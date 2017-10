Los Knicks firman a Isaiah Hicks

Google Plus

Isaiah Hicks durante la pasada Final Four | Foto: NCAA

Al mismo tiempo que los New York Knicks debutaban esta temporada sobre el parqué de Oklahoma, la oficina principal de los mismos también estuvo ocupada. El jueves por la noche los Knicks firmaban con un contrato bidireccional a Isaiah Hicks, ex jugador de North Carolina.

Hicks promedió 11,8 puntos y 5,5 rebotes por partido durante sus cuatro temporadas en North Carolina, ayudando a su equipo a alcanzar dos Final Four y un título de la NCAA. Tras esta actuación, el alero no fué drafteado y firmó con los Charlotte Hornets como agente libre, los cuales renunciaron al jugador durante esta semana por disputar únicamente dos minutos durante toda la pretemporada del equipo.

Ahora, el "rookie" apuesta por un proyecto de reconstrucción y futuro. Después de que Carmelo Anthony pusiera rumbo a Oklahoma, la entidad newyorquina cedió las riendas de la franquicia a Kristaps Porzingis, una de las grandes promesas de la liga. Hicks deberá de buscar un hueco en un equipo con "over booking" de pívots, deberá competir con Enes Kanter, Lance Thomas, Joakim Noah, Kyle O'Quinn o Willy Hernangómez entre otros.

Este fichaje puede compromenter los minutos de Hernangómez en la rotación. El español, que tanto sorprendió en su primera temporada NBA, no cuenta para Hornaceck, el cual achaca que cede los "minutos de la basura" a Willy por su "mala defensa". Para Hornaceck, Kyle O'Quinn y Enes Kantes son los que han demostrado merecer más minutos, mientras que Willy no termina de convencerle. La incorporación de Hicks puede complicar aún más la situación del pívot español en New York.

El ex de North Carolina se convierte en el último jugador en firmar uno de los nuevos contratos bidireccionales. Un jugador con contrato bidireccional puedellegar a jugar hasta 45 partidos en la NBA con un salario que ronda 280,000 dólares.