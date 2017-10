Towns domina y Butler decide

Google Plus

La pasada madrugada, Thunders y Timberwolves se citaban en el Target Center para disputar un encuentro que enfrentaría a dos de los pesos pesados del oeste por segunda vez esta temporada. Los de Oklahoma, tenían ganas de revancha tras la derrota sobre la bocina que sufrieron ante los propios Wolves. Minnesota, por su parte, buscaba una victoria que le sacara del balance negativo con el que había empezado la temporada (2-3).

El primer cuarto arrancó con numerosos empates y alternancias en el marcador. Sin embargo, un triple de Paul George cuando restaban tres minutos del periodo inicial, permitió a OKC coger cierta ventaja sobre sus rivales, y terminar el cuarto con siete puntos por encima.

El segundo cuarto arrancó tal y como lo hizo el primero; con igualdad en pista. Sin embargo, en los dos minutos finales del cuarto dicha igualdad se rompió en favor de Minnesota, quienes empezaron a remontar la ventaja que los Thunder les sacaron en el primer cuarto. Finalmente, una falta de Steven Adams sobre Jimmy Butler permitió a los locales irse al descanso con el encuentro empatado a 59.

El tercer cuarto arrancó con ambos equipos enchufados. Los de Minnesota, poco después de pasar el ecuador, lograron una pequeña ventaja en el marcador, la cual desaparecería por culpa de Steven Adams. Finalmente, un tiro sobre la bocina de Dieng permitió a los locales arrancar el último cuarto un punto por encima de los Thunder.

Llegó el último cuarto, con todo en el aire. La igualdad vista en los cuartos anteriores siguió presente en este tramo final. Las alternancias en el marcador y los empates estuvieron presentes durante el inicio del cuarto. Sin embargo, cuando restaban cuatro minutos de partido, Jimmy Butler se echó a la espalda a los Minnesota Timberwolves, anotando de forma consecutiva unas canastas que le permitirían a su equipo llegar con ventaja sobre el rival al último minuto de partido. Esto no quiere decir que el encuentro no se decidiera hasta los últimos segundos, pues tras fallar Jeff Teague un tiro libre, los Thunder pusieron en manos de Carmelo Anthony el triple que hubiera podido forzar la prórroga. Sin embargo, el ex de los Knicks, falló.

Los nombres propios de los Minnesota Timberwolves fueron Karl Anthony Towns, quien hizo un partidazo de 33 puntos, 19 rebotes, y 4 tapones, y Jimmy Butler, quien anotó 25 puntos y se echó el equipo a la espalda cuando hizo falta. Ambos estuvieron acompañados por Jeff Teague (17 puntos 10 asistencias), Taj Gibson (16 puntos y 8 rebotes), y por un Andrew Wiggins que pese a anotar sólo 14 puntos con un 5/15 en TC y 1/3 en TL, hizo un buen partido.

En el vestuario de Oklahoma, un Russell Westbrook que rozó el triple doble (27 puntos 8 rebotes 9 asistencias) estuvo bien secundado por Paul George, Carmelo Anthony (23 puntos cada uno) y Steven Adams (20 puntos 8 rebotes)

Este resultado deja a OKC en balance negativo. A su vez, permite a los Wolves ponerse al 50% de victorias. Está claro que estos dos conjuntos mantendrán una dura lucha por ser el campeón de la división noroeste.