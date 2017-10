Hassan Whiteside: “Creo que este es un equipo de más de 50 victorias”

Hassan Whiteside en un partido de los Miami Heat. Fuente: NBA,com

Hassan Whiteside, pívot de los Miami Heat, comentó con los medios diferentes aspectos del equipo. El jugador solo ha jugado un partido de los cuatro que ha habido, ya que tiene molestias en rodilla izquierda, y en el único encuentro metió 26 puntos y cogió 22 rebotes. La temporada pasada el pívot promedió 17 puntos, 14,1 rebotes y 2,1 tapones por partido. En estos cuatro partidos los Heat están en la mitad de la tabla con dos victorias y dos derrotas.

Whiteside habló sobre los objetivos individuales y grupales “Bueno, los objetivos personales realmente no importan si los objetivos del equipo no se cumplen. Como objetivo de equipo, siempre voy a querer ir por ese campeonato. Creo que este es un equipo de más de 50 victorias. Creo en estos muchachos y sé que estos muchachos creen en mí, así que vamos a seguir jugando.” La temporada pasada el equipo se quedó en un balance de 41-41, quedando empatados con los Chicago Bulls quienes si pudieron clasificarse para playoffs. La segunda parte de la temporada del equipo fue muy buena donde se mostró una muy buena imagen de cara ha esta temporada.

Además, siguiendo con la entrevista se le pregunto a Hassan sobre su crecimiento como jugador “Siento que he mejorado mucho. Y no solo cuando se trata de cosas como anotar o rebotar, sino también comprender mejor el juego, hacer las jugadas correctas y comunicarse con los muchachos. Creo que he crecido mucho.” Temporada tras temporada el jugador originario de Carolina del Norte ha mejorado sus estadísticas, hay que recordad que su camino hasta el éxito no ha sido nada fácil llegando a jugar en la liga de desarrollo, y de esto habló el propio jugador “Algunos de los puntos más bajos de mi vida llegaron cuando me cortaban. Al ser cortado sabía que tendría que irme al extranjero o ir a la D-League y tener que intentar pelear para volver a la NBA. Esos fueron definitivamente algunos de los puntos más bajos de mi vida”