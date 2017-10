Ben Simmons sobre su debut: "Podría haber jugado mucho mejor"

Google Plus

Ha valido la pena esperar un año para ver a Ben Simmons en acción | Foto: nba.com/76ers.

La espera se ha acabado. Los Philadelphia 76ers ya disfrutan de Ben Simmons, su número uno del Draft 2016. De momento, en su primera semana, ha dejado claro que está más que preparado, siendo el primer novato desde Shaquille O'Neal en hacer un doble-doble en cada uno de sus primeros cuatro partidos. Aparte, ya ha logrado su primer triple-doble (21 pts, 12 reb, 10 ast vs Pistons).

Ha sido un largo camino hasta su debut, aunque también supo sacar provecho de su año lesionado: "Era duro saber que día tras día no iba a pisar la pista. Simplemente traté de sacar ventaja y aprender lo máximo posible viendo los partidos, vídeos y, evidentemente, cuidando de mi cuerpo".

Por ahora ya ha dado un paso en el que es el sueño de cualquier jugador de baloncesto. "Quiero jugar contra los mejores y competir. Es lo que estado buscando durante toda mi vida, jugar ante los mejores jugadores y ser uno de ellos", asegura el que es uno de los favoritos a llevarse el premio al Rookie Of The Year.

No hay nada como el primer día, el primer partido, del que destaca el momento de saltar a la pista: "Las luces apagándose, ver a mis compañeros ahí y luego el salto inicial. Nunca lo olvidaré. Jugar frente a John Wall y Bradley Beal fue muy grande".

En ese encuentro los 76ers salieron derrotados por 115-120 y, aunque Ben Simmons acabó con 18 puntos, diez rebotes y cinco asistencias, declaró: "Creo que podría haber jugado mucho mejor. Puedo mejorar en muchas cosas". Hambre no le falta a alguien a quien comparan con el mismísimo LeBron James.

Ante esa comparación siempre se ha mostrado esquivo: "Queda mucho por trabajar. Va a llevar tiempo, pero creo en mí y en mis compañeros". Siempre centrado en el equipo, pensando en la presente temporada y fijándose en sí mismo.

Él es uno de los tantos internacionales de gran calidad en la NBA, pero asegura no tener ningún referente: "No me fijo realmente en nadie para modelar mi juego. Giannis (Antetokounmpo) es un gran jugador con un perfil similar, pero intento hacer mi juego".

¿Y cuál es su juego? Simmons lleva dejando claro desde que llegó que él juega de base: "Siento que es la posición en la que más puedo ayudar al equipo por mi altura y mi habilidad como organizador. No es solo puntos, rebotes o asistencias, trato de centrarme en todo lo que sirva al equipo para ganar, no importa si es una jugada que cuenta para las estadísticas o no".

Aunque a veces intente escapar del foco de atención, el nivel que está mostrando hace esta tarea prácticamente imposible. Lo tiene todo para dominar, pero él no quiere mirar más allá del momento actual: "Me centro en el presente, pero estoy ilusionado de cara al futuro. Tengo que seguir trabajando. Llevará tiempo, pero creo que puedo llegar a ser uno de los mejores jugadores de la liga".

Ben Simmons guarda una buena relación con LeBron James | Foto: NBA.com

Tal vez sea pronto para hablar de ser uno de los mejores de la NBA, pero va por el camino correcto. Sus promedios son alentadores: 17'0 puntos, 10'8 rebotes y 7'0 asistencias. Potencia combinada con talento al servicio de The Process. El proyecto está ante un año donde pueden empezar a confirmar que ya son equipo capacitado para competir, y Ben Simmons debe ser el líder junto a Joel Embiid.