El resurgimiento de los Orlando Magic

Los Orlando Magic han comenzado está temporada 2017-2018 de una forma espectacular, totalmente lo contrario a la campaña pasada donde el equipo estaba hundido ya que no podían reconducir de ninguna manera la temporada. Después de siete partidos el equipo tiene un balance de cinco victorias y solo dos derrotas. Además, dos de esas victorias fueron contra los Cleveland Cavaliers y los San Antonio Spurs.

Parece que Frank Vogel ha dado con la tecla necesaria para que estos Orlando Magic resurgieran después de que hace seis años Dwight Howard saliera de la ciudad de Florida. Una de las características de estos primeros partidos es que cada uno tiene su posición en la pista y no sé hace ningún tipo de probatura, como el año pasado con Gordon de alero. Además, los dos jugadores interiores titulares han hecho unos geniales partidos, el primero de ellos fue Nikola Vucevic en la derrota ante los Nets, donde el montenegrino hizo un doble-doble con 41 puntos y 12 rebotes, el pívot no fue acompaño con sus compañeros para conseguir la victoria. El otro interior es Aaron Gordon quien justamente ante lo mismo Nets con los que habían jugado hace unos días, está vez les metió 41 puntos y 14 rebotes y consiguieron la victoria. Pero acompañando a estos dos jugadores está Evan Fournier quien ha empezado también esta campaña de forma maravillosa, mostrando su mejor juego desde que llegó a la liga con 22 puntos, 4,3 rebotes y 3,9 asistencias por partido. Pero no todo son buenas noticias en la ciudad de Orlando, Elfrid Payton, el base del equipo ha dado un bajón considerable respeto a la pasada temporada, se espera que el jugador siguiera esa progresión tan esperada pero no se ha dado el caso. Además, se le ha unido una lesión que le ha hecho no jugar los últimos partidos.

Si hay que hablar de un partido de los que ha ganado los Magic es ante los San Antonio Spurs. Jonathon Simmons jugó contra el equipo que le dio una oportunidad en la NBA, y el propio jugador le demostró a su ex equipo con 17 puntos porque no le tuvieron que dejar ir. Popovich no supo parar el ataque de los Magic, donde Fournier fue el máximo anotador con 25 puntos. Con esta victoria Orlando terminó dando ese puñetazo en la mesa para mostrar al resto de la liga que son un equipo que va a competir todos los partidos. Simmons era el jugador que necesita Orlando desde el banquillo para poder competir, el alero está haciendo su mejor campaña desde que llego a la liga promediando 16,7 puntos y 3,4 rebotes por partido, números que si los mantiene hasta el final de la temporada podrá ser uno de los principales candidatos al jugador más mejorado de la liga.

Pero hay que recordar que los Magic al principio de temporada pasada era un equipo de rachas donde podían tener tres victorias seguidas que después encadenar otras tres derrotas. Se espera que este año no pase lo mismo, y el aroma que está dejando el equipo en el estado de Florida es de que esta campaña puede ser el resurgimiento de un equipo que llevaba varias temporadas de capa caída.