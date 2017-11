Resumen NBA: un buen ataque es una buena defensa

NBA.com / Warriors

Atlanta Hawks 107-110 Boston Celtics

La franquicia el trébol encadena una racha de nueve partidos consecutivos sin perder después de que derrotase en un apretadísimo encuentro a Atlanta Hawks. Tras ganar la pasada madrugada a los Cavs, los locales le pusieron las cosas muy complicadas al que a día de hoy ostenta el mejor récord de la competición tras los pinchazos de Warriors. Irving, sacó el mono de trabajo y acabó con 35 puntos y con canastas decisivas. Schroder, Dedmon y Belinelli se quedaron muy solos en ataque para obrar la segunda machada de forma consecutiva.

Phoenix Suns 92-98 Brooklyn Nets

Gran victoria para los visitantes que aprovecharon el juego lento y los fallos ofensivos de los de Arizona. Russell, que volvía a un estadio bastante familiar, fue el líder de su equipo con 28 puntos. Booker, que acabó la noche sobrepasando la barrera de los 3.000 puntos en la NBA y siendo el cuarto jugador más joven en conseguirlo, solo por detrás de Carmelo Anthony, Durant y LeBron James, acabó expulsado por faltas. TJ Warren, por su parte, acabó con 20 puntos, pero los malos porcentajes en el lanzamiento del jugador local, lastraron su noche.

Golden State Warrors 97-80 Miami Heat

Hacía mucho tiempo que no se veía a Golden State Warriors ganar un partido sin sobrepasar la barrera de los 100 puntos. A base de una sólida defensa, los vigentes campeones lograron otro triunfo, el cuarto de forma consecutiva, para seguir en la pugna con Rockets por el liderato en la Conferencia Oeste. Curry, Thompson y Durant no tuvieron su noche en el tiro, especialmente desde el perímetro, pero Green, ayudaría a esa falta de eficacia con 18 puntos. Los Heat no estuvieron nada finos en ataque y Whiteside no disputó ni un solo minuto de la segunda mitad por "mala actitud".