Antetokounmpo brilla pero LeBron domina a los Bucks

Google Plus

El Rey contra la amenaza griega. Los favoritos a ganar el Este contra una de las alternativas. Giannis Antetokounmpo frente a LeBron James o, lo que es lo mismo, Milwaukee Bucks contra Cleveland Cavaliers. Segundo partido para estos dos equipazos que, curiosamente, venían de ganar a los mermados Celtics en sus respectivos estrenos.

El conjunto que dirige Jason Kidd está ante el año de su confirmación. Con la Conferencia perdiendo nivel es el momento de asaltar el top 3, aunque este sigue siendo el terreno del '23' de Ohio que, reunido de nuevo con su inseparable amigo D-Wade, no está dispuesto a dejar que empiece la era de The Greek Freak.

Para la cita, Tyronn Lue volvía a apostar por Kevin Love de pívot, dejando a Jae Crowder como '4'. Mientras, los de Wisconsin salían con su formación habitual, al menos hasta que se produzca el esperado regreso del lesionado Jabari Parker.

Kevin Love firmó un gran inicio con 11 puntos en el primer cuarto | Foto: nba.com/cavaliers

Con el balón ya en juego, los Bucks quisieron mandar un mensaje. Fear The Deer reza su lema. Con Antetokounmpo a la cabeza dominaron los primeros minutos, aunque la igualdad poco tardaría en convertirse en la tónica dominante. Ninguno de los dos equipos iba a ser capaz de despegarse.

Ni siquiera el gran inicio de Kevin Love, que finalizó el primer cuarto con 11 puntos, sirvió para que los Cavs tomaran la delantera (25-25). No obstante, a raíz del segundo parcial, entró más en juego ese factor tan determinante llamando LeBron James.

Puede que los de Cleveland no pudieran parar a la bestia helena, pero en el otro aro nadie frenaba a The King. Además, estaba contando con la inestimable ayuda de Kyle Korver, que iba a completar una gran actuación gracias a su acierto desde el perímetro (17 pts, 5/6 T3). Llegaba el descanso y los de Ohio tomaban una pequeña ventaja (49-55).

De poco sirvió la exhibición de la estrella de los Bucks | Foto: Twitter @Bucks

La igualdad seguía instaurada sobre el parqué, pero tras la vuelta de vestuarios Antetokounmpo dejó de ser suficiente. A pesar de estar intratable se estaba quedando muy solo, exceptuando la buena aportación de Malcolm Brogdon.

Esta condición es impermisible si quieren ser una verdadera amenaza para el reinado de LeBron. Ahora era Jae Crowder el que hacía daño en el aspecto anotador. Sin embargo, la peor noticia iba a llegar otra vez desde la muñeca de Korver.

El escolta estaba enchufado y, con dos triples consecutivos, ponía el +12 (68-80). Restaban poco menos de tres minutos del tercer cuarto, el cual iba a cerrar con una canasta de Jeff Green sobre la bocina (73-86). Del ostracismo de las últimas temporadas a ser importante en un candidato al anillo.

La segunda unidad de los Cavaliers rindió a gran nivel | Foto: nba.com/cavaliers vía Getty Images

Pero no todo iba a ser felicidad en los Cavs. Ya en el último periodo, cuando no habían ni transcurrido dos minutos, Derrick Rose iba a hacerse daño en una penetración ante Greg Monroe. El susto ya estaba en el cuerpo y, aunque no pareciera de gravedad, iba a ser sustituido.

Mientras, la victoria de los suyos se iba cocinando. Los visitantes dominaban a su antojo. Tanto, que a falta de seis minutos LeBron James se permitió el lujo de ponerle un tapón a Antetokounmpo. Posteriormente, en el ataque siguiente, una buena circulación de balón le iba a dejar totalmente liberado en la línea de tres. Triple y 86-101.

El Rey sigue siendo el Rey. En ningún momento de los instantes finales hubo opción para los Bucks. Giannis seguía exhibiéndose, pero daba igual. El '23', aquel al que está destinado a derrocar, mandaba en Milwaukee y sus escuderos tampoco perdonaban.

D-Rose estuvo a buen nivel pero se marchó lesionado | Foto: nba.com/cavaliers

El partido murió tranquilamente, sin sobresaltos. La ventaja nunca bajó de los dobles dígitos. Los de Kidd habían competido, pero todavía están lejos de ser la referencia del Este. Esto no ha hecho más que empezar y las sensaciones son positivas, pero más lo son en los Cavaliers.

Habrán perdido a Irving, pero a cambio han ganado un buen fondo de armario. Ahora mismo cuentan con la que es, a priori, la mejor segunda unidad de la NBA. Eso, unido a LeBron y otras figuras los hace temibles y muy letales. No hubo tiempo para más y fue el turno para los menos habituales, entre los que estuvo José Manuel Calderón.

MVP del partido: hay quienes se atreven a pensar que el fin de su era está cerca, pero LeBron James cierra la puerta a esa posibilidad noche tras noche. Con 24 puntos, cinco rebotes, ocho asistencias, un robo y un tapón volvió a liderar a su equipo en otro encuentro contra un rival directo. Estos Cavs van muy en serio.