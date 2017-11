NBA VAVEL Power Rankings: un inicio de temporada sorprendente

Llegan los NBA VAVEL Power Rankings. | Montaje de Alvaro Garcia

La redacción de NBA VAVEL ofrece por primera vez un análisis del estado de forma de los 30 equipos de la NBA. Teniendo en cuenta tanto el balance general como sus actuaciones de la última semana, los Power Rankings intentan dar una clasificación aproximada de cómo están jugando los equipos en los últimos días.

Pese a la lesión de Hayward, los Celtics deslumbran a la liga con un núcleo joven que no deja de sorprender. A su vez, los favoritos para ganar el Este caen en picado en la clasificación a puestos en los que los Cavaliers no estaban desde la vuelta de LeBron. Las sorpresas en este inicio de liga no dejan de aparecer. En el Oeste, los equipos que deberían poner a prueba a los Warriors luchan por conseguir encontrar su mejor versión.

1. Boston Celtics

Balance: 6-2

Balance de la semana: 3-0

Los Celtics comenzaron la temporada con una de las peores noticias que podían recibir. La lesión de Hayward les hizo bajar muchos escalones en las mentes de algunos aficionados pero han sabido recomponerse mejor que nadie. Tras perder sus dos primeros partidos, los Celtics han sido capaces de dar la vuelta a la tortilla y ganar sus últimos seis encuentros. Esta semana han sido capaces de elevar su nivel de juego un escalón más y conseguir los terceros mejores ratings defensivo y ofensivo de la liga. Es cierto que les falta enfrentarse a rivales de más nivel, pero lo que está haciendo Brad Stevens con estos chicos es increíble.

2. Golden State Warriors

Balance: 5-3

Balance de la semana: 3-1

No fue el mejor inicio de temporada el que tuvieron los Warriors. Perdieron dos de sus tres primeros encuentros, contra Houston y Memphis, y dejaron algunas dudas en su juego. Sin embargo, era cuestión de tiempo que reaccionasen. Los actuales campeones no han tardado demasiado en volver a imponer su nivel de juego. Stephen Curry y Kevin Durant siguen demostrando por qué son parte de la élite de la NBA. Pese a su difícil inicio, han sido capaces de superar los 100 puntos en todos los encuentros que han disputado. Les irá bien. Al fin y al cabo, son los campeones.

3. Indiana Pacers

Balance: 5-3

Balance de la semana: 3-0

Victor Oladipo está liderando a los Pacers de una manera que nadie esperaba. Tras escuchar todo el verano como los Thunder habían timado a los Pacers en el traspaso que envió a Paul George a Oklahoma a cambio de Oladipo y Domantas Sabonis, los de Indiana quieren dar la sorpresa. Oladipo está haciendo la mejor campaña de su vida y Sabonis, bueno, está promediando un doble-doble sin problemas. Los Pacers están evitando la caída que todo el mundo suponía que iban a sufrir y eso se debe a la garra con la que juegan. Tienen mucho que demostrar.

4. Orlando Magic

Balance: 6-2

Balance de la semana: 3-1

La sorpresa de la temporada. Los Magic vienen de terminar las últimas cinco temporadas entre los cinco peores equipos de la Conferencia Este y esta temporada no daba ninguna sensación de ser diferente a las demás. Pero han explotado. Aaron Gordon está jugando mejor que nunca, Evan Fournier ha dado el salto de calidad que necesitaba y Nikola Vucevic está sabiendo delegar en las personas correctas. Todo eso, sumado a la aportación de Jonathon Simmons les ha convertido en uno de los equipos más sorprendentes y peligrosos de toda la liga. Habrá que ver si son capaces de mantener el nivel, pero está claro que han encontrado algo prometedor.

5. Houston Rockets

Balance: 6-3

Balance de la semana: 2-2

Los de Houston se postulaban como uno de los equipos llamados a poner a prueba la hegemonía de los Warriors en la Conferencia Oeste. Tras una temporada en la que James Harden disputó el MVP de un colosal Westbrook, la adquisición de Chris Paul fue una apuesta más que arriesgada. Por desgracia para ellos, el base solo ha sido capaz de disputar un partido debido a una lesión que le apartará de las canchas un par de semanas más. Sin embargo, los jugadores secundarios están dando un paso adelante que está manteniendo a los Rockets en buenas posiciones. Sin ir más lejos, Eric Gordon, actual sexto hombre del año, está ocupando el hueco dejado en el quinteto titular por Chris Paul y está promediando casi 24 puntos por partido. Van a dar mucha guerra.

Los Rockets están sobreviviendo a la baja de Chris Paul. | Fotografía: Darren Carroll / NBAE via Getty Images

6. Utah Jazz

Balance: 5-3

Balance de la semana: 3-0

Menudo inicio de temporada para Ricky Rubio. El base español ha encajado a la perfección en un equipo que ha sabido, por ahora, evitar el bajón que podía provocar la marcha de Gordon Hayward. El del Masnou está realizando la mejor campaña de su carrera. Con 17.5 puntos y 6.5 asistencias por partido, es el líder del equipo en ambos apartados. Además de seguir siendo un verdadero general en la pista, los Jazz se están aprovechando a la perfección del trabajo defensivo de un Ricky con más confianza que nunca. Una confianza que se está traduciendo en los mejores porcentajes de tiro de su carrera. Con un 37.2% de acierto en triples, se acabó lo de flotar a Ricky Rubio.

7. Los Angeles Clippers

Balance: 5-2

Balance de la semana: 1-2

Ya durante el verano se alabó la manera en que los Clippers supieron recomponerse tras la marcha de Chris Paul, pero ahora se ha confirmado el gran trabajo que han sido capaces de realizar. Las incorporaciones de Beverley y Gallinari están siendo claves en un inicio de temporada en que su nuevo base, Teodosic, también ha sufrido una lesión. Blake Griffin ha vuelto a erigirse como el líder de los Clippers y ha tomado las riendas del ataque, mientras Austin Rivers está haciendo un gran trabajo para suplir al base serbio. Las dos derrotas sufridas esta semana frente a Warriors y Pistons empañan un inicio de temporada casi perfecto.

8. Memphis Grizzlies

Balance: 5-3

Balance de la semana: 1-2

Los Grizzlies comenzaron la temporada como un tiro. Manteniendo el núcleo de otras campañas, han conseguido unos niveles de compenetración, química y compromiso que otros equipos tardarán semanas en conseguir. Marc Gasol está firmando los mejores números en cuanto a anotación y captura de rebotes de su carrera, Mike Conley sigue cumpliendo en ataque y en labores ofensivas y han conseguido sacar a relucir una gran versión de Tyreke Evans. Dos victorias sobre los Rockets y una sobre los Warriors les permiten estra bien arriba en la clasificación. Será difícil que mantengan este nivel, pero si el menor de los Gasol sigue así, todo es posible en Memphis.

9. Denver Nuggets

Balance: 4-4

Balance de la semana: 3-1

Los Nuggets están, ahora mismo, fuera de playoffs. Sin embargo, las sensaciones que han desprendido en los últimos días son más que positivas. Comenzaron la temporada algo mal, con Nikola Jokic algo descolocado, pero poco a poco han comenzado a adaptarse. La nueva pareja interior formada por Jokic y Millsap, además del apoyo exterior de Harris, Murray y Barton están poniendo en muchos apuros a sus rivales. Con poco que sigan cogiendo ritmo, los Nuggets serán un equipo muy a tener en cuenta.

10. Minnesota Timberwolves

Balance: 5-3

Balance de la semana: 3-0

La franquicia de Minneapolis ha sido otra de las que ha intentado dar un vuelvo a la liga con sus movimientos este verano. La adquisición de Jimmy Butler en la noche del draft puso patas dejó boquiabiertos al resto de los equipos que se habían interesado por él. Comenzaron la temporada con muchas dudas que siguen sin haberse disipado por completo, pero parecen haber reaccionado. Karl-Anthony Towns sigue demostrando ser uno de los mejores pívots de la liga mientras Andrew Wiggins empieza a mostrar su confianza.

Su balance, sin embargo, puede parecer algo engañoso. Sus cinco victorias han llegado por un margen medio de 3.4 puntos, mientras que sus derrotas por un espeluznante margen de 17.3 puntos. Por ahora están sufriendo demasiado en defensa y deben demostrar un nivel más de intensidad. Por ahora, Thibodeau no se ha comido a nadie.

Minnesota empieza a dar destellos de calidad. | Fotografía: Derick E. Hingle / USA TODAY SPORTS

11. Charlotte Hornets

Balance: 5-3

Balance de la semana: 3-1

Sus tres victorias esta semana han llegado contra Bucks, Grizzlies y Magic, equipos que han demostrado ser muy peligrosos en este inicio de temporada. Por un lado, Kemba Walker continúa con su crecimiento consiguiendo sus mejores registros en puntos, asistencias y acierto en tiros de campo y triples. Y, por otro, Jeremy Lamb ha explotado. Las buenas sensaciones que dejó en algunos momentos de la temporada pasada se han traducido en un cambio brutal en esta campaña. Eso, sumado al resurgimiento de Dwight Howard, que está firmando sus mejores números reboteadores desde su etapa en Orlando, los coloca en un puesto privilegiado.

12. Oklahoma City Thunder

Balance: 4-3

Balance de la semana: 2-1

El nuevo Big Three de Oklahoma está comenzando a engrasar su maquinaria. Comenzaron la temporada sufriendo más de lo esperado, pero parece que, poco a poco, se compenetran mejor. Westbrook está al borde de promediar un triple-doble (19.4 puntos, 9.9 rebotes y 11.9 asistencias) y Carmelo Anthony carga con el peso anotador del equipo, mientras Paul George está sufriendo algo más. Sin embargo, el ex de los Pacers sigue realizando un gran trabajo para encajar en el equipo y es cuestión de tiempo que encuentren la tecla indicada.

Es difícil ponerles, aún, una nota, ya que han tenido un calendario bastante sencillo hasta la fecha, pero está claro que el potencial de los Thunder debe explotar en algún momento. Faltará ver, eso sí, si el quinteto titular es capaz de elevar a su flojo banquillo.

13. Philadelphia 76ers

Balance: 4-4

Balance de la semana: 3-0

The Process ha llegado. Los Sixers comenzaron la temporada con tres derrotas consecutivas pero sensaciones relativamente positivas. El potencial de los Sixers saltaba a la vista, pero los resultados no llegaban. Pero era cuestión de tiempo. Joel Embiid ha vuelto con un nivel espectacular, dejando claro que no su talento no tiene techo y Ben Simmons está deslumbrando a la liga con una temporada rookie como pocas se recuerdan. Gracias a ellos, los Sixers han sido capaces de conseguir tres victorias seguidas esta semana, aprovechando la ocasión para vengarse de unos Rockets que los derrotaron en el último segundo la anterior semana.

Los puntos negativos de este inicio de temporada son las dificultades físicas de Markelle Fultz, que se ha victo obligado a apartarse de las canchas y la peculiar gestión que han hecho los Sixers con Jahlil Okafor. Pese a eso, los Sixers están dejando sensaciones que no se veían en Philadelphia desde hacía lustros.

14. Detroit Pistons

Balance: 5-3

Balance de la semana: 2-1

Los de Detroit parecen haber dado con la tecla en un inicio de temporada más que prometedor. Tobias Harris se ha erigido como el líder anotador del equipo mientras Avery Bradley y Andre Drummond dan un empujón extremadamente valioso en el aspecto defensivo. Han sido capaces, además, de vencer a Clippers y Warriors en un pequeño tour californiano que acabó en una sorprendente derrota contra los Lakers. Reggie Jackson, por su parte, está jugando un gran baloncesto y ayudando al equipo como no fue capaz de hacer la pasada campaña. Sin embargo, los Pistons están en conversaciones con los Suns por un traspaso que involucraría a Jackson y Eric Bledsoe y daría un salto de calidad increíble a los de la ciudad del motor.

15. Toronto Raptors

Balance: 4-3

Balance de la semana: 2-1

Inicio de temporada complicado para los canadienses. Han conseguido cómodas victorias contra equipos más débiles pero también duras derrotas contra equipos con más potencial. DeRozan sigue echándose el equipo a la espalda y mostrando ser el claro líder. Los Raptors necesitan mucho más de su pareja interior; sobre todo de un Ibaka que promedia menos rebotes de Kyle Lowry. El base, por su parte, ha comenzado la temporada con un nivel más bajo del esperado y no parece ser capaz de encontrar el acierto en el tiro. Mucho trabajo por hacer.

Los Raptors no consiguen encontrar el ritmo. | Fotografía: Steve Dykes / AP Photo

16. Washington Wizards

Balance: 4-3

Balance de la semana: 1-2

Dura semana para unos Wizards que han caído frente a los Warriors y los Suns. Sin embargo, los de Washington han comenzado la campaña con fuerza gracias al gran estado de forma de Otto Porter. Mientras Wall y Beal siguen a lo suyo, demostrando ser una de las mejores parejas exteriores de la liga, el salto de calidad de Porter les puede permitir subir un escalón en el rendimiento ofensivo. Poco a poco, las pieza comienzan a encajar en unos Wizards que necesitan la aportación de sus jugadores secundarios.

17. New York Knicks

Balance: 3-4

Balance de la semana: 3-1

No cabía duda de que la temporada iba a ser difícil para los Knicks. Tras la marcha de Carmelo Anthony, los de la Gran Manzana necesitan un pequeño periodo de transición. Una transición que es mucho más dulce si cuentas con Kristaps Porzingis en tus filas. Las tres victorias conseguidas en la última semana contra Brooklyn, Cleveland y Denver deben darles una inyección de confianza.

Porzingis está firmando números de MVP (27.9 puntos,y 7.9 rebotes) y Kanter está realizando un gran trabajo en la pintura (64.6% de acierto en tiros de campo). A su vez, Tim Hardaway Jr. ha dado un paso adelante y debe seguir creciendo para mantener el buen estado de forma del equipo. Es de esperar que, poco a poco, caigan en la clasificación, pero el trabajo de la semana pasada les da un buen empujón.

18. Portland Trail Blazers

Balance: 5-4

Balance de la semana: 2-2

Los Blazers son uno de los equipos que se ha visto en problemas debido a su duro calendario al inicio de la temporada. Sin embargo, han podido verse cositas muy interesantes que prometen mucho de cara a lo que resta de temporada. Como ya pudo verse la campaña pasada, la irrupción de Jusuf Nurkic en el equipo es especialmente importante. Lillard y McCollum, que se perdió el primer partido por sanción, siguen a su habitual nivel; pero eso no es suficiente. Los Blazers van a necesitar la ayuda de los jugadores secundarios si quieren entrar en playoffs a final de temporada.

19. Milwaukee Bucks

Balance: 4-4

Balance de la semana: 1-2

Los de Milwaukee están sufriendo algo más de lo esperado en este inicio de temporada. Los Bucks han conseguido una victoria y una derrota contra Celtics y Hornets, demostrando tener un buen nivel. Han perdido, también, contra Cleveland y Oklahoma y han ganado a Portland y Atlanta. Tal vez podrían haber sacado algo más del calendario que han tenido, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que está mostrando un imperial Giannis Antetokounmpo. Unos promedios de 31.3 puntos, 10.6 rebotes y 5.3 asistencias por partido, además de un 60% de acierto en tiros de campo dejan al griego como favorito para llevarse el MVP. El resto del equipo necesita dar un paso adelante mientras Jabari Parker sigue de baja.

20. Phoenix Suns

Balance: 4-4

Balance de la semana: 2-1

Uno de los dramas de la temporada. El pésimo inicio de campaña de los Suns con tres derrotas que incluían una por 48 puntos ante los Blazers y otra por 42 ante los Clippers, desencadenó un culebrón que parece estar sentándoles muy bien. El famoso tweet de Bledsoe, en el que decía “no quiero estar aquí”, provocó que lo apartasen del equipo, así como la destitución de Earl Watson.

Lo que parecía el toque de gracia a unos Suns que ya apuntaban a la parte baja de la tabla ha resultado de ser un gran empujón para los de Arizona. Desde entonces, la franquicia del sol ha conseguido 4 victorias y tan solo una derrota, ganando a equipos tan poderosos como Wizards o Jazz.

Los problemas internos de los Suns pueden ayudarles a buscar una solución. | Fotografía: Steve Dipaola / AP

21.Miami Heat

Balance: 3-4

Balance de la semana: 1-2

Una de las decepciones de la temporada. Tras el maravilloso final de campaña que realizaron hace unos meses, se esperaba mucho más de Miami. No están jugando mal, pero necesitan poner una marcha más. Sus cuatro derrotas, frente a Orlando, San Antonio, Boston y Minnesota, empañan el inicio de temporada de un equipo que debería comenzar a subir posiciones en los próximos días.

Con el liderazgo de Dragic, la garra de Waiters y el dominio de Whiteside (promedia 18 rebotes por partido), los Heat no deberían tener problemas para mejorar rápidamente. Con siete jugadores promediando más de diez puntos por partido, son uno de los equipos más equilibrados del campeonato y deberían dar mucha guerra.

22. San Antonio Spurs

Balance: 4-4

Balance de la semana: 0-4

Los de Texas comenzaron la temporada de manera sorprendente. Pese a la baja de Kawhi Leonard, consiguieron cuatro victorias seguidas gracias a unas muy buenas actuaciones de un renacido LaMarcus Aldridge y un Dejounte Murray. Sin embargo, su caída ha sido espeluznante. De ganar cuatro partidos seguidos, a perder otros cuatro de manera consecutiva. Son el equipo con el cuarto peor net rating de la liga. Cuesta mucho ver a los Spurs tan abajo y jugando tan mal. Sin un calendario claro sobre el retorno de Kawhi, San Antonio debe reaccionar cuanto antes.

23. New Orleans Pelicans

Balance: 3-5

Balance de la semana: 1-2

Uno de los equipos más curiosos de la liga. Moviéndose en dirección totalmente contraria a la corriente de la NBA, los Pelicans intentan imponer su poderío en la pintura al más puro estilo de la antigua escuela. Como era de esperar, Anthony Davis (27.1 puntos y 12.6 rebotes) y DeMarcus Cousins (30.1 puntos, 13 rebotes y 5.9 asistencias) están arrasando. Sin embargo, el resto del equipo está dejando mucho que desear. Es cierto que la baja de Rondo es importante, pero el mayor de sus problemas es el tiro exterior, algo que el base no va a arreglar. Les falta encontrar el ritmo en Nueva Orleans.

24. Los Angeles Lakers

Balance: 3-5

Balance de la semana: 1-3

La ilusión había vuelto a Los Angeles de la mano de un núcleo de jugadores jóvenes con un potencial extraordinario. Para su desencanto, parece que les está costando mucho coger el ritmo de competición. Lonzo Ball, por ahora, no está consiguiendo encontrar la regularidad en sus actuaciones y está sufriendo más de lo esperado. Su capacidad de visión está ahí, pero su anotación está dejando mucho que desear. Sin ir más lejos no está siendo el mejor novato del equipo. Kyle Kuzma está, sin duda alguna, pasándole por delante. Tienen mucho trabajo que hacer y van a sufrir mucho esta temporada, pero están en una buena posición.

25. Cleveland Cavaliers

Balance: 3-5

Balance de la semana: 0-3

El gran sinsentido de este inicio de temporada. Es cierto que los Cavs han perdido a Irving y su recambio, Isaiah Thomas, está lesionado. Pero eso no explica su mal estado de forma. Su nivel defensivo es preocupante, lo que queda claro con su pésimo rating defensivo (segundo peor de la liga) y sus rotaciones no están ayudando. Los cambios constantes en la rotación no ayudan a la compenetración ni a la química sobre el parqué.

LeBron está promediando casi 25.6 puntos, siete rebotes y casi nueve asistencias por partido y Kevin Love un doble-doble (18.4 puntos y 11.4 rebotes). El ataque no es el problema. Pero deben trabajar duro en la defensa si no quieren meterse en apuros. Vienen de sufrir cuatro derrotas seguidas contra Nets, Pelicans, Knicks y Pacers por una media de 15.8 puntos. Los veteranos deben reaccionar.

Los Cavaliers no consiguen hacer que las piezas encajen. | Fotografía: Brad Penner / USA TODAY Sports

26. Brooklyn Nets

Balance: 3-5

Balance de la semana: 0-3

Brooklyn comenzó la temporada de la peor manera posible. La lesión de Jeremy Lin en el primer partido de la campaña mermó más a un equipo que ya conocía sus problemas. A priori, tenían un calendario relativamente sencillo que, viendo como han ido las cosas, ha acabado siendo bastante complicado. Tienen equipo para luchar algo más de lo que han conseguido hacer hasta ahora, pero no parece que vayan a ser capaces de mejorar demasiado.

27. Atlanta Hawks

Balance: 1-7

Balance de la semana: 0-3

Situación muy complicada, también, la de los Hawks. Los problemas parecen agrandarse para unos Hawks que ya no tenían demasiada buena pinta antes de comenzar la liga regular. Comenzaron la temporada ganando su primer partido (a Dallas), solo para perder siete consecutivos. De las siete derrotas, cinco han llegado por diez puntos o más. Por mucho que haga Dennis Schröder, no parece que los Hawks vayan a ser capaces de competir demasiado.

28. Dallas Mavericks

Balance: 1-8

Balance de la semana: 0-3

Muy mal lo están pasando los Mavericks en este inicio de temporada. Harrison Barnes no está siendo capaz de encontrar el ritmo y está teniendo el peor acierto de su carrera y Dennis Smith Jr, candidato a rookie del año, no ha podido estar a la altura de lo que se esperaba de él. Dallas no tiene un gran equipo, peor están jugando por debajo de sus posibilidades. Todos los jugadores deben dar un paso adelante, sobre todo en defensa; y es que tienen el peor rating defensivo de la liga. Es obvio que los playoffs no pasan por la cabeza de los Mavericks, pero pueden dar una imagen mucho mejor que la que están dando.

29. Sacramento Kings

Balance: 1-7

Balance de la semana: 0-3

Sigue el drama en Sacramento. Si bien la franquicia ya lleva años sufriendo, la marcha de DeMarcus Cousins los ha dejado en una posición pésima esta temporada. Sus problemas pasan, sobre todo, por el ataque. Los de Sacramento no tienen armas con las que crear peligro. Su mayor anotador es, curiosamente, su rookie De’Aaron Fox con 12.5 puntos por partido. Sin ir más lejos, no han sido capaces de llegar a los 90 puntos en ninguno de los tres partidos de esta pasada semana. Se avecina un año muy duro para la franquicia de la capital californiana.

30. Chicago Bulls

Balance: 1-5

Balance de la semana: 0-2

La franquicia que ha protagonizado uno de los episodios más esperpénticos y bochornosos de la temporada. Si bien todo el mundo conocía ya los problemas y las carencias de los Bulls esta campaña, ellos se han preocupado de gritarlos a los cuatro vientos. La pelea entre Nikola Mirotic y Bobby Portis en un entrenamiento que acabó con el montenegrino en el hospital y Portis sancionado no es más que el resultado del mal estado del equipo. Son el equipo con el peor porcentaje de tiro y el peor net rating de la liga. Lo único bueno que pueden extraer los fans de Chicago de este inicio de campaña es la buena actuación de su rookie, Lauri Markakanen. Sus 17.2 puntos y 9.3 rebotes son lo más prometedor de un equipo que no parece que vaya a salir de la parte baja de la tabla en todo el año.