló en la entrevista “Habrá mucha más atención en mí y en otros chicos. Ahora va a ser más de lo que era antes. Va a ser diferente. Voy a tener que estar listo para eso.” Además, se le pregunto si podía mejorar más “Obviamente, siempre puedes ser más fuerte. Siempre puedes disparar mejor, driblar mejor. Trabajé en tantas cosas. Aún tengo mucho trabajo por hacer. Tengo 22 años, este es solo el comienzo.” El letón promedió en su segunda temporada en la NBA 18,1 puntos, 7,2 rebotes y 2 tapones por partido.

En la entrevista se le pregunto sobre el traspaso de Carmelo a los OKC de como el ala-pívot se había enterado “Estaba volando. Cuando llegué, estaba medio dormido y no sabía realmente qué sucedió. Revisé Twitter y ahí fue cuando me enteré. Me sorprendió. No esperaba eso en absoluto.” Porzingis también comento que hablo con el jugador después ser traspasado. Uno de los temas en los que se habló más del jugador fue su posible traspaso “Honestamente, intenté no prestarle mucha atención. No sé si fue serio, pero no quería que me intercambiaran. Quería quedarme en Nueva York y ser un Knick.”

En este verano, Porzingis ha hecho un Eurobasket impresionante, siendo unos de los jugadores más destacables de la competición con 23,6 puntos por partido, y de ello habló el letón “Puse mucho trabajo este verano. Tuve una gran experiencia con el equipo nacional en el campeonato europeo. Creo que me ayudó mucho crecer como jugador y ganar la experiencia de ser un líder de ese equipo. Estoy contento con el verano. Estaba entusiasmado con esta temporada.”

Si Carmelo es uno de los jugadores que se ha ido, Frank Ntilikina, el rookie francés elegido en la octava posición de este draft. El jugador va a vivir una experiencia parecida a la de Kristaps, un jugador que viene de Europa y que tendrá un papel importante en el equipo, sobre este jugador comento el nuevo líder de los Knicks “Frank tiene 19 años. Viene a la liga también a los 19, 20 años. Para todos es diferente. Va a tener mucho que aprender su primera temporada. Lo conozco un poco personalmente y sé que es un gran trabajador.”