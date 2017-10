Green tras el altercado: "¿Qué debo hacer si alguien me pega dos veces?"

Foto: nba.com

Parecía que estaban destinados a encontrarse así en a pista anoche. Ambos sospechosos habituales en la NBA, anoche los árbitros del partido entre los Golden State Warriors y los Washington Wizards no dudaron en expulsar a Draymond Green y Bradley Beal en cuanto les vieron enganchados en una pelea de grandes ‘tintes barriobajeros’.

Ambos jugadores, más que conocidos en el mundillo de la NBA por su carácter temperamental y su sangre caliente, terminaron el choque en el segundo cuarto cuando los árbitros les mandaron a las duchas después de un intercambio de golpes y codazos de mal gusto que terminó con ambos jugadores tirados sobre el parquet del Oracle Arena siendo separados por compañeros.

La imágenes son claras: Beal suelta el puño ante un Green que ni siquiera tiene el balón y que le tiene la posición ganada para el rebote con el cuerpo, por lo que hay que dar un voto de confianza y decir que el jugador de los Warriors, por una vez, parece ser que no tuvo la culpa del inicio de la contienda, pero si cayó en la provocación de su rival y que se extrañó cuando lo señalaron el túnel de vestuarios a él también, tal y como dejó claro más tarde a ESPN en unas declaraciones: "No sé qué se supone que tengo que hacer si alguien me pega dos veces. Desde crío te enseñan a no permitir esas cosas. ¿Qué se supone que tengo que hacer?. Parece ser que la NBA la tiene tomada conmigo, es la única razón que se me ocurre para haber sido expulsado hoy, pues la culpa del inicio de la pelea no es mía”.

“¡Van a por mí, van a por mí!” se oía gritar a Draymond Green ya dentro del túnel de los vestuarios en unos gritos que contrastaban el silencio en el Oracle en esos momentos. El ala-pivot de los Golden State Warriors se marchó tras la pelea y no es ya la primera vez que no puede terminar un partido este curso en la NBA.