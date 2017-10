Eric Gordon fulmina sobre la bocina a los Sixers

Cada vez que los Houston Rockets visitan Philadelphia, un partidazo está asegurado. El pasado 27 de enero, James Harden terminó con nada más y nada menos que 51 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias para dar la victoria a su equipo. Aquello, fue histórico y seguro que los asistentes de aquel partido tardarán en olvidarlo. Lo de hoy, sin llegar a ese nivel, ha sido también un precioso partido de baloncesto entre dos equipos muy divertidos y que prometen dar guerra esta temporada. Pese a eso el panorama de ambos debe ser más alentador cuando se vacíen sus respectivas enfermerías. En los Sixers, el episodio de Markelle Fultz y su hombro ya no se sostenía y los servicios médicos han decidido lógicamente hacerle descansar por primera vez esta noche. Joel Embiid sigue con su restricción de minutos, pero sigue siendo un lujo y un desafío a la física cada minuto que pasa en pista. En los Rockets, la rodilla de Chris Paul, ha dejado muy tocado al equipo. Su rol como generador y como líder es muy requerido para el equipo. Aun así todas estas limitaciones no han privado al público del que es uno de los mejores encuentros en lo que llevamos de temporada.

El partido

Philadelphia ha puesto las ganas y la defensa. Houston fiel a su estilo, ha basado su juego en el triple y no han parecido cómodos en ningún momento del partido. Los parciales entre uno y otro se han ido alternando. No han sido rentas demasiado grandes, pero sí que ha parecido que el partido se podía romper en cualquier momento. No hay una estadística definitiva que explique cómo se ha decidido el partido. 48% de acierto para Houston Rockets y 44'3% para los Sixers en el tiro. 30'8% y 33'3% de acierto en los triples respectivamente. Mejores los Sixers anotando en la pintura (40-48) y mejores los Rockets en puntos al contraataque (23-14). Al final un partido entero, una lucha igualada, ha quedado reducida a una jugada que ha terminado con triple de Eric Gordon tras una bella finta a Joel Embiid. Los Sixers, que se han visto con el botín en las manos, tendrán tiempo y ganarán experiencia con finales como este. Para los Rockets es un triunfo valiosísimo de una forma a la que no están acostumbrados: En las trincheras.

Nombres propios

Empezando por los visitantes hay que destacar a Eric Gordon. La cara más reconocible del encuentro gracias a su triple, fue de menos a más durante el encuentro para terminar como máximo anotador con 29 puntos. Además tiene que suplir el papel con balón de Chris Paul y ha logrado 5 asistencias. De los 20 tiros que ha intentado, 16 han sido triples, por lo que el Gordon ejecutor sigue siendo su principal versión. Y sigue dominando esta, sin balón, tras bote o penetrando. James Harden ha sido un más que efectivo acompañante. Como siempre amansando balón y dirigiendo a su equipo se ha ido hasta los 27 puntos y 13 asistencias (con 8 pérdidas). Aun así cada ausencia del escolta en pista, se hacía un mundo para los suyos.

Clint Capela ha sido fundamental en la sombra

Clint Capela sigue mejorando y se muestra un jugador muy útil como continuador en el pick and roll y cada día un mejor protector del aro. El pívot suizo ha conseguido unos números de 16 puntos, 20 rebotes y 4 tapones. Ryan Anderson ha aportado como siempre en el lanzamiento exterior, Mbah a Moute en defensa (se ha visto muy limitado con balón) y PJ Tucker ha sido lo único destacado del banquillo (+15 con él en pista para los Rockets).

Philadelphia 76ers se sigue preparando para el futuro y no hay mejor manera para ello que jugar al son de Ben Simmons y Joel Embiid. El pívot camerunés ha conseguido 21 puntos y 6 rebotes en 25 minutos. Ha dejado un matazo espectacular para la galería en el primer cuarto, pero se ha mostrado demasiado individualista en ocasiones. Aun así, va cogiendo ritmo en este inicio de temporada y ojalá pronto se le pueda ver superando la treintena de minutos con regularidad. El rookie Ben Simmons, no ha alcanzado por primera vez en su quinto partido en la NBA cifras de doble-doble. 14 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias son las cifras para el australiano. Es un lujo verle jugar en pista, por su inteligencia, por los pases que da y por cómo se mueve por la pista con esa estructura física. A poco que mejore su tiro (7 de 17 hoy), tenemos superestrella para años.

Ben Simmons y Joel Embiid son presente y futuro de los Sixers

Robert Covington también ha alcanzado los 20 puntos y básicamente ha jugado un rol de catch and shoot en la pizarra de Brett Brown. JJ Redick ha dejado su mejor partido en los Sixers con 22 puntos y un +23 para los Sixers con él en pista. Se echa en falta que reciba con algo más de ventaja a través de la pizarra, pero es un fichaje de lujo para el equipo de la ciudad del amor fraternal. Además de estos cuatro hombres, decepcionante partido del croata Dario Saric y muy destacado el papel de TJ McConell, muy activo en defensa e inteligente en ataque. El base ha terminado con 6 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias y 6 robos. Viendo el nivel de Bayless, no extrañaría verle más minutos en pista.

Próximas citas

Houston Rockets que actualmente tiene un récord de 4-1 visitará en la madrugada del sábado la pista de los Charlotte Hornets (2-2). Philadelphia 76ers, con récord inverso al de Houston (1-4) viajará en la madrugada del domingo a la cancha de Dallas Mavericks. Después del buen espectáculo que han ofrecido ambos hoy, se confirman las sospechas de que van a ser dos de los equipos más divertidos de ver de toda la liga.