Michael D'antoni: "Somos mucho mejores que el año pasado"

Los Houston Rockets debutan esta temporada 2017/2018 ante un durísimo Golden State Warriors, últimos campeones y con una de las plantillas mas imponentes de la liga, D’antoni, coach de los Rockets, no le teme y cree que tiene un buen plantel de cara a esta temporada: “Creemos que somos mucho mejores que el año pasado, con Chris Paul y el resto. Pero eso es todo potencial y ahora tenemos que mostrarlo y hacerlo. Golden State ha establecido un nivel tan alto que es mejor ser bueno”. Los Rockets se movieron bastante en este mercado de pases, llevando a Patrick Beverley, Sam Dekker, Montrezl Harrell y Louis Williams a Clippers a cambio de la estrella Chris Paul y Luc Mbah a Moute como principales refuerzos, es por ello que el técnico demuestra su opinión acerca del equipo: “Amé a Lou Williams en el equipo. Era un súper individuo, un gran compañero de equipo y realmente nos ayudó mucho, pero también creo que su incorporación en su momento le quitó a Eric Gordon protagonismo. Defensivamente, las posibilidades eran lo que eran, agregando a PJ Tucker (refuerzo de Toronto), que puede jugar de 3 ó 4, eso agrega mucha profundidad y fuerza que necesitamos. Mbah a Moute - no tiene el doble de los mejores contratos en la NBA. Es un gran jugador, no es un buen jugador, es un gran jugador. Agregamos dos tipos inteligentes, de bajo mantenimiento, chicos que solo agregarán química, defensa y resistencia, y sabrán cómo jugar. Todos han jugado en grandes equipos y estoy entusiasmado con la profundidad del equipo. También agregamos a Tariq Black (Lakers) como un centro de respaldo, por Nene, queremos cuidar y asegurarnos de que dure todo el año. Él es otro tipo: energía y potencia”, comentaba Mike acerca de sus nuevos refuerzos.

Sin duda, el líder de los “cohetes” es el gran James Harden, una estrella principal de la NBA, su entrenador da su opinión acerca del liderazgo de la barba: “Sí, él es un líder. No hay duda de eso. Le pedí que hiciera muchas cosas el año pasado, lo más importante era ser armador y él es un guardia de estrellas. Se adaptó muy rápido, no lo cuestionó y lo hizo lo mejor que pudo, lo que resultó grandioso para el éxito que obtuvimos. Él es el primero en el verano para reunir a todos estos muchachos para entrenar dos o tres veces y también cuando se reúnen en Las Vegas durante la liga de verano. Los lleva a cenar y echa un ojo para todos en el equipo unas cuantas veces al año. Yo diría que sí es un líder”. Estas eran las palabras de elogio por parte del entrenador hacia Harden, el jugador franquicia de Houston.

¿Pueden Harden y Paul convivir en un mismo equipo?

Es una pregunta difícil, dos jugadores tan determinantes e importantes en un equipo no son fáciles de fusionar, por eso se especula con que será todo un desafío para el entrenador juntar a estas dos estrellas. “No veo ahora mismo ningún desafío, porque lo más importante y hemos hablado extensamente sobre esto, es que querían hacerlo. Lo que significa es que van a tener que compartir la pelota, es decir, que James, en lugar de ejecutar 40 pick and rolls, puede tener que ejecutar solo 25 de ellos y que Chris tenga que ejecutar el resto. Entonces, ¿estás dispuesto a separar parte del territorio que tuviste el año pasado para ganar? No hay duda, y eso es lo que quiero hacer. Ambos son geniales también fuera del campo. Chris nunca ha sido parte del equipo, pero es un excelente tirador, tiene disparos efectivos, él está al 70% y James está al 68%. Se complementan el juego del otro. Creo que pueden jugar la misma cantidad de minutos durante todo el año, pero sus responsabilidades han disminuido y será un juego más fácil para ellos y, con suerte, en los play-offs”, argumentaba el DT acerca de cómo se repartirán el protagonismo ambas estrellas.

Una de las grandes promesas de Houston Rockets es Clint Capela, el joven suizo de 23 años cuenta con la esperanza del público Rocket para esta temporada y se espera que mejore en cuanto a sus atributos. “Creo que su potencial es mucho más que incluso ahora, está fuera de las listas. Todavía tiene que aprender a ponerlo todo, todo a su tiempo, pero él está llegando. Es increíblemente talentoso y esperamos grandes cosas. Esa es probablemente una de las claves para nosotros. Tiene que dar ese paso, dominar los juegos defensivamente y en los tableros. Si él puede hacer eso, entonces seremos difíciles, eso es seguro”.

Esta era la opinión de Mike acerca del juego de Capela. Por otro lado, Ryan Anderson ha sido un jugador muy nombrado en este mercado de pases acerca de una posible salida, es por eso que D’antoni habló sobre él: “Ryan es un individuo único y tiene un gran sentido del humor. No sé cómo es su mentalidad, pero ha respondido muy bien, también esta más ligero, ha llegado listo para jugar y los jugadores lo aman. Creo que está listo para comenzar y listo para otro gran año”, cerraba el coach pensando en lo que será esta nueva temporada al mando de sus Rockets.