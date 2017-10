Klay Thompson lidera desde el triple a los Warriors en su primera victoria

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido de temporada regular de la NBA entre New Orleans Pelicans y Golden State Warriors disputado en el Smoothie King Center de New Orleans, Lousiana, con un total de 18.171 espectadores.

Cuando Klay Thompson anotó el séptimo triple de la noche, en New Orleans sabían que era la hora de apagar las luces y marcharse a casa. Los Pelicans no se lo pusieron nada fácil a unos Warriors que no consiguieron acercarse a menos de dobles dígitos durante la primera mitad, pero que fueron recogiendo el desastre causado en la primera parte para solucionarlo con una segunda porción del partido casi perfecta para llevarse la primera victoria de la temporada y la primera también fuera de casa.

Los Warriors se salvaron por la mínima

Klay Thompson estuvo caliente durante toda la noche, 31 puntos para él. Fue la noche de los ‘Splash Brothers’, ya que Stephen Curry tampoco estuvo nada mal con 28 puntos en el partido. Consiguieron borrar una ventaja rival de quince pintos para conseguir una buena y sufrida victoria por 128-120.

“Estaba muy caliente esta noche. Sé que si hubiera seguido tirando un par de tiros más los hubiera metido todos. Me sentía como si no pudiera fallar ningún tiro” dijo Klay Thompson en zona mixta. Kevin Durant también presentó sus credenciales la pasada noche con una firme actuación destacada por su defensa.

Consiguió un total de siete tapones formando así su nuevo récord personal. En el apartado ofensivo, tampoco decepcionó. 22 puntos y fue el encargado de meter a los Warriors de nuevo en el partido con sus tiros importantes justo antes de terminar el segundo cuarto.

New Orleans sigue buscando su primera victoria de la temporada tras dos partidos donde consiguieron buenos porcentajes en tiros de campo justo antes de desperdiciarlo todo en la segunda mitad.

New Orleans recupera sensaciones

Anthony Davis y DeMarcus Cousins volvieron a echarse el equipo a la espalda al igual que en el enfrentamiento anterior contra Memphis Grizzlies. 35 puntos y 17 rebotes para ‘La Ceja’ y 35 puntos y 14 rebotes para ‘Boogie’. A pesar de la derrota, Alvin Gentry y varios jugadores de los Pelicans se marcharon con un buen sabor de boca tras haber mostrado una gran mejoría en su juego habiendo puesto contra las cuerdas a los vigentes campeones que tuvieron que luchar para poder llevarse la primera victoria.

“Esta noche dimos un gran paso, estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho y esto nos va a servir de ayuda para nuestra próxima batalla”, afirmó DeMarcus Cousins tras el partido. Fue un enfrentamiento donde predominaron los triples; se completaron un total de 34 tiros de tres, siendo los Warriors el equipo que más convirtieron con 18.

Klay Thompson fue el principal destacado en esta categoría con un total de siete en 12 intentos. Los Pelicans tuvieron la oportunidad de ponerse por delante en el último cuarto cuando recortaron la diferencia a cinco puntos con un triple de Cousins con a penas tres minutos para que sonara la bocina.

Sin embargo, los Warriors volvieron al ataque liderados por Klay quien no dejó que se les escapara otro partido más en estos primeros pasos de la temporada.

Fue un partido muy intenso donde DeMarcus Cousins y Draymond Green deliberaron una batalla mental de las mejores que hemos visto en estas primeras jornadas. Muchas palabras ofensivas se dijeron sobre el parqué del Smoothie King Center entre estos dos jugadores.

Cousins parecía ganar la batalla cuando los árbitros amonestaron a Green con una falta técnica tras haberle propinado un empujón, pero fue el All-Star de los Warriors quien acabó saliendo victorioso poniendo al pívot formado en la Universidad de Kentucky en un aprieto con las faltas especialmente en ataque, donde Draymond Green consiguió frenar durante un tiempo determinado al número cero del equipo de Louisiana.

Ahora, los Warriors deben afrontar su primer back-to-back de la temporada ante los Grizzlies mientras que los Pelicans se marchan de viaje por la Conferencia Oeste y se enfrentarán a Los Angeles Lakers en el próximo partido.