Resumen NBA: Primera gran jornada de la temporada

Milwaukee Bucks ha conseguido ganar en el TD Garden gracias a un gran último cuarto | Foto: NBA.com

Philadelphia 76ers 115- Washington Wizards 120

Continua 'The Process' para Philadelphia 76ers y comienza la temporada con una derrota. Eso sí, sensaciones bastante mejores especialmente en ataque que la temporada pasada. Robert Covington ha conseguido 29 puntos en 29 minutos y parece un perfil de defensor y tirador ideal para este equipo. El debut de Ben Simmons también ha sido de notable con 18 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, números que no hacia un debutante desde Grant Hill. El otro rookie del que se esperan grandes cosas, Markelle Fultz, ha firmado 10 puntos en 18 minutos y un -18 para los Sixers con él en cancha. Además parece que sigue tocado del hombro por lo que se aprecia en su mecánica de tiros libres. Joel Embiid sigue dejando grandes sensaciones y ha conseguido un doble-doble de 18 puntos y 13 rebotes en 27 minutos. Asusta pensar que guarismos puede lograr cuando no tenga restricción en el tiempo de juego.

El banquillo de los Wizards sigue sin funcionar demasiado bien

Tuvo que remar y mucho Washington Wizards para hacerse con el partido. Siguen teniendo un problema en el banquillo en el que pese al buen partido de Kelly Oubre Jr (14 puntos y 8 rebotes), nadie tuvo un +/- positivo. Los titulares eso sí han seguido a su gran nivel. Nuevo doble-doble para Marcin Gortat, Otto Porter ejerciendo de complemento igual que el año pasado, pese a su nuevo contrato y un Bradley Beal que no estuvo demasiado acertado en el tiro, pero que gracias a sus doce tiros libres anotados ha anotado 25 puntos. El mejor de los capitalinos ha sido un desacertado John Wall (28 puntos y 8 asistencias, con un 10 de 28 en tiros), que tuvo un genial tercer cuarto que acercó a su equipo a la victoria.

Miami Heat 109- Orlando Magic 116

Malas sensaciones para Miami Heat en el debut. Pese a comenzar anotando 37 puntos en el primer cuarto, anotaron sólo 41 en los dos siguientes complicando así muchísimo sus opciones de ganar. Hassan Whiteside fue el mejor de los visitantes consiguiendo 26 puntos y 22 rebotes. Goran Dragic y Dion Waiters (17 y 15 puntos), fueron los otros dos jugadores más destacados de un quinteto titular en el que todos han llegado a la decena de puntos. En el banquillo, el trío formado por James Johnson, Justise Winslow y Tyler Johnson tampoco ha brillado, pero han dado muestras de que serán importantes a lo largo de la temporada para el equipo por la multitud de variantes que ofrecen a Spoelstra.

El dominio de Hassan Whiteside en la pintura fue estéril

Los Magic han mejorado mucho atrás tras el primer cuarto y en ataque han sabido repartir sus tiros para conseguir involucrar a todo el equipo. Evan Fournier ha conseguido 23 puntos, máximo anotador del equipo, Nikola Vucevic ha aportado un doble-doble de 19 puntos y 13 rebotes y Aaron Gordon, por fin jugando como cuatro en su posición natural, ha firmado 14 puntos y 9 rebotes con unos porcentajes en el tiro. Desde el banquillo, hay que destacar la energía de Jonathon Simmons en su debut aportando 12 puntos en 28 minutos.

Charlotte Hornets 90- Detroit Pistons 102

Parece que se va a echar de menos a Nico Batum hasta su vuelta. Los Hornets han ido a remolque durante todo el encuentro y pese a no verse demasiado lejos en el marcador nunca han tenido opciones reales de ganar. Kemba Walker ha intentado tirar del carro como siempre consiguiendo 24 puntos y 6 rebotes. Su mejor socio ha sido Dwight Howard que empieza su andadura en Charlotte con un doble-doble de 10 puntos y 15 rebotes, sin llegar a parecer lo dominante que un día fue. Además tanto Frank Kaminsky como el novato Malik Monk, tuvieron un discreto estreno de temporada firmando ambos un 1 de 9 en tiros de campo.

Los Pistons rompieron el partido con quintetos pequeños sin Drummond

Detroit Pistons ha aprovechado un primer cuarto inspiradísimo de Tobias Harris, que acabó con 27 puntos y 10 rebotes, siendo el mejor de los locales, para mandar desde el principio. Los problemas de faltas de Andre Drummond (8 puntos y 13 rebotes) dieron paso a quintetos más pequeños. El dúo de perímetro formado por Reggie Jackson y Avery Bradley estuvo sólido y han contribuido con 13 y 15 puntos respectivamente. Además del buen nivel de Langston Galloway con 16 puntos desde el banquillo, hay que destacar el 0 de 13 en tiros de campo del hombre que más minutos ha jugado por parte de Detroit Pistons, Stanley Johnson. Parece que Van Gundy vuelve a confiar en él.

Brooklyn Nets 131- Indiana Pacers 140

Ritmo. Mucho ritmo. Eso es lo que se pudo ver en el partido que ha enfrentado a estos dos equipos. 29 puntos ha sido el registro más bajo que ha conseguido un equipo en un cuarto (Brooklyn Nets en el primero). Hay que destacar el fantástico debut de D'Angelo Russell que ha sumado 30 puntos y 5 asistencias con buenos porcentajes de tiro y tan sólo dos pérdidas. Además, Rondae Hollis-Jefferson, se ha confirmado como un jugador muy importante para los esquemas de un Kenny Atkinson que este año usará rotaciones muy largas. Desde el banquillo, Trevor Booker con 20 puntos y 10 rebotes fue el mejor. Seguro que lo que más ha preocupado ha sido la lesión de Jeremy Lin (18 puntos) y no la derrota.

D'Angelo Russell va a dar muchas alegrías en Brooklyn

En Indiana Pacers hasta ocho jugadores superaron la decena de puntos. Victor Oladipo ha empezado tirando del carro aprovechando la defensa de Russell y ha terminado con 22 puntos. Darren Collison, como siempre trabajando en la sombra, ha conseguido 21 puntos y 11 asistencias y Myles Turner del que se espera que sea la referencia del equipo este año ha logrado 21 puntos y 14 rebotes. Desde el banquillo hay que rescatar los 16 puntos y 7 rebotes (con un 7 de 7 en tiros) de Domantas Sabonis que ha jugado más cerca del aro de lo que lo hacía en Oklahoma.

Milwaukee Bucks 108- Boston Celtics 100

Partido de muchas alternancias en el marcador. Giannis Antetokounmpo ha empezado con problemas de faltas limitando sus minutos de juego, pero ha terminado disputando 37 minutos en los que ha conseguido 37 puntos, 13 rebotes y 3 robos. Se confirma que este año apunta a estar entre los candidatos al MVP. Sus mejores socios han sido Khris Middleton con 15 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias y Malcolm Brogdon con 19 puntos y 4 asistencias. Ambos son dos jugadores cuyo rendimiento se infravalora, pero siempre muy cumplidores. Además de ellos, John Henson ha tenido muy buenos minutos desde el banquillo y Greg Monroe ha alcanzado la decena de puntos.

Giannis Antetokounmpo ha superado problemas de faltas para dominar el partido

Los Celtics continuan con la cabeza en otro sitio. Ha aparecido Gordon Hayward en el videomarcador antes del partido y será operado hoy, perdiéndose toda la temporada. Muy flojo partido de Kyrie Irving (17 puntos con un 7 de 25 en tiros) y Marcus Smart (12 puntos y 7 rebotes con un 4 de 13 en tiros). Jaylen Brown ha vuelto a ser de lo mejor de los locales aportando 18 puntos y 5 rebotes. Junto a Jayson Tatum, su peso en el equipo va a incrementarse enormemente gracias a la baja de Hayward, lo que a la larga mejorará su progresión. El banquillo de los Celtics, demasiado inexperto, ha tenido en Terry Rozier a su mejor hombre, logrando 15 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.

New Orleans Pelicans 91- Memphis Grizzlies 103

Sigue sin carburar el experimento de jugar a contracorriente por el que apuestan los New Orleans Pelicans. Únicamente pudieron superar a Memphis en el primer cuarto del encuentro. Pese a que Anthony Davis se ha ido hasta los 33 puntos y 18 rebotes (9 de 23 en tiros) no han conseguido estar de la victoria. DeMarcus Cousins con 28 puntos y 10 rebotes (9 de 21 en tiros) se lleva también el honor de ser el único jugador del equipo en acabar con un +/- positivo (+6). Poco o nada más salvable en los Pelicans donde tan sólo E'Twaun Moore ha llegado a los 10 puntos. Hay bastantes jugadores como Jrue Holiday o Ian Clark de los que se espera más en ataque. Y ahí van a estar las aspiraciones de los Pelicans.

Con un buen nivel de Cousins y Davis no va a ser suficiente

Para los Grizzlies sigue funcionando lo de siempre. Marc Gasol ha logrado 14 puntos, 11 rebotes y 3 tapones mientras que Mike Conley se ha ido hasta los 27 puntos y 5 rebotes. Se trata de dos jugadores nada egoistas y capaces de leer muy bien el juego en ambos lados de la pista. De tercer espada ha ejercido el rookie Dillon Brooks que ha conseguido 19 puntos y 5 rebotes, además del mejor +/- del encuentro, +17. Mientras se espera la mejor versión o una aceptable al menos de jugadores como Chandler Parsons o Tyreke Evans, los Grizzlies seguirán haciendo lo imposible por ser competitivos. Ahora, con la lesión de JaMychal Green les ha salido otro escollo más.

Atlanta Hawks 117- Dallas Mavericks 111

Este año las riendas de los Atlanta Hawks, las lleva una vez más su entrenador Mike Budenholzer. Ha decidido dar más protagonismo a Dennis Schröder que ya cumple (28 puntos y 7 asistencias). Atlanta Hawks sigue siendo un equipo incómodo en defensa, que mueve el balón en ataque y en el que todos sus hombres son importantes. Y es que más allá del base alemán, los mejores jugadores de Atlanta Hawks han salido desde el banquillo. Marco Belinelli ha alcanzado los 20 puntos con su habitual eficiencia desde el tiro (4 de 6 en triples) y promete ser una importante fuente de puntos. El otro destacado fue el novato ex de Wake Forest, John Collins que ha sumado 14 puntos y 5 rebotes y es un jugador más eficiente que estético.

Ilusionante debut de Dennis Smith Jr en la NBA

No ha empezado muy bien la cosa para Dallas, en lo que pinta como un año difícil. Sólo el novato Dennis Smith Jr ha superado el 50% de acierto en tiros de campo para terminar con 16 puntos y 10 asistencias. Su correcto desarrollo podría ser la mejor noticia para los Mavericks esta temporada. Tanto Dirk Nowitzki (4 de 14 en tiros y 10 puntos) como Harrison Barnes (3 de 13 en el lanzamiento y 14 puntos) se han mostrado muy fallones y necesitan ser más efectivos para que Dallas funcione en ataque. Buenos minutos de Nerlens Noel que ha conseguido 16 puntos y 11 rebotes sabedor de que afronta una temporada decisiva para su futuro contractual.

Denver Nuggets 96- Utah Jazz 106

Cuando la cosa se pone fea, pocos equipos son mejores que Utah Jazz apretando los dientes y bajando el culo en defensa. La identidad defensiva de la que les ha dotado Quin Snyder sigue siendo un tormento para el resto de equipos de la liga. Rudy Gobert ha conseguido 18 puntos y 10 rebotes siendo el máximo anotador de su equipo. Ricky Rubio, pese a estar algo desacertado en el tiro, especialmente de tres, se ha quedado a tan sólo un punto del doble-doble (9 puntos y 10 asistencias). La sorpresa estuvo en el quinteto inicial, donde Donovan Mitchell ha sido titular y no Rodney Hood por problemas de salud del segundo. Ninguno de los dos ha conseguido destacar demasiado y compañeros como el microondas Joe Johnson o el especialista defensivo Thabo Sefolosha (+25 con él en pista) han sido más importantes.

Utah Jazz volverá a ganar muchos partidos desde la defensa

En los Nuggets el mejor jugador ha sido Will Barton que ha anotado 23 puntos. Nikola Jokic ha estado lejos de estar muy acertado con el tiro y pese a ello ha bordeado el Triple-Doble (7 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias). El debut de Paul Millsap tampoco ha sido idílico pese a conseguir 19 puntos y 6 rebotes. Gary Harris ha estado tan eficiente como de costumbre (5 de 7 en tiros para un total de 14 puntos) y Juancho Hernangómez sólo ha disputado seis minutos en los que ni siquiera pudo sumar en ningún apartado estadístico.

Minnesota Timberwolves 99- San Antonio Spurs 107

Pocas oportunidades mejores para ganar en la pista de los Spurs que la de ayer van a tener los Wolves. Sin Kawhi Leonard, los Spurs han conseguido imponerse gracias sobretodo a un soberbio LaMarcus Aldridge que ha logrado 25 puntos y 10 rebotes. El base de segundo año Dejounte Murray también ha jugado a gran nivel y ha sumado 16 puntos y 5 rebotes con un 7 de 8 en tiros de campo. Es un año muy importante para él pues sus minutos van a subir con la baja de Tony Parker. Pau Gasol se ha quedado en unos escuetos 7 puntos y 7 rebotes, pero con él en pista los Spurs han sido 6 puntos mejores que los Timberwolves. Además, el fichaje estrella de San Antonio, Rudy Gay, ha conseguido 14 puntos y 5 rebotes desde el banquillo. Si Popovich logra involucrarle en la dinámica y juego colectivo de los Spurs, dará que hablar.

Karl Anthony Towns debe ser el líder de los Timberwolves

En los Minnesota Timberwolves, Karl Anthony-Towns sigue siendo el jefe. Con 18 puntos y 13 rebotes ha sido el mejor jugador de su equipo. Además no ha tenido impacto negativo en pista, cosa que no pueden decir sus compañeros: Teague y Gibson (-17) y Wiggins y Butler (-19). El escolta ex de los Bulls ha debutado con 12 puntos y 4 rebotes mientras que el alero, recientemente renovado con los Timberwolves ha sido el máximo anotador del encuentro con 26 puntos. En el banquillo tanto Jamal Crawford (10 puntos), como Nemanja Bjelica (9), demostraron que van a tener un rol importante esta temporada.

Houston Rockets 105- Sacramento Kings 100

Ni la ausencia de Chris Paul ha podido frenar a los Rockets en su segunda victoria consecutiva en otro partido muy disputado. Se ha notado el cansancio de la noche anterior y jugadores como Ryan Anderson o Trevor Ariza han pecado de desacierto en el tiro. Liderados como siempre por el fantástico James Harden (27 puntos y 9 asistencias con un 8 de 21 en tiros), los Rockets lideran en solitario la Conferencia Oeste. Eric Gordon continúa desacertado en el tiro, pero ha sumado 25 tantos muy importantes para su equipo. Otro de los que ha destacado y mucho, ha sido el suizo Clint Capela, que crece año a año y en este encuentro ha conseguido 22 puntos y 17 rebotes.

En Houston tienen mucha fe en el crecimiento de Clint Capela

Por parte de los californianos, su pareja interior Cauley-Stein (21 puntos y 10 rebotes) y Skal Labissiere (12 puntos y 10 rebotes), ha dado muestras de tener un gran potencial. Buddy Hield también ha dejado buenas sensaciones con 19 puntos y desde su traspaso a los Kings ha dejado muestras del buen anotador que es. El base George Hill ha logrado 16 puntos y 3 asistencias, mientras que el base De'Aaron Fox ha debutado en la NBA con 14 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en 24 minutos. Acabará jugando más minutos más pronto que tarde ya que de su mejora depende gran parte del futuro de los Kings.

Portland Trail Blazers 124- Phoenix Suns 76

La baja de CJ McCollum no ha sido obstáculo para que los Phoenix Suns encajasen una paliza de escándalo en su propia pista frente a los Blazers. Sólo han hecho falta 30 minutos de Damian Lillard en los que ha conseguido 27 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias para doblegar a unos débiles Suns. Esta vez, Lillard si tuvo ayuda y además de él, varios compañeros han regalado actuaciones interesantes. Jusuf Nurkic ha sumado su primer doble-doble de la temporada con 11 puntos y 11 rebotes. Evan Turner en 25 minutos ha acumulado un +43 en pista y Pat Connaughton ha ejercido de reserva de lujo consiguiendo 24 puntos con un 9 de 14 en tiros.

Portland no puede permitirse un mal comienzo de temporada

Poco o nada que salvar en unos Phoenix Suns totalmente inoperantes. Sólo Mike James con 12 puntos y 5 de 10 en tiros ha superado el 50% en tiros de campo. Devin Booker ha conseguido 12 puntos, Eric Bledsoe 15 y TJ Warren 8. Josh Jackson en su debut en la NBA, ha sumado 11 puntos y 2 rebotes, aunque seguro que no está muy contento con el despliegue de su equipo hoy. Ni Marquese Chriss, ni Dragran Bender ni Tyler Ulis estuvieron tampoco inspirados. Esperemos que haya sido flor de un día porque sino podría ser despedido Earl Watson más pronto que tarde.