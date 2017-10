La vida sigue igual

Google Plus

New York Knicks

New York Knicks: Sessions (8), Lee (13), Hardaway Jr (6), Porzingis (12), Kanter (16); Willy Hernangómez (12), Baker (2), O'Quinn (2), Jack (4), Beasley (6), McDermott (6), Thomas (2), Dotson (-)

Poco duró la emoción en el TD Garden en el encuentro entre Boston Celtics y New York Knicks. Los de Massachusets dominaron de principio a fin ante un equipo que no sabe lo que es la victoria esta temporada. Los jóvenes talentos de la franquicia del trébol dieron un recital y hacen pensar que no sólo Irving o el lesionado Hayward serán los únicos que darán de que hablar a lo largo de la Regular Season para un equipo que aspiraba, y sigue aspirando, a arrebatarle el cetro de la Conferencia Este a los Cavaliers de LeBron James.

Jaylen Brown, y Jason Tatum lideraron al equipo en un partido que fue por la 'vía rápida'. En el segundo cuarto, la renta superó la veintena de diferencia a favor de los locales y de ahí prácticamente no bajaron el listón para mantener esta cómoda renta en los 24 minutos restantes de partido y de esta forma sumar su segunda victoria consecutiva tras ganar a Sixers días atrás en otro buen partido de los hombres de Brad Stevens.

Los jóvenes de los Celtics rindieron a un gran nivel

Ambos jugadores combinaron un 7/13 en triples para acabar con 23 y 22 puntos respectivamente. Brown ha dado un salto de calidad exponencial en comparación con el año pasado y desde el primer partido se le está viendo el talento que atesora. Por su parte, Tatum, que empezó algo dubitativo por los nervios por la presión de jugar contra Cleveland Cavaliers y tras la dura lesión de Hayward se ha ido haciendo su hueco en el equipo; y parece que ese intercambio que realizaron Boston Celtics y Philadelphia 76ers por Fultz fue óptimo.

Brown fue uno de los más destacados del partido. Foto: NBA.com/Celtics

De seguir ambos en este nivel, y a pesar de las bajas como el mencionado Hayward, Morris o Marcus Smart, clave para Stevens en la rotación, Boston puede dar más de una sorpresa a los rivales de nivel.

Los Knicks, sin respuestas y en busca de mejorar

Por parte de los Knicks, Kanter y poco más. El pívot turco sigue en un gran estado de forma y con doble-doble, 19 puntos y 13 rebotes, fue el más destacado de su equipo. Tras su salida de Oklahoma, el interior se está convirtiendo en la referencia del equipo neoyorkino ante la falta de acierto de jugadores clave como Porzingis, que se marchó con un 3/14 en tiros de campo en un choque bastante discreto por parte del internacional letón.

El pívot español aprovechó los minutos 'de la basura'

Willy jugó 11 minutos para anotar 12 tantos. El mayor de los Hernangómez sigue sin tener la continuidad que tanto desea, pero su técnico, por el momento, sólo lo está sacando en minutos residuales o cuando el partido está casi decidido. El pívot, cumple y sigue aportando buenos números a su estadística, pero si sigue sin mejorar en defensa, aspecto que le falta para tener más minutos, tendrá que aguantar esta situación o entrar en algún trade como se ha rumoreado en las últimas horas ya que Bledsoe podría abandonar la franquicia de Arizona en los próximos días tras los problemas sufridos en los últimos días.

Con esta victoria, Celtics vuelve al 50 por ciento tras su segundo partido consecutivo ganado. La franquicia de la Gran Manzana debe reaccionar para conseguir resultados. Porzingis y Kanter parecen estar muy solos en un equipo que va a echar de menos tener un impacto ofensivo de Carmelo Anthony y que podría estar luchando con Bulls, Hawks y Nets por no ser el equipo con el peor récord de toda la NBA.