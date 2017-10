Previa Knicks-Nets: derbi neoyorquino

Google Plus

El partido entre los New York Knicks y los Brooklyn Nets se prevé un derbi muy interesante. Los Knicks quieren reconducir el mal arranque de la temporada frente a sus vecinos, Kristaps Porzingis y Enes Kanter son los únicos jugadores que han promediado en los tres partidos que han jugado más de diez puntos, un dato que demuestra lo mal que está los Knicks. Por el otro lado, los de Brooklyn han empezado bien la temporada mostrando una cara muy diferente a la del año pasado, D'Angelo Russell está liderando el equipo pero a la vez jugadores como Carroll, Hollis-Jefferson o Crabbe entre otros están ayudando en tareas anotadoras o defensivas. La clave del partido serán los emparejamientos y la aportación anotadora de ambos equipos.

Un solar liderado por un unicornio

Los New York Knicks son un equipo de reconstrucción, y como es normal en estos equipos las derrotas van a llegar por todos los lados. Pero lo único bueno del solar de los knickerbocker es Kristaps Porzingis, quién es el líder del nuevo proyecto, y el letón lo sabe y lo ha demostrado en los tres primeros partidos promediando 25,3 puntos, 7,3 rebotes y 0,7 tapones. Aunque es muy pronto para decirlo, su objetivo podría ser además de conseguir victorias ser el jugador más mejorado de la liga. Acompañando a Porzingis está su pareja interior, Enes Kanter, el turco está mostrando más o menos el nivel del año pasado en Oklahoma, pero sabe que tiene un rol más importante que en OKC por ello tiene que dar un paso adelante y demostrar su máximo potencial. Pero el gran problema de este equipo son los demás jugadores, se esperaba que Tim Hardaway Jr. o Courtney Lee dieran otro paso y ayudaran más al equipo, pero ninguno de los dos ha llegado a superar los diez puntos por partido. Además, Jeff Hornacek no le ha dado muchas oportunidades a Willy Hernangómez quien terminó la pasada temporada con buenos números y demostrando tener un puesto en el quinteto titular.

Resurgiendo del pozo

Los Brooklyn Nets al contrario que sus vecinos, ellos han empezado muy bien la temporada mostrando una imagen muy diferente a la de la temporada pasada, donde quedaron últimos. Este buen arranque ha sido debido a los nuevos jugadores que han llegado, y a los que ya estaban que han seguido luchando. La pieza en la que gira este nuevo proyecto se llama D'Angelo Russell quien ha promediado 23 puntos, 5,5 asistencias y 4,5 rebotes en los cuatro partidos que ha jugado. Tras salir de los Lakers se le ha visto más entusiasmado con el proyecto y con menos presiones. Además de un fuerte pilar, Russell ha tenido a su lado jugadores que en este inicio le han ayudado mucho, algunos de estos son DeMarre Carroll, Rondae Hollis-Jefferson o Allen Crabbe. Tras marcharse DeMarre de Toronto el alero está jugando su mejor baloncesto desde que llego a la NBA. Otro de esos jugadores que ha dado paso hacia delante ha sido Hollis-Jefferson quien está promediando 15 puntos por partido, un salto que no se esperaba tan alto de este jugador. Y por último, después de que los Nets hace un año le quisieran dar el máximo, Crabbe al final llego este verano y el jugador ha demostrado que se está ganando el dinero, aportando mucho al equipo. Pero no todo son buenas noticias para Brooklyn, Jeremy Lin se lesione en el primer partido, y D'Angelo Russell no jugo ante los Cavs por unas molestias.

Porzingis vs Nets

La clave del partido será el acierto de cara al aro de los jugadores exteriores de los Nets quienes son lo que anotan, esto también dependerá si Hardaway, Sessions o Lee les saben pararlos. Pero lo más importante del partido será si los interiores de los Nets podrán defender la calidad de Porzingis o Kanter. Quien gane el partido saldrá muy reforzado de cara a la temporada.