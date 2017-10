Thunder - Knicks: El inicio de una alternativa a Warriors en Oklahoma

Fotomontaje Vavel España | NBA en Vavel

Oklahoma City Thunder se presenta como aspirante en el grupo del Oeste o al menos como alternativa al reinado de Golden State Warriors. Todo esto gracias al Big 3 formado por Russell Westbrook, MVP de la pasada temporada, Carmelo Anthony y Paul George, dos fijos en los All Stars.

Este partido nos servirá para descifrar una de las incógnitas más grandes que nos presentan estos Oklahoma City Thunder. Podrá verse, al fin, qué cuota de balón tiene cada uno de los miembros de este Big 3. Son tres jugadores con clara predisposición de tiro y que acaparan en muchos momentos del ataque el balón. A parte de con estas tres megaestrellas Billy Donovan cuenta en su plantilla con jugadores de renombre como son el Steve Adams, Patrick Patterson, Nick Collison o Alex Abrines, que le ayudan a conformar un grupo bastante cohesionado. Además, como morbo añadido, Carmelo Anthony se enrentará a su ex equipo.

Anthony esta semana se ha dedicado a explicar en el New York Times cómo fue su salida del equipo y sus sensaciones por el trato recibido tanto por Phil Jackson, el anterior jefe de operaciones de los Knicks, como por la dupla formada por Steve Mills y Scott Perry, nuevos jefes de operaciones. Melo dijo textualmente “Phil Jackson estaba dispuesto a traspasarme por una bolsa de patatas" Con la llegada de Mills y Perry la situación no mejoró mucho "Antes pedían unos cacahuetes por mí, y después pidieron un filete". Concluyó diciendo que "En el 2014 renové con los New York Knicks porque quería estar ahí y porque creía en Phil Jackson. Pero desde el año pasado la cosa cambió de manera radical, y estaban tratando de que yo me fuera. No tenía apoyo en la organización"

Anthony en un partido de pretemporada / Fuente de foto: Twitter Oklahoma City Thunder

Por su parte los New York Knicks se encuentran en una nueva temporada de transición. El conjunto entrenado por Jeff Hornacek está en nuevo año de reconstrucción en el qué todo el peso del juego deberá recaer en los hombros de Kristap Porzingis. El letón no estará solo ya que en la faceta ofensiva debe destacar Tim Hardaway jr en su vuelta al equipo del Garden. Además también debe de ser el año en el que den un paso adelante jugadores jóvenes como el rookie francés Frank Ntikilina y el pívot español Willy Hernangomez, en su segunda temporada en Manhattan. Es importante ver el rol toman en el equipo los dos ex jugadores de Oklahoma City Thunder, Enes Kanter y Doug McDermott, así como los veteranos Ramon Session, Michael Beasley, Jarrett Jack o el lituano Mindaugas Kuzminskas.

Mención aparte merece Joakim Noah, que no será de la partida, debido a la sanción que en su día le aplicó la NBA por violar la política antidopaje de la liga. Cabe recordar que fue sancionado con 20 partidos la temporada pasada y que aún le restan 10 para cumplir la sanción al completo. Noah consumió una sustancia llamada LGD-4033, un esteroide anabólico.

La pretemporada del equipo de Manhattan no ha sido muy prometedora ya que no han logrado ninguna victoria en los cinco partidos que han disputado. También es cierto que las lesiones han marcado rumbo de esta pretemporada. Jeff Hornacek no ha podido contar con toda la plantilla al completo en ninguno de estos cinco partidos, por lo tanto no puede hacerse una valoración real de cómo será el juego de los Knicks si se analiza solo y exclusivamente en la pretemporada.