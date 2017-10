Cousins multado con 25.000 dólares

Imagen: nba.com

La polémica está servida. Cousins, quién lideró la liga en faltas técnicas el pasado año con 18, fue castigado con una técnica a falta de 50 segundos para el final del partido frente a Memphis Grizzlies. Una vez acabado el encuentro, DeMarcus Cousins explicó a los reporteros allí presentes que reaccionó en contra de un fan que estuvo molestándole durante todo el encuentro .

"El árbitro estaba allí y escuchó al aficionado hablándome de manera muy desagradable. No debería haberle respondido, pero soy humano y también he crecido como un hombre" dijo Cousins después del encuentro del pasado miércoles. "No voy a dejar que una persona me falte el respeto de esta manera" añadió.

La liga ha mostrado siempre una actitud tajante frente a este tipo de comportamientos por parte de los jugadores. Desde hace muchos años, la NBA intenta cuidar el producto y la actitud inadecuada de ciertas estrellas está siendo castigada con dureza. Además DeMarcus Cousins es reincidente, por lo que desde el comisionado no tuvieron duda en actuar de oficio.

Polémica aparte, el rendimiento del jugador no se ve reflejado en resultados colectivos, y la franquicia de New Orleans firma un récord negativo de 0-2 para iniciar el curso. Si bien es cierto que las lesiones están mermando una plantilla ya de por sí descompensada tras el traspaso de"Boogie", este año se esperan grandes cosas del dúo que forma junto a Anthony Davis en pista. No obstante, el center formado en la Universidad de Kentucky supera los números que promediaba en Sacramento, firmando 31.5 puntos, 12 rebotes y 3.5 asistencias en las dos apariciones con la camiseta de los Pelicans. Su sociedad con "The Brow" deja abierta una puerta a la esperanza de cara a los próximos meses para una franquicia que ha vivido años en el ostracismo.