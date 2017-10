La juventud invade Boston

Google Plus

Jayson Tatum junto a kyrie Irving | Foto: Boston Celtics

Tras la escalofriante lesión sufrida por Gordon Hayward en el primer partido de liga, los Boston Celtics perdían a uno de sus mejores activos para gran parte de la temporada y parecía que no sería tan buena como se imaginaba antes del comienzo de la misma. SIn embargo, los jóvenes talentos del equipo, como Jaylen Brown o Jayson Tatum, han dado un paso al frente, asumiendo responsabilidades y consolidándose como piezas fundamentales del juego del equipo.

Jaylen Brown ya demostró un gran nivel en su primer año como rookie, echándose el equipo a la espalda en más de una ocasión y no teniendo miedo a asumir responsabilidades en una de las franquicias más laureadas de la historia de la NBA. Con su trabajo en verano, este año gozamos de una versión aún mejor del mismo, el cual está promediando 18.8 puntos, 5.8 rebotes y 0.8 asistencias en 34.4 minutos por partido. El jugador exhibió galardones de liderazgo especialmente en los partidos contra Cleveland y New York Knicks, donde asumió gran parte del aspecto anotador y reboteador del equipo.

Por otra parte encontramos a Jayson Tatum. El ex de Duke se encuentra en su primer año en la NBA y más que sumarle presión parece incentivarle. El alero ha asumido el complicado reto de suplir a Gordon Hayward durante el tiempo que este cause baja, reto que a priori no parece sencillo, ya que Tatum es un rookie y Hayward todo un All-Star.

Sin embargo, Tatum está ofreciendo grandes actuaciones promediando 14.8 puntos, 7.8 rebotes y 1.8 asistencias en 34.3 minutos por partido. Fué el lider verde en el partido de esta madrugada conta los New York Knicks, aportando una defensa ferrea y anotando 22 puntos para su equipo.

Sin duda, estas jóvenes promesas rodeadas de otras jugadores ya consagrados, como Kyrie Irving o Al Horford, formarán un proyecto muy interesante y competitivo, que con el tiempo puede dar muchas alegrías a la ciudad de Boston.