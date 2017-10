Jameer Nelson ficha por los Pelicans

Google Plus

Imagen: NBA.com

En la tarde de ayer se produjo el fichaje de Nelson por los Pelicans, pese a que algunos de los periodistas más famosos de la mejor liga del mundo lo situaban en los Rockets tras la lesión de Chris Paul. El base firma un año con el equipo del oeste por el mínimo de veterano, cobrará algo más de dos millones de euros anuales.

El jugador realizó un buen papel la temporada pasada en el equipo de Colorado repartiendo bien el juego y saliendo desde el banquillo durante gran parte de la temporada. En Denver disputó el puesto con Mudiay, la veteranía y su número de asistencias por partido le alaban pese a llevar doce temporadas a su espalda. Nelson posee un perfil de base en el que no influye demasiado la edad, no es jugador explosivo ni un experto lanzador, un buen jugador para ser el segundo o tercer base del equipo de Alvin Gentry.

Tras ser cortado por los Denver Nuggets para incluir al veterano procedente de los Cavs Richard Jefferson, el base se quedó sin equipo. En este movimiento la franquicia se quedó sin su único (exceptuando a Jokic) organizador de juego. Los Pelicans también poseían quince jugadores en su plantilla, el jugador cortado ha sido el escolta Jordan Crawford, algo que cierto sector de la afición no aprueba ya que ha sido de los mejores en cuánto a números en los dos partidos jugados por los Pelicans. Equipos con poca profundidad en el banquillo podrían estar interesados en adquirir los derechos del ya ex jugador de los New Orleans Pelicans.

A Rajon Rondo no se le espera hasta mediados del mes de noviembre tras pasar por el quirófano, por lo tanto Nelson se situaría por detrás de Holiday en la rotación del equipo. El rol de organizador que buscaron los Pelicans en el fichaje de Rondo se puede ver reflejado en Jameer, que se encargará de que "la ceja" y Cousins, la mejor pareja interior del momento, luchen por llevar a la franquicia a lo más alto del oeste.