Bogdan Bogdanovic podría debutar esta noche

Bogdan Bogdanovic en un partido de los Sacramento Kings. Fuente: Getty Images

Bogdan Bogdanovic, jugador de los Sacramento Kings, podría debutar esta noche ante los Phoenix Suns, justo el equipo que le drafteó en el 2014. El serbio no ha podido estrenarse en la NBA debido a una lesión en el tobillo en el partido que jugó ante Los Angeles Clippers en la pretemporada. En este periodo de lesión se ha perdido tres partidos, una victoria y dos derrotas.

Bogdanovic hará su posible estreno esta noche, donde se encontrará a unos Phoenix Suns muy bajos de nivel, los cuales despidieron ayer por la noche a Earl Watson con solo tres partidos en la temporada con resultados bastantes malos. Bogdan tendrá un rol muy diferente al de Fenerbahçe, donde era el líder. En los Kings será un jugador más secundario al principio debido a que es un jugador de primer año, el cual no han visto jugar en la máxima competición del baloncesto y no saben como va a rendir. Pero si demuestra el nivel del año pasado podrá tener un hueco en la posición de alero. En dicha posición están actualmente Vince Carter y Justin Jackson. El año pasado, Bogdanovic promedió en Euroliga 14,6 puntos, 3,8 rebotes y 3,6 asistencias. En la final de la Final Four metió 17 puntos para conseguir la ansiada Euroliga.

Los Sacramento Kings han empezado la temporada con una victoria y dos derrotas. En la victoria ante los Dallas Mavericks el jugador a destacar fue George Hill, quién metió 21 puntos y repartió cinco asistencias ante un equipo que tiene el mismo rol que los Kings. En las derrotas ante los Houston Rockets y Denver Nuggets hay que resaltar varios nombres, pero hay uno que ha destacado más que otros, ese es De'Aaron Fox, el base que drafteó Sacramento en la quinta posición promedió en las dos derrotas 16 puntos y 4,5 rebotes, unos números bastante buenos para un rookie que acaba de empezar en la liga. La NBA acaba de empezar, y todavía queda mucho por ver, y los Kings tiene mucho que mostrar.