Porzingis sigue un nuevo plan de Salud

Kristaps Porzingis cree que ha encontrado una nueva fórmula para mantenerse saludable esta temporada y estar al 100%, no como las últimas dos temporadas en las que el jugador letón se perdió algunos encuentros por molestias.

Porzingis, que promedia 32 puntos por juego en las dos primeras citas de la nueva temporada, reveló que se sometió a una serie de pruebas por médicos en España durante el verano y dedujeron que sufría “sobreentrenamiento”.

Las pruebas se realizaron por un prestigioso fisioterapeuta sevillano, Manolo Valdivieso, quien ya trabajó con él cuando jugaba en el Cajasol y luego Baloncesto Sevilla en la ACB.

Porzingis dijo que hizo ajustes durante la pretemporada y los seguirá haciendo durante los 82 partidos de temporada regular. Sus planes al inicio de octubre se vieron condicionados por su lesión en la cadera y solo jugó en un partido completo de pretemporada y la mitad de otro.

Valdivieso ha estado ya en Nueva York para supervisarlo esta temporada. "Lo que aprendí este verano sobre mí mismo es muy importante, me hicieron muchísimas pruebas que me han ayudado a entender cuál era mi problema", dijo Porzingis después del entrenamiento del domingo, durante el cual se le suspendieron algunos ejercicios debido a un dolor leve en la rodilla. "Siempre estaba haciendo demasiado. Incluso con mi equipo nacional este verano en el Eurobasket, ahora me siento genial y fresco y puedo recuperarme más rápido después de cada partido". Mantenerse en forma durante toda la temporada y no perder peso como lo había hecho en los primeros dos años es el objetivo.

"Va a ser clave para mí esta temporada", dijo Porzingis. "No madrugar tanto para entrenar después de un partido era uno de los factores por los que perdía mucho peso y eso no me ayuda. Sigo perdiendo peso, pero esas cosas se suman y para el final de la temporada, acabo agotado y me pierdo muchos partidos".

Después de la Navidad de la temporada pasada, los números de Porzingis se redujeron. También ha estado lesionado en las últimas dos semanas de sus temporadas de NBA.

"El doctor lo dijo", señaló Porzingis. "Mi resistencia es buena. No necesito correr diez millas (16 kilómetros) por día. Tengo que seguir levantando pesas para mantener la fuerza y ​​descansar lo suficiente como sea posible”.

En cuanto a las pruebas, Porzingis dijo: "Parecía un conejo. Estaba haciendo todo tipo de cosas. Corriendo todo el día, me estaban matando a ejercicios durante las pruebas, poniéndome cosas, tomando sangre…".

El entrenador de los Knicks, Jeff Hornacek, no parecía estar al tanto de las pruebas de Porzingis en Sevilla, pero generalmente cree que el personal de entrenamiento de los Knicks es consciente de no presionarlo demasiado esta temporada. Hornacek dejó que el entrenador asistente personal del ala-pívot se marchará de la franquicia al final de la temporada pasada. Josh Longstaff había conseguido que la adaptación del letón fuese tan explosiva.

Porzingis no está seguro de promediar 30 puntos esta temporada, pero sí quiere estar cerca de ese rango. Él declaró en una entrevista en la web Players Tribune que está buscando el premio Jugador más mejorado y el Jugador defensivo del año, además de su objetivo ya conocido de aterrizar en el All-Stars.

"Creo que sí", dijo Porzingis sobre mantener un gran promedio de anotaciones. "Eso es lo que voy a tratar de hacer. Pero quiero ser productivo Quiero disparar altos porcentajes. De esa forma ayudaré al equipo a ganar. Pero no se trata de anotar 30 todas las noches. Se trata de obtener victorias. Lo que sea necesario para ganar. Esa es la forma de pensar" finalizó el jugador franquicia de los Knicks.